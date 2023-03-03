Любовь победит: Известный певец даст в Твери большой концерт в поддержку супруги, больной раком

Евгений и его Любовь. Фото: Маргарита Кудряшова

«Я работаю, даю концерты, но настроения на развлекательный контент у меня нет. Каждое утро я собираю себя из миллиона осколков, а ночью прислушиваюсь к дыханию моей девочки. Мой светлый Ангел потерял силы и тяжело переносит болезнь, а я стараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь моей Любочке», - это очень личные строки из поста в соцсети известного тверского певца, автора песен Евгения Окунева. Сейчас в его жизни очень непростой период: несколько месяцев назад врачи диагностировали онкологию у его супруги Любы. Все испытания болезнью ребята проходят вместе: мотаются по врачам, процедурам, бесконечным анализам.

ЗЕМЛЯ УШЛА ИЗ-ПОД НОГ

- Обследования прошли в августе 2022 года по причине высокой утомляемости, никаких болезней врачи не выявили, лекарствами подняли низкий гемоглобин. На этом мы и успокоились. В конце ноября сами обнаружили небольшое уплотнение в груди и незамедлительно обратились к врачу. Снова прошли обследования, сдали необходимые анализы и неделю ждали результатов. Та неделя показалась вечностью. Когда в регистратуре выдали заключение, земля ушла из-под ног, текст расплывался, но одно слово резало глаза. Рак. Врач порекомендовала как можно быстрее обратиться в онкодиспансер и начать лечение. Но не всё так просто. Люди, которым волею судьбы приходилось обращаться в данное учреждение, знают, что ждать приёма приходится долго. Нам сказали, что запись к врачу есть лишь через две недели, столько ждать мы не могли. Надо понимать состояние людей, у которых мир рухнул в прямом смысле: ждать приёма, проходить огромное количество дополнительных обследований, на которые запись расписана на недели, сдавать бесконечные анализы - это морально убивает и выбивает из сил. Сразу скажу, что нам удалось попасть на приём в день обращения, но это был последний рабочий день доктора перед отпуском. Следующий приём был назначен на январь 2023 года.

О ситуации узнала наша добрая подруга, наш ангел-хранитель, которая когда-то прошла через подобное испытание. Она моментально организовала нам приём у онколога в Москве, и через три часа мы уже были в кабинете. Ровно три дня ушло в столичной клинике на необходимые обследования и сбор данных, конечно же, не бесплатно. И снова ушла почва из-под ног, когда изначальный диагноз сместился не в лучшую сторону. Доктор выписала протокол лечения, и начался наш путь к выздоровлению. Да, именно к выздоровлению, других вариантов мы не рассматриваем. Для начала мы пройдем 18 курсов химиотерапии (два уже позади), после этого предстоят операции, затем облучение. Каждый новый день делает нас на шаг ближе к жизни без болезни.

ПРО ЛЮБОВЬ

- Судьба свела нас в 2014 году, в 2015-м мы стали мужем и женой официально. Моя любовь к моей Любови безгранична, о Ней я могу говорить часами, для Неё я сочиняю свои песни, благодаря Ей я иду по жизни с лёгкостью и верой в лучшее. Мы прошли огонь, воду и медные трубы, поддерживая друг друга всегда и во всём.

- Моя любовь к моей Любови безгранична, о Ней я могу говорить часами, для Неё я сочиняю свои песни, благодаря Ей я иду по жизни с лёгкостью и верой в лучшее, - говорит Евгений. Фото: VK/ Евгений Окунев

ЗАПРЕТИЛА ЗАРАНЕЕ ОПЛАКИВАТЬ

- Когда озвучили диагноз, я даже представить не мог, что смогу теперь быть счастлив, улыбаться и уж тем более петь. Состояние шока просто парализовало. В мире не осталось повода для радости и песен. Именно в это время моя Любочка запретила заранее оплакивать её и сказала, что жизнь продолжается, пусть и не в таком виде, как нам бы хотелось. Мне очень повезло, что судьба связала меня с удивительной и очень мудрой женщиной.

БУДЬТЕ МИЛОСТИВЫМИ И МИЛОСЕРДНЫМИ

- По прошествии времени я могу сказать, что принять и смириться с произошедшим у нас не получается. В голове не укладывается, как у моей трижды позитивной девочки могла возникнуть трижды негативная болезнь! Моё сердце разрывается на части в прямом смысле, я физически страдаю от того, что не в моих силах было уберечь её от страшной напасти.

Сразу скажу: я не вправе давать оценку работе врачей, которые призваны спасать наши жизни, и не буду этого делать. Понятно, что доктора работают в тех условиях, которые не в силах изменить, но можно, нужно и очень важно понимать, что люди приходят в онкодиспансер морально разбитыми и подавленными, нуждаются в поддержке, в добром слове, каждое грубое слово ранит очень глубоко и отбирает надежду. Пожалуйста, если вы выбрали местом работы подобное учреждение, будьте милостивыми и милосердными!

ПОДДЕРЖКА, А НЕ СОЧУВСТВИЕ

- Отталкиваясь от личного опыта всех, чьи родные или близкие люди столкнулись с подобным недугом, я хочу попросить: не оставайтесь безучастными! Ваша поддержка очень важна (именно поддержка, а не сочувствие)! Любая помощь в данной ситуации на вес золота: сопроводить к врачу, подвезти на процедуры, забрать из клиники, закупить продукты, помочь с домашними делами (после химиотерапии человек очень слаб), пригласить на прогулку, отвлечь разговорами от грустных мыслей, просто задать вопрос: «Чем я могу тебе помочь?». Главное - не оставлять человека наедине с его горем.

А еще я знаю, что нужно плакать, если этого хочется. Нельзя глушить эмоции и держать в себе боль. Пусть ваш близкий человек поплачет в ваших объятиях, поверьте, это необходимо. Если вы можете устроить приём у хорошего доктора, помочь с покупкой необходимых лекарств, поделиться личным опытом в борьбе с болезнью, то обязательно сделайте это! Поймите, человеку с диагнозом «рак» важна любая помощь!

Понятно, что близким людям не менее тяжело пережить новость о болезни родного человека. Семьи, в которых поселился этот диагноз, начинают жить совершенно иной жизнью, мир рушится, приходится ежедневно собирать себя из миллиона осколков, и сделать это очень сложно.

КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ

- Ежегодно на протяжении многих лет я даю большой концерт, приуроченный к дню моего рождения (30 марта. - Ред.), но в этом году я готовлю концертную программу из своих авторских песен и посвящаю своё выступление моей Любови. Именно Любочка много лет назад сподвигла меня на сольную авторскую карьеру, раньше я и не думал, что мои песни будут интересны такому большому количеству людей. 25 марта в 17 часов я приглашаю всех неравнодушных к моему творчеству и моей семье людей на авторский концерт «Моя любовь» в ДК «Металлист», где я выступлю в сопровождении лучших музыкантов Твери.

Средства от продажи билетов пойдут на длительное лечение.

Будем благодарны каждому, кто найдет время и возможность прийти!

Редакция «Комсомольской правды»-Тверь» желает ребятам скорейшего завершения этих испытаний. Мы верим, не сомневаемся, Любовь победит!

Евгений поддерживает супругу в процессе лечения. Фото: VK/ Евгений Окунев