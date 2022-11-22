Разрушение легенды: Знаменитый гигантский шар-инопланетный корабль в Тверской области развалился на части

Вот такой он теперь - развалившийся шар-гигант под Кимрами. Фото:VK/ Дмитрий Мартынов

В Кимрском районе Тверской области, рядом с деревней Игнатово, с советских времён был огромный серый шар. Был... потому, что теперь развалился. Знаменитый, надо сказать, шар. Ехали сюда любители заброшек и сталкеры со всей страны. Высотой с пятиэтажный дом, диаметром в 18 метров, из материала, похожего на стеклопластик. Сотовая замкнутая конструкция напоминала улей, без фундамента - лишь штыри, уходящие вглубь земли. Словно инопланетный корабль посреди леса. С конца 1980-х накопилось множество вопросов: что же это такое? Не меньше, чем о перевале Дятлова.

Основная версия была такая: этот купол - не что иное, как радиопрозрачный обтекатель. Проще говоря, колпак, способный защитить большие антенны от непогоды и соленой воды.

Были и не основные, но занятные версии, приведённые на интернет-просторах исследователями загадки шара:

- Объект установили специально для того, чтобы сбить с толку вражескую армию в случае атаки по советским системам ПВО.

- Шар очень напоминал купол космических войск. Скажем, в подмосковном Щелкове был подобный.

- Здесь проходили тренировки вертолетчиков, которых отправляли на ликвидацию последствий чернобыльской аварии. И вот одна из них якобы прошла безуспешно. Или наоборот: конструкцию аккуратно опустили на землю, как требовалось в задании.

- Здесь хотели построить военную базу, но развал Союза спутал все карты.

В общем, шар был занятный, но теперь его больше нет. Развалился! О том, что с шаром что-то не так, куски отваливаются, стали сообщать местные интернет-издания ещё в начале 2021 года.

«25 января в нем появилась «пробоина», - сообщили тогда в соцсетях проезжавшие мимо автомобилисты.

А сейчас вот, в конце 2022-го, документальные подтверждения подоспели: нет больше шара.

20 ноября житель Подмосковья Дмитрий Мартынов побывал у шара и на своей странице в соцсети опубликовал фотографии того, что осталось от него.

«От шара остались одни руины!» - констатировал Дмитрий.

Жаль, занятная была вещица. Было над чем поразмыслить, стоя рядом. Хотя бы над его загадочным происхождением. По какой причине развалилась конструкция - время ли, погодные условия, сторонние силы - неизвестно.

НА ЗАМЕТКУ

Несостоявшийся танцпол

Пару дет назад «КП» делала интервью с бывшим сотрудником института «Тверьгражданпроект» Алексеем Воробьевым.

Он утверждал, что на закате Союза входил в группу разработчиков некоего посёлка будущего, который как раз должен был размещаться в этом месте. И шар этот - единственная конструкция, которую проектировщикам удалось воплотить в жизнь. Кстати, он утверждал, что шар в лесополосу доставили вертолетом на тросах.

«Проект был весьма необычным. Например, домики планировалось построить в форме чечевичных зерен из фибробетона (это очень крепкий материал). Границы участков с помощью специальной программы расчертили криволинейно, чтобы и площади были одинаковые, и получаемый поток солнечных лучей (геометрический метод расчета инсоляции. - Ред.). И все шло к тому, чтобы проект воплотился в жизнь. Но потом случился распад Советского Союза, и грандиозная идея так ею и осталась. Единственное, что успели сделать на месте, так это установить тот самый шар, в котором, надо признать, ничего таинственного нет. Это радиопрозрачное укрытие (колпак, защищающий большие антенны от непогоды. - Ред.), которое должно было стать центром будущего поселка.

- Но зачем?

- Внутри этой сферы хотели обустроить зону отдыха с танцполом. Для этого планировалось сделать горизонтальное перекрытие. И, может быть, даже не одно. Получилась бы этакая этажерка, где можно и плясать, и кафе открыть, и все что угодно. Высота шара позволяет».

Стена развалившегося гигантского шара под Кимрами. Фото: VK/ Дмитрий Мартынов

Фото из 2020-го года. Шар ещё цел и полон мистики. Фото: Павел КЛОКОВ