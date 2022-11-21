Со школы в Твери взыскали крупную сумму за разбитую учениками машину

Суд вынес решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С одной из средних школ Центрального района Твери взыскана довольно крупная сумма из-за скандальной проделки её учеников. Они повредили машину жителя города. История эта тянулась с прошлого года.

Мужчина, чьё имя судом не разглашается, обратился в Центральный районный суд Твери с иском к школе о возмещении причинённого вреда имуществу в размере 174 300 рублей и взыскании судебных расходов.

Он рассказал, что в сентябре 2021 года припарковал свой автомобиль на стоянке около дома, где живет, и через некоторое время обнаружил, что его машина помята в нескольких местах. Причем вокруг валялись «орудия преступления» - куски асфальта.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители, изучив камеры наблюдения, вскоре выяснили, что кусками асфальта в машину бросались несовершеннолетние хулиганы - учащиеся соседней школы. Нашелся очевидец, который рассказал, что видел, как подростки из-за забора школы кидали в машину истца, а также и в соседние автомобили куски асфальта.

Автовладелец понял, что простым внушением здесь не обойтись, и решил подать иск против школы, где учатся эти хулиганы.

- Представитель ответчика - средней общеобразовательной школы - частично возражал против удовлетворения заявленных исковых требований, пояснил, что не согласен в части возмещения стоимости замены некоторых деталей. Представитель ответчика Управления образования администрации Твери в удовлетворении требований просил отказать, - сообщили подробности в пресс-службе Центрального районного суда.

Однако в итоге мужчина получил компенсацию за вмятины на машине.

- В ходе рассмотрения дела ученики школы пояснили, что, когда у них закончились основные занятия, начались занятия в группе продленного дня. После того как ученики сделали домашнее задание, они пошли гулять и в ходе прогулки кидали камни через забор, - также сообщили в суде.

Решением Центрального районного суда Твери от 18 октября 2022 года исковые требования пострадавшего мужчины удовлетворены частично, так как не все повреждения, по оценке эксперта, получены от действий школьников.

Со школы в итоге взыскано 113 948 рублей, а также 26 568 рублей 28 копеек в счёт возмещения судебных расходов.

Мы поинтересовались у пресс-службы Центрального районного суда города, были ли на их памяти подобные взыскания с образовательных учреждений Твери за проделки учеников. Нам ответили, что не припомнят.

Ну а школам надо иметь в виду, что за противоправные действия школьников в учебное время они вполне могут ответить.