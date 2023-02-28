А у нас в квартире газ: правила пользования

Соблюдение простых правил безопасности может предотвратить различные несчастные случаи, связанные с газом

Газ послушно служит человеку, стоит лишь повернуть ручку конфорки или нажать кнопку. При такой доступности и обыденности в использовании мы зачастую становимся легкомысленными, и забываем, что газ легко может стать вместо друга врагом. Именно из-за пренебрежения и невнимательности, которые проявляют люди по отношению к собственной безопасности при использовании бытового газа, чаще всего возникают несчастные случаи. Только неукоснительное соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.

«Газпром газораспределение Тверь» напоминает о простых правилах безопасности, а мы публикуем ответы на наиболее частые вопросы потребителей.

Во время отопительного сезона и активной эксплуатации газовых приборов на что потребителям обратить внимание в первую очередь?

- Оборудование должно быть исправным.

- Использовать его можно только по прямому назначению в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

- Регулярно проверять тягу в вентиляционных и дымовых каналах.

- Обеспечивать приток воздуха (открывать форточку, окно) при пользовании газовым оборудованием.

- Обеспечить проведение технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год.

Какие сигналы неисправности газового оборудования нельзя игнорировать? Когда незамедлительно вызывать мастера?

При любой неисправности или сомнениях в работе газовых приборов необходимо вызвать специалиста. Например, срабатывает, или напротив, не работает автоматика безопасности, пламя на плите вместо синего цвета стало желтым с красным, наблюдается отрыв пламени от горелки.

Жизненно необходимо проверять наличие тяги. Тяга в дымоходе, вентиляционном канале может отсутствовать, если они засорены (строительным мусором, посторонними предметами), если их стенки негерметичны или в помещении недостаточный приток воздуха.

Поэтому очень важно перед каждым пользованием газовыми водонагревателями, печами и другими аппаратами, имеющими отвод продуктов сгорания в дымоходы, обязательно проверять тягу в дымоходе до и после включения прибора. При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами запрещается.

Замена газовой плиты или котла возможна ли своими силами? Потом надо вызвать мастера, чтоб опломбировал или проверил?

В соответствии с инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ от 05.12.2017 №1614/пр самостоятельная замена газового оборудования запрещена.

Доверять установку газового оборудования необходимо только профессионалам – специалистам, аттестованным на данный вид работ.

Правомерна ли установка заглушки на газовую трубу, если, к примеру, в ходе поквартирной проверки специалист выявляет, что подключение выполнено с нарушениями - нет доступа к крану и пр. Каков штраф за это? Когда могут отключить от газа весь подъезд?

Порядок отключения газоснабжения определен законодательством.

В соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 , основанием для приостановления подачи газа без предварительного уведомления потребителя являются:

- неисправное газоиспользующее оборудование (плиты, котлы, колонки), - отсутствие тяги в дымоходах и вентканалах;

- самовольная газификация, подключение, переустройство газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома с нарушением Правил безопасности.

То есть в ситуациях, которые несут угрозу безопасного пользования газовыми приборами, законом предусмотрена приостановка газоснабжения.

В соответствии со ст. 9.23 КоАП РФ, за самовольную замену газового оборудования, а также за отказ в допуске представителей специализированных организаций для проверки исправности оборудования, предусмотрен штраф в размере от одной до двух тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с требованиями Постановления 410, поставщик газа вправе приостановить подачу газа в случае отсутствия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Куда звонить при запахе газа, и как действовать в случае утечки в квартире?

Когда пахнет газом, всегда нужно звонить 104 или 112.

При появлении в помещении квартиры запаха газа необходимо немедленно:

- прекратить пользование газовыми приборами;

- перекрыть краны к приборам и на приборах;

- открыть окна или форточки для проветривания помещения;

- не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

- вне загазованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 104.