Инфляция в Тверской области снижается, но расслабляться до 2024 года не стоит

Рост цен замедлился, но расслабляться рано. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Годовая инфляция в Тверском регионе в октябре замедлилась до 12,47%. В минувшем июле, к примеру, этот показатель в Верхневолжье был на уровне 15,9%. В целом такое снижение - это неплохо, если сравнивать с соседями: годовая инфляция в ЦФО в октябре 2022 года составила 13,16%, а в России уменьшилась до 12,63%. В общем, у нас ниже на несколько пунктов, чем в других регионах.

Однако, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% лишь в 2024 году.

Если рассматривать сегментарно, по отраслям, то:

Жители региона стали меньше приобретать парфюмерно-косметической продукции, поэтому цены на гели для души, шампуни и крема не росли. Услуги, напротив, подорожали: произошла индексация тарифов, связанная с том числе с необходимостью модернизации сетей связи.

На региональном рынке увеличилось предложение куриного мяса и свинины, повлиял рост объемов производства. А меры поддержки животноводства в виде льготных кредитов и ограничения экспорта, оказали дополнительное влияние на динамику цен как на мясо, так и на мясную продукцию (сосиски, сардельки, колбасы и фарш).

Картошки в этом году посадили больше и год был урожайным - соответсвенно, цены на неё снизились.

А ещё, шины автомобильные подешевели вместе с падением спроса на авто.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Михаил ЦИРАБЕЕВ, начальник экономического отдела Отделения Тверь Банка России:

- В конце февраля – начале марта резкое ослабление рубля привело, с одной стороны, к временному всплеску спроса на товары длительного пользования, а с другой – резко увеличило издержки бизнеса на приобретение импортных сырья, комплектующих и материалов. Дополнительно на издержки предприятий влияло и нарушение производственных и логистических цепочек. Возникший ажиотажный спрос привел к тому, что предприятия быстро перенесли возросшие расходы в цены отдельных товаров. Это вызвало резкое ускорение инфляции. С укреплением рубля и снижением потребительского спроса ситуация с ценами начала меняться. Издержки бизнеса также стали снижаться из-за укрепления рубля, а также по мере выстраивания новых производственно-логистических схем. Результатом этих процессов стала, пусть и не быстрая, но коррекция цен вниз на некоторые товары.