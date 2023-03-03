Легко ли в Твери самодеятельному художнику сделать выставку

Самодеятельный художник Ева Форс со своими работами. Фото: Любовь Абракадаброва

Поехала на днях с детьми в библиотеку им. Герцена за книжкой про муми-троллей и встретила там свою знакомую по поэтической жизни Еву Форс. Оказывается, она участвует в библиотеке в весенней выставке картин "Мир глазами женщины" Произведения, честно скажу, весьма наивные, но, тем не менее, в тверской художественной тусовке их признают, как достойный терапевтический выплеск. Очень вдохновляет такое искусство. Ну, знаете, когда смотришь и думаешь: "а я тоже так могу"... Но всё ли просто?

Мне стало интересно, как Ева Форс стала художником и как е картины из "для себя" добрались до выставок.

Настоящее имя Евы — Александра. Вне творческой жизни она работает в сфере финансов, воспитывает дочь. С детства Александра серьезно занималась танцами.

В 2011 году несчастный случай привел ее на больничную койку, где не стояло вопроса о продолжении танцевальной карьеры. Хотя бы ходить. По тем или иным причинам она ещё не раз возвращалась к вопросам своего здоровья. Одно за другим: потеря любимого в автокатастрофе, инстульт... Другой бы человек впал в аппатию и депрессию. Но Александру спорт и танцы научили не только падать, но и упорно продолжать бороться.

Так, восстанавливаясь, она сначала пришла в литературу со стихами о любви и дружбе, потерях, поиске себя, борьбе света и тьмы в человеческой душе. Затем параллельно занялась живописью, перенося свои эмоции на холст и бумагу.

Хорошо, чтобы осмелиться начать писать картины нужно долго учиться, или, как Александра, пережить много всякого (не всегда приятного).

Но что дальше. Как дорасти до выставки? Александра рассказала:

«Заняться изобразительным искусством меня сподвигла подруга Надежда Сорокина. Это был трудный момент жизни, я лежала в 4-ой горбольнице с инсультом и живопись стала буквально спасением моей психики. Надежда поддерживала, направляла, я смотрела обучающие видео, рисовала первые работы на обычном тонком альбомном листе обычной дешевой акварелькой. Потом холст, гуашь, акрил. Теперь хочу научиться писать маслом. У меня всё только начинается, хотя в библиотеке им А. И. Герцена уже четвертый раз участвую в выставке "Мир глазами женщины". Это не полностью моя выставка, а совместно с Надеждой.

Для полноценной выставки нужно достаточно большое количество работ. Есть ещё нюансы. В Горьковке, например, я столкнулась ещё и с тем, что нужно художественное образование и определённый размер (у меня пока самые большие форматы - это А3).

А иногда достаточно просто везения. В прошлом году подала заявку и прошла отбор для выставки в ТЮЗе. Задание было написать три картины по постановкам театра.Тогда писала картины по спектаклю "Завтра была война" и моноспектаклю про жизнь Эдит Пиаф.

В неформальных местах выставиться проще, легче договориться и особых требований там не будет. Но когда нет соответвующего диплома и образования, то всё равно возникают вопросы.

У меня же и не было никогда желания позиционировать себя в качестве профессионального художника. Я самоучка, пытаюсь учиться чему-то новому и интересному, и нести в мир добро и гармонию через свои работы. Но, несомненно, очень приятно когда твои работы заслуживают высокой оценки посетителей выставки».