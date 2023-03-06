Загадка каменного креста: В усыпальнице старинной церкви в Тверской области хранится неоднозначный артефакт

Каменный крест находится в усыпальнице. Фото: Денис Ивлев/скан из видео

На севере от Твери в Спировском районе на открытой возвышенности расположилось старинное село Матвеево. В центре его сохранился погост, о котором есть упоминания еще середины XVI века (время правления Ивана Грозного), и возвышаются два храма. Один из них - во имя Георгия Победоносца и великомученицы Варвары - вновь попал в поле зрения известного вышневолоцкого историка-краеведа Дениса Ивлева. На этот раз он поведал об интересном и неоднозначном артефакте: каменном кресте.

Денис снял об этом ролик. В нем краевед сначала напоминает, что Георгиевский храм был построен в 1860-х годах бароном Василием Богдановичем Энгельгардом, некогда бывшим губернатором города Ковно (так в Российской империи называли литовский Каунас).

Женой барона была Варвара Николаевна Энгельгардт, урождённая Карачинская, скончавшаяся в 1864 году. Храм и был заложен как церковь с усыпальницей для нее. Впоследствии в родовой усыпальнице рядом с останками супруги нашёл упокоение и барон Энгельгард.

В своем ролике Денис Ивлев рассказал, что в этой усыпальнице под церковью сейчас находится удивительный артефакт - каменный крест, который некогда стоял на старой Чудинской дороге неподалеку от храма.

Он больше чем наполовину врос в землю.

Как рассказал «КП»-Тверь» краевед, крест обнаружили лет 15 назад, выкопали и перенесли в храм.

Он довольно большой: только в высоту больше полутора метров. Сделан из песчаника.

Как сообщил краевед, это самый большой из сохранившихся до наших дней каменных крестов на территории бывшего Вышневолоцкого уезда. Фото: Денис Ивлев/скан из видео

Денис обратил внимание на то, что издревле там, где проходила дорога, кладбища не было, то есть это не могильный крест.

- Культура каменных крестов на древней Новгородской земле в свое время была весьма развита, - отмечает краевед. - Сколько лет этому каменному артефакту, сказать мы не можем, поскольку никаких надписей и рисунков на нем нет.

У креста есть интересная особенность: его нижняя часть расширяется наподобие юбки, то есть имеет колоколообразную форму.

Историк-краевед сообщил нам, что с такой формой еще не встречался. Он задается вопросом: что это, христианский ли крест, веха для паломников, а может, это еще более древний артефакт с дохристианских времен?

Ответа нет.

Крест сбоку. Фото: Денис Ивлев/скан из видео

По мнению некоторых ученых-исследователей, крестообразные изваяния могли использоваться в древности и в качестве идолов. Тут можно привести как пример обнаруженный в Калужской области в городе Козельске каменный крест, который, по распространенной версии, относят ещё к дохристианской эпохе вятичей. Якобы это изваяние играло роль идола-богини... Сейчас оно хранится в Козельском краеведческом музее.

Культура каменных крестов уже христианского периода свойственна северо-западным русским землям, особенно Новгородской республике, Псковщине, а также и Тверской земле.

К слову, в Тверском краеведческом музее есть старинный каменный артефакт - Стерженский крест, который датирован учеными-археологами 1133 годом.

Он был найден возле места, где располагался древнерусский город Стерж, в Тверской области. По утверждению старожилов, крест раньше стоял на круглой насыпной горе при впадении Волги в озеро Стерж. Впоследствии был перенесён на погост Стержа местным помещиком Обернибесовым и поставлен на могилу его предка. Потом, ближе к концу XIX века, крест перенесли в тверской музей.

Историки по надписям на кресте выяснили, что его в 1133 году в том месте установил боярин Иванко Павлович в честь освоения водных путей.

Возможно, и крест из Матвеева был установлен в честь какого-то события как памятный. Кто знает...