"Осторожно, не провалитесь в подпол": Брату и сестре из Тверской области срочно нужен ремонт в доме

Провалиться в подпол в таком ветхом доме действительно не составит труда.

Когда сотрудники благотворительного фонда «Константа» вошли в одну из комнат дома, где живут Татьяна с младшим братом Вовой, сразу раздался то ли тонкий писк, то ли жалобное мяуканье. Но котенка не было видно. «Кошки в доме есть, но они здесь ни при чем, — объяснила хозяйка. – Это так полы скрипят. Видите, под ногами проседают? Смотрите, не провалитесь».

Провалиться и правда несложно, в полу много дыр. Татьяна пытается их заделывать, закладывает половиками и кусками линолеума, но, если не повезет, можно рухнуть в подпол.

«Так что ходим с Вовой осторожно. Под досками дерево совсем сгнило».

Несколько лет назад Таня и не думала, что вернется из Твери, где у нее была хорошая работа, в старый деревенский дом. Но у мамы диагностировали рак. Обнаружили его поздно, уже на третьей стадии. Лечение не дало результата, и врачи прямо сказали, что надеяться можно только на чудо. И Татьяна очень в него верила. Но чуда не случилось – мама сгорела за два месяца. Все это время дочь была рядом, поддерживала, как могла и обещала, что позаботится о братьях.

Больше всего в заботе нуждался Володя. Если бы Таня не стала его опекуном, мальчика поместили бы в детский дом – отец паренька практически не думал о нем и жил своей жизнью. И Татьяна приняла решение остаться в деревне и воспитывать младшего брата. Тогда ей исполнился 21 год, ему – 7.

«Вам не было страшно?»

«Нет. Чувствовала ответственность, но не страх. К тому же никто не рвался взять его к себе».

И мальчик это прекрасно знал. Когда Татьяна сказала опеке свое последнее слово, он нарвал ей полевых цветов и принес букет с запиской: «Спасибо, что не отдала»…

Так они и живут вместе пять лет. Официально старшая сестра взяла опеку только над Вовой, но фактически в доме днюет и ночует еще и Сережа, сводный брат по маме. Отцы у мальчишек разные, но с папой отношения у Сергея тоже складываются очень непросто. Так что и он считает этот дом своим.

«Для Вовы я наставник и авторитет, а вот Сергею уже 15, с ним сложнее, — вздыхает Татьяна. — И переходный возраст, и первая любовь. Но мы с ним хорошие друзья».

Когда сотрудники фонда приехали в семью, Сергея дома не было. Встречал гостей Володя, который только вернулся из школы. «Деревенский мужичок, — с улыбкой говорит о нем сестра. – Обстоятельный, деловитый. И очень добрый. Может быть вспыльчивым, но быстро отходит».

«Мужичок» тем временем принимается за домашние дела. Татьяна знает, что на него и на Сергея в этом можно положиться: если нужно, то к ее возвращению с работы будет вымыта посуда, полит огород, прополоты грядки, зимой – расчищен снег во дворе. К этому отопительному сезону братья и дров нарубили.

Но больше всех работает сама Татьяна. Как говорит о ней куратор фонда Елена Камышова, в этой хрупкой молодой женщине столько энергии, что «можно заряжаться». Есть мужчины, для которых замена проводки темный лес. А Таня решила проблему без помощников. Жаль, что с остальными, еще более важными вопросами, так не получается. В деревне, где живет семья, водопровод не меняли очень давно. Приходилось ходить на дальнюю колонку, точнее, на торчащий из земли дальний резиновый шланг. Только воду эту, грязную и ржавую, пить было нельзя. Татьяна мечтала о собственной скважине, но с ее доходами продавца мечтой все и заканчивалось. Решить проблемы с водоснабжением помогла «Константа». Кроме того, фонд заменил в доме окна, одно из которых выпало.

И на этом помощь не закончится. Полы в доме обязательно надо менять, чтобы семья не боялась за каждый свой шаг. Если так будет продолжаться и дальше, Вова действительно рискует оказаться в социально-реабилитационном центре. Он уже потерял маму, а теперь может потерять и сестру. Она очень любит его, но что делать, если денег на ремонт нет?

В наших силах не допустить расставания. Близкие люди должны быть рядом друг с другом!

Помочь семье можно здесь.