Премьера в Тверском областном театре драмы: Прогон спектакля «БезОбломов» прошел без обломов, хотя пару раз декорации тряслись

Шольц и Обломов: актеры Вячеслав Хархота и Константин Василенко. Фото: Руслан Чечин

Репертуар Тверского академического театра драмы пополнился новой постановкой. Уже 3 марта (а затем 4 и 14 марта) публика на малой сцене увидит премьеру - спектакль «БезОбломов» (16+) режиссёра Никиты Бахметьева по пьесе «Смерть Ильи Ильича» российского драматурга Михаила Угарова, которая, в свою очередь, создана по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов». Накануне, 2 марта, на прогоне, или, как еще принято это называть, генеральной репетиции спектакля, в числе первых зрителей оказался и корреспондент «КП»-Тверь».

Прежде чем поделиться своим субъективным мнением от увиденного, отмечу несколько моментов.

Это первый спектакль Никиты Бахметьева в качестве штатного режиссера-постановщика Театра драмы. При этом здесь уже показывают дипломный спектакль молодого режиссера «Калека с острова Инишмаан» (18+) по пьесе Мартина Макдонаха (он известен на весь мир как кинорежиссёр, среди его фильмов такие шедевры: «Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эбинга, Миссури»).

- Роман «Обломов» для меня - это психоделический мир в сонном оцепенении. В этом состоянии ничего не происходит, а если вмешаться, то все разрушится. Решающая черта, которая оправдывает главного героя, - звенящая, чистая доброта. Он не теряет целостность и стремится к балансу мыслей, тела, труда и отдыха, - считает режиссер Никита Бахметьев.

В спектакле и вправду лейтмотивно указывается на целостность героя, но порой, как мне показалось, несколько в ироническом ключе.

Каковы впечатления?

Спектакль длится около двух часов. Пожалуй, можно было сделать и покороче.

Не хватает психоделичности, про которую говорил режиссер. Хотя местами, в некоторых эпизодах «магия» все-таки проявляется и воронка действа действительно затягивает.

Такое ощущение, что актеры еще не до конца вжились в роли, хотя это понятно, все-таки предпросмотр. Однако этого точно не скажешь про Вячеслава Хархоту в роли циничного и делового друга детства Обломова - Андрея Штольца. Его игра впечатлила. Он одновременно и несколько театрален, и естественен, при этом ироничен и харизматичен. По идее, не слишком приятный персонаж Штольц даже приобретает некое очарование...

На мой взгляд, удалось роль доктора Аркадия Александру Крайнову

Визит доктора... Фото: Руслан Чечин

Актер Константин Василенко, играющий главного героя - Илью Обломова, по фактуре очень подходит, видно, что сильно старается, но веришь ему не до конца. Хотя пару моментов он, что называется, «пробил». Особенно в рефлексивно-философском монологе Обломова в момент мечтаний о любви к Ольге, ощущения фальши и желания оставаться собой... Тут появилось ощущение сопричастности к персонажу.

Декорации постановки достаточно минималистичны, но при этом очень функциональны в ходе действа. К примеру, вносимые в них изменения - появления неких картин и горшка с геранью - в одном из переломных моментов становятся отличным маркером происходящих изменений в жизни Обломова, его погружения в пошловатый мирок «обывательского счастья».

А пару раз декорации заметно содрогнулись от движений актеров... Но выстояли. Не знаю, было ли так задумано, но это добавило эффекта.

В целом спектакль, как мне показалось, практически не отходит от классики, в нем почти нет «хулиганств», а тем более сильных, эпатажных переосмыслений романа Гончарова. Однако есть экспрессивные сцены.

Несомненный плюс постановки - наличие юмора. Улыбались и смеялись (сдержанно) пришедшие на прогон не раз. Я в том числе.