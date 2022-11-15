В Тверской области поисковики нашли место гибели комсостава 3-й авиационной дивизии дальнего действия Красной Армии

Поисковики во время поиска деталей самолета. Фото: VK/ТРОО "Исток"

«Самолет летел на высоте примерно в 75-100 метров, произошло возгорание, отвалилось крыло, самолет перевернулся в воздухе и упал брюхом кверху, взрыв - всё загорелось...» Это отрывок из краткого рассказа командира тверского поискового отряда «Тверичи» Валерия Смирнова для «КП»-Тверь» о падении в 1942 году в Старицком районе военно-транспортного самолета «ПС-84» (он же «Ли-2»). Это был единственный случай за всю Великую Отечественную войну, когда одномоментно погиб практически весь командный состав авиадивизии...

Поисковикам удалось точно установить место падения и найти немало фрагментов фюзеляжа. Бойцы сводного отряда поисковиков работали и продолжают работать в лесу недалеко от деревни Холохольня.

Именно там 30 августа 1942 года упал и взорвался «ПС-84». На его борту было 39 человек. В их числе - руководящий командный и технический состав 3-й авиационной дивизии дальнего действия. Среди них - командир дивизии генерал-майор авиации Николай Новодранов. Самолет летел из освобожденного Андреаполя на подмосковный аэродром Монино.

Большой самолет - это как раз «Ли-2». Фото: waralbum.ru/неизвестный автор

Валерий Смирнов рассказал, что поисковики наткнулись на сведения об этой трагедии в рассекреченных архивах Минобороны РФ в этом году. Там даже было указано точное время катастрофы - 11 часов 40 минут.

- Мы начали по этой информации летом работать, - сообщил Валерий Смирнов. - Но на первых порах безрезультатно. Только рассказ местного жителя, который поделился воспоминаниями своего отца, видевшего, как падал самолет, помог нам локализовать территорию поисков. Летом мы нормально работать там не могли: мешала высокая трава в лесу. Осенью уже условия для поисков стали получше.

Смирнов уточнил, что поиски фрагментов самолета ведут представители сводного поискового отряда Тверского регионального отделения «Поискового движения России» («Тверичи», старицкая «Русь», кувшиновские «Земляки», калашниковский «Исток») и Центра современной истории из Москвы.

При поиске фрагментов самолета применялся металлоискатель. Фото: VK/ТРОО "Исток"

По словам Валерия Смирнова, на сегодня восстановлена полная картина падения самолета, собрано множество обрывков фюзеляжа, части двигателя.

Есть несколько версий причин крушения военного транспортника. Первая - техногенная: загорелся двигатель. Вторая - произошел по какой-то причине взрыв боекомплекта в самом самолете, может, из-за случайного или неслучайного выстрела. Третья - самолет могли подбить, в том числе диверсанты с земли. Теперь точно установить причину вряд ли возможно.

В этой истории вообще есть вопросы.

- Почему, например, в самолете, рассчитанном на 14 мест, было 39 человек? Это же явный перегруз, - задаётся вопросом Валерий.

Поисковики установили памятный знак на месте падения. Они продолжат там поиски, пока погода позволит и почва сильно не промерзнет.

Памятный знак. Фото: VK/ТРОО "Исток"

- У нас другая проблема, над которой мы сейчас бьемся, - отметил Валерий Смирнов. - По информации из архивов, 11 человек из самолета захоронено в Монино, остальные в Холохольне, и есть еще захоронение в Паньково. А в акте после падения записано, что все были захоронены в полутора километрах от Холохольни. У нас есть предположение, что этих погибших людей могли увековечить, а реально останки там в полутора километрах от деревни и лежат. Мы сейчас собираемся в этом направлении работать.

И немного о дивизии и ее командире генерал-майоре Николае Новодранове.

генерал-майор авиации Николай Новодранов. Фото: архивный снимок/pamyat-naroda.ru

Воспользуемся базой данных «Память народа». С марта 1942 года Николай Новодранов вступил в командование 81-й бомбардировочной авиадивизией, которая затем была переформирована в 3-ю авиадивизию дальнего действия. Ее части наносили бомбовые удары по танковым группировкам, артиллерии и пехотным соединениям противника в районах сосредоточения и на поле боя, его резервам в глубине, а также по железнодорожным узлам и эшелонам, переправам и мостам, аэродромам противника. Одновременно они привлекались для нанесения ударов по крупным военно-промышленным и политическим центрам противника в глубоком тылу.

Генерал-майор авиации Новодранов был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени, Знаком Почета, медалями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

9 ноября в Твери на мемориальном комплексе «Смоленское захоронение» прошло официальное закрытие «Вахты памяти-2022».

В этом году 37 отрядам, входящим в тверскую общественную организацию ВПЦ «Подвиг», удалось поднять останки 750 солдат и офицеров Красной Армии, обнаружить 69 медальонов, прочитать 16 из них, найти родственников 15 бойцов. В работах принимали участие 580 человек.

Тверское региональное отделение «Поискового движения России» сообщает, что в 2022 году в полевых экспедициях в Верхневолжье участвовали 53 тверских поисковых отряда и еще более 50 отрядов из других регионов России. В 11 муниципалитетах торжественно захоронили останки 2787 солдат и офицеров Красной Армии. Установлены имена 148 погибших красноармейцев.

Однако, хоть «Вахта памяти» в этом году формально и завершена, поисковики продолжают, пока позволяет погода, свою благородную необходимую работу.