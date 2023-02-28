Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета: Территория научного успеха

Студент Тверского института (филиала) МГЭУ

В Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета (МГЭУ) в феврале прошла неделя науки, включавшая различные мероприятия, в том числе – круглые столы, где студенты делали доклады и совершенствовали навыки научного мировоззрения. Неделя науки – мероприятие традиционное для вуза. О том, в чём его важность, как и важность вообще научного мировоззрения для современного студента, мы поговорили с директором Тверского филиала МГЭУ Александром Бутузовым.

Директор Тверского филиала МГЭУ Александр Бутузов

ТОЛЬКО НАУЧНЫЙ ПОДХОД

- В сегодняшний непростой век мы вместе научились преодолевать проблемы и отвечать вызовам времени. Создали эффективную электронную образовательную среду, но при этом остались верны традициям академического образования. Мы придерживаемся лучших принципов советской образовательной системы с её классической схемой лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятий и развитием у студентов навыков научного мышления, - рассказывает Александр Бутузов.

В век развития информационных технологий доступ к огромным кладезям информации есть у каждого. Но, увы, далеко не у всех имеются навыки правильного анализа полученных сведений. Поэтому сегодня так ценен научный подход и научное мировоззрение.

- Это творческий процесс, который основан на нерушимой триаде: сбор фактов, объединение фактов под какое-то предположение – гипотезу, и, самое главное, проверка этой гипотезы, - продолжает Александр Бутузов. - Вот такой метод мы стараемся привить нашим студентам. Только такой подход обеспечивает создание в нашем вузе территории научного успеха.

В Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета работает четыре научных кружка. Каждый отвечает за определённую сферу знаний: экономика, психология, юриспруденция и вопросы управления.

Основными задачами научной деятельности в Тверском институте (филиале) МГЭУ являются: внедрение научных разработок в учебный процесс, обеспечение высокого уровня научно-исследовательских работ, использование новых форм работы, способствующих активизации научно-исследовательской деятельности, организация студенческих научных конференций, Олимпиад и конкурсов на лучшие выпускные квалификационные и научные работы студентов.

В вузе разрабатывается качественная научно-методическая литература по дисциплинам подготовки. Педагоги регулярно повышают свою научную квалификацию, выполняют планы защит диссертаций.

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА

В Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета готовят юристов, специалистов в области экономики, менеджмента и психологии. Это всё очень востребованные на рынке специальности.

- Выпускник от нас попадает в правоохранительные органы, в систему адвокатской работы, на крупные предприятия, - напоминает Александр Бутузов. - Чтобы ориентироваться на современные региональные потребности, мы ежегодно приглашаем на государственную аттестацию работодателей. Работодатели участвуют и в самом образовательном процессе и очень ценят нашу подготовку. В том числе, то, как мы развиваем навыки научного мышления.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ

Реализовывать свой потенциал молодым умам в стенах вуза удобно. Студенты всех направлений подготовки располагают специальным лабораторным оборудованием и программным обеспечением.

Студенты-юристы изучают тонкости своего дела в лаборатории криминалистики и используют специальные программы по распознаванию портрета преступника. У них даже имеется максимально приближенный к реальности зал судебных заседаний.

Менеджеры, экономисты и психологи работают со специальными компьютерными программами, которые созданы для практикующих работников их специализации.

Институт располагает всеми необходимыми для учебного процесса лабораториями, девятью поточными лекционными аудиториями, тремя компьютерными классами, лингафонным кабинетом, классом психологической разгрузки, тренажёрным и спортивным залами. Библиотека института насчитывает более 45 тысяч единиц изданий.

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ Фото: Екатерина Романова

ПУТЬ К УСПЕХУ

- Отечественная наука дала очень мощные образцы человеческой мысли, - говорит Александр Бутузов. – И мы, безусловно, должны говорить об этом со студентами. Давать им ориентиры. Наш подход к образованию, в комплексе, даёт прекрасные результаты. Наш вуз подготовил для Тверской области не одну тысячу студентов. Выпускники Тверского института (филиала) МГЭУ работают в области права, в экономической сфере, в управлении и психологии. Их образование, их дипломы - лучшая рекомендация, а факт, что выпускники работают в команде Президента РФ, в Правительстве, Кремле, - говорит сам за себя. Наши ребята востребованы как в родном регионе, за его пределами и даже за рубежом. И это настоящий повод для гордости.

Конечно, не всё даётся сразу. Приходя из школы в вуз, молодой человек попадает в совершенно другой мир. Освоиться в этом мире студентам Тверского филиала (института) МГЭУ помогают наставники. Таковой есть у каждой группы первокурсников . Это куратор - студент старшего курса, который помогает вчерашним школьникам всесторонне адаптироваться.

- А дальше нужно просто заниматься, учиться и делать это непрерывно. Я не устану повторять: учёба - это великий труд, - справедливо отмечает директор вуза. - Но труд благородный и благодарный. Чем больше человек учится, тем проще в дальнейшем ему покорить новые вершины. Образованный человек, располагающий научным мировоззрением, гораздо более социально мобилен, творчески заточен. Сегодня мы стараемся не только учить, но и воспитывать в студентах порядочных, целеустремлённых и умных людей.

ВАЖНО!

25 марта в Тверском институте (филиале) МГЭУ состоится очередной День отрытых дверей. Деканы расскажут будущим студентам о своих факультетах и ответят на все вопросы. Заведующая приёмной комиссией предоставит самую полную информацию о приёме в вуз. Также для гостей проведут экскурсию, покажут компьютерные и лекционные классы, аудитории и лаборатории.

Ежедневные индивидуальные консультации абитуриентов проводятся сотрудниками отдела приемной комиссии по будням с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37.

Будем рады видеть вас и ваших близких в Тверском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ!

Справки по тел.: (4822) 32 03 86, +7 904 029 70 92 (круглосуточно).

Вопросы также можно задать по электронной почте: tvf.pk@mail.ru и на сайте Тверского института (филиала) МГЭУ www.mgeitver.ru

ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ

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