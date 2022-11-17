Кому в Твери положен социальный проездной и как его получить

Пенсионер - не равно льготник, социальный проездной положен не всем. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Москве пенсионеры ездят в общественном транспорте бесплатно, так же как дети-сироты, участники Великой Отечественной войны и другие льготники. Но то Москва - «другая страна», как принято у нас говорить. Пусть так. В столице соседнего региона, Смоленске, пенсионерам положен пусть не бесплатный, но льготный проезд. Пенсионный проездной на месяц (на один вид транспорта) стоит недёшево, 750 рублей, но всё же дешевле, чем обычный проездной (1150 руб.).

В Ярославле, как сказано на сайте местного государственного перевозчика, лица пожилого возраста (не уточняется, какого конкретно) имеют 50-процентную скидку.

Кто имеет право на льготный проездной в Твери, объяснит «КП»-Тверь». В последнее время никаких изменений тут не произошло, но тема актуальна: как выяснилось 17 ноября в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM), не все знают, имеют ли они право на льготный проезд.

КОМУ ПОЛОЖЕН СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ В ТВЕРИ

Сразу расстроим: если в ближайшее время вы планируете уйти на пенсию, вполне возможно, что никаких льгот на проезд у вас не будет. Пенсионеру льготный проезд у нас не положен, если он не ветеран труда, не федеральный льготник и не принадлежит к категории «дети войны». Студенты в Твери также ездят в автобусах за полную плату.

По информации Министерства социальной защиты населения Тверской области, социальный проездной в Твери положен:

- инвалидам всех групп трудоспособности и детям-инвалидам;

- одному родителю или опекуну ребёнка-инвалида;

- лицу, сопровождающему инвалида I группы;

- инвалидам войн и боевых действий;

- военнослужащим, лицам состава органов внутренних дел, нацгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, работникам Государственной противопожарной службы, получившим увечья при исполнении и ставшим инвалидами;

- членам семей военнослужащих, лиц состава органов внутренних дел, нацгвардии, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, органов госбезопасности, работников Государственной противопожарной службы, погибших при исполнении;

- членам семей военнослужащих, пропавших без вести в районах боевых действий или погибших в плену;

- участникам Великой Отечественной войны;

- ветеранам труда Тверской области;

- блокадникам;

- ветеранам боевых действий;

- лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах ПВО, строительстве оборонительных сооружений и военных объектов в тылу, на операционных зонах действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и детям войны (родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года);

- почётным донорам России и СССР;

- всем категориям ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС; гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения ЧАЭС, и всем гражданам, заработавшим лучевую болезнь или получившим инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС;

- гражданам, подвергшимся облучению вследствие аварии на производственном объединении «Маяк»;

- гражданам из подразделений особого риска;

- гражданам, получившим суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр).

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

Социальная карта оформляется на карту «МИР». Обратиться за банковской картой нужно в отделение «Сбербанка». Оформить социальный проездной на карту необходимо в МФЦ.

КАК ПОПОЛНИТЬ СОЦКАРТУ

Льготный абонемент стоит 302 рубля и действует месяц без ограничения числа поездок.

Важно! Пополнить льготный поездной на следующий месяц необходимо с 5-го числа текущего месяца по 4-е число следующего месяца.

Пополнить карту можно:

- В банкомате или через приложение «Сбербанк Онлайн». Выберите «ВОЛГА» в разделе «Платежи». Введите номер социальной карты и укажите социальный абонемент (302 руб.). Подтвердите оплату.

- В личном кабинете транспортного приложения «ВОЛГА». Зарегистрируйтесь в личном кабинете «ВОЛГА» в мобильном приложении. Привяжите свою социальную карту («Сервисы» - «Привязать карту»). Выберите социальный абонемент и оплатите со счёта банковской карты.