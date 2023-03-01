Досуг в Твери с 1 по 7 марта: Арт, джаз, модерн и «БезОбломов»

В Твери культурная жизнь не замирает. Например, в театре драмы грядет премьера. Фото: Александр ЖМУЛИН

ВЫСТАВКИ

Торжество искусства

3 марта в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется выставка-продажа «Арт-Прорыв. Перекрёсток». Она продлится до 26 марта. В экспозиции будут представлены работы более 60 авторов Твери, Тверской области, Москвы, большинство из них – выпускники Тверского художественного училища им. А.Г. Венецианова. Это живопись, графика, витражи, батик, куклы, игрушки и т.д.

Всех желающих также ждут мастер-классы, творческие встречи и презентации.

Организует эту выставку-продажу уже много лет в Твери художественное объединение «Перекресток».

Отметим, что эта выставка – юбилейная для «Перекрестка». Ему исполняется 30 лет.

Вход свободный.

12+

КОНЦЕРТЫ

От шедевров фортепианной классики до джаза

Тверская областная филармония приглашает на ряд концертов.

2 марта в 18:30 - на "Шедевры фортепианной музыки XIX века". Перед публикой выступит пианист Александр Златин (Москва) - лауреат многочисленных российских и международных фортепианных конкурсов.

В первом отделении концерта прозвучит цикл фортепианных пьес русского композитора Модеста Мусоргского «Картинки с выставки».

Второе отделение подарит зрителям произведение Роберта Шумана «Карнавал» ор.9.

Концертная программа будет сопровождаться видеорядом.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

4 марта в 14:00 и 18:00 филармония приглашает родителей с детьми на «Танцы Короля» - путешествие по истории балета.

В спектакле артисты Московского Государственного театра «Русский балет» исполнят танцы эпохи ампира, романтизма, модерна, а так же фрагменты из известных балетов.

Стоимость: 500 рублей.

0+ 5 марта в 12:00 в филармонии представят сказку "Иван царевич и серый волк". Выступят ансамбль «No Indifference», чтецы – Татьяна и Сергей Левины. Действо дополнит песочное шоу от Катарина Лав

В программе: произведения В. Семёнова, И. Тамарина, Е. Дербенко, обработки русских народных песен.

Стоимость: 500 рублей.

0+

5 марта в 18:00 Олег Матвеев и группа Classy Jazz представят тверским меломанам новую музыкальную программу “Все краски джаза”. Она не только воссоздает легендарную атмосферу 30-40-50-х годов, но и показывает знаменитые джазовые хиты в развитии. Вибрафон, саксофон, кларнет, рояль и даже волынка вплетены здесь в общую музыкальную палитру. Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей. 12+

КУРСЫ

Всё о модерне

Тверской центр современного искусства приглашает записаться на курс лекций «Искусство модерна». Его с 4 по 25 марта проведет Анастасия Каменская - культуролог, куратор социокультурных и выставочных проектов. - Модерн - последний большой стиль в истории искусств и первый, придуманный специально. Он был создан теми, кто верил, что красота может спасти мир, - написано в анонсе. Записаться можно на сайте центра.

Стоимость: 1200 рублей. 12+

СПЕКТАКЛИ

Грядет премьера

Тверской академический театр драмы 3, 4, а также 14 марта представит публике премьерный спектакль «БезОбломов» (16+). Это постановка Никиты Бахметьева по пьесе Михаила Угарова. Драматическое произведение было создано по мотивам известнейшего романа Ивана Гончарова.

Это первый спектакль Никиты Бахметьева в качестве штатного режиссера-постановщика театра драмы. При этом в репертуаре уже есть дипломная постановка молодого режиссёра «Калека с острова Инишмаан» (18+).