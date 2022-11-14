Больно не будет: Врачи из Твери рассказали, как часто нужно посещать проктолога и можно ли пройти колоноскопию под наркозом

Не тяните до последнего, обследования необходимо проходить своевременно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболевания прямой кишки - проблема, которую многие игнорируют до последнего. Деликатный вопрос! Ну кому хочется проходить «унизительные» и неприятные обследования…

- Тем временем онкологоческие заболевания прямой кишки и толстого кишечника вышли на третье место среди всех онкозаболеваний после рака желудка и рака молочной железы! - огласили печальную статистику в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) врачи 6-й горбольницы.

С доктором медицинских наук, главным врачом тверской городской больницы № 6 Натальей Соколовой и заведующим отделением колопроктологии Дмитрием Симоновым мы поговорили о том, как важно не игнорировать «деликатные проблемы» своего здоровья.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

Сегодня на базе 1-й поликлиники горбольницы № 6 возобновлён полноценный приём колопроктолога. Поскольку это одна из специализаций «шестёрки», обращаться туда могут не только те, кто к больнице приписан, но и все жители Твери и области.

- Регулярно проходить обследования для выявления ранних стадий онкозаболеваний прямой кишки и толстого кишечника очень важно в нынешней ситуации, когда пандемия спровоцировала более раннее развитие онкологии. Всем гражданам от 50 лет необходимо посещать колопроктолога раз в год. И раз в два года делать колоноскопию, - говорит Наталья Соколова.

Как отмечают медики, колоректальный рак - болезнь развитых стран. Его у нас становится всё больше: раком прямой кишки и толстого кишечника чаще болеют те, кто мало двигается и ест готовую пищу с многочисленными не самыми полезными добавками.

УСПЕТЬ ВОВРЕМЯ

- Новообразования прямой кишки никак себя не проявляют - до той стадии, когда уже может быть поздно, - вздыхает Дмитрий Симонов. - К сожалению, сегодня выявление такого рака на первой стадии составляет всего 34%. Остальные пациенты обращаются на второй и более поздних стадиях.

При этом лечится на ранних стадиях рак очень успешно - не надо бояться услышать плохую новость.

- Рак сегодня реально излечим. За последнее время мы очень сильно шагнули вперёд, произошли большие прорывы в лечении онкозаболеваний. При обращении на первой стадии шанс на выздоровление - 90%, - говорит доктор.

А БОЛЬНО НЕ БУДЕТ?

Обследование прямой кишки, и колоноскопия в частности, - не самые приятные процедуры, чего греха таить. Хотя ничего сверхъестественного в них нет, просто ещё в нашей медицинской культуре они не укоренились. Но для большего комфорта можно пройти колоноскопию под общей анестезией.

- Человек просто спит, ничего не чувствует, а когда проснётся - процедура пройдена, - рассказывает главврач больницы. - Но после такой процедуры сутки необходимо будет провести в отделении под наблюдением врачей, как и положено после внутривенного наркоза.

СТЕСНЯЮСЬ!

Так уж сложилось, что большинство колопроктологов - мужчины. Есть проблема: женщины-пациентки стесняются идти к ним на приём со своей «деликатной проблемой».

- Нет врачей-женщин и врачей-мужчин. Есть просто врачи, - прямо отвечает сомневающимся Дмитрий Симонов.

Но для тех, кто всё-таки никак не может себя пересилить, есть хорошая новость: с января в «шестёрке» начнёт вести амбулаторный приём новый специалист - колопроктолог-женщина.

- Сейчас она находится на очень хорошем обучении в Санкт-Петербурге, повышает свою квалификацию, - делится секретом Наталья Соколова.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Чтобы пройти амбулаторное обследование, нужно обратиться к проктологу. Врач выявит наличие доброкачественных новообразований прямой кишки (полипов) и других патологий: геморроя, трещин, свищей. Всё это в итоге может привести к развитию онкологии.

При наличии показаний врач направит вас на колоноскопию. И если будет выявлена необходимость хирургического лечения, пациента госпитализируют в отделение колопроктологии.

Выявить риски поможет также диспансеризация, которую каждый человек начиная с 18 лет может проходить ежегодно. Колопроктолога среди «диспансеризационных» врачей нет. Но вам назначат анализ на скрытую кровь в кале. И уже по итогам этого анализа, если нужно, пациента направят на гастроскопию и колоноскопию.

Записаться к колопроктологу можно:

- по телефону 122;

- через портал «Госуслуги»;

- через колл-центр 1-й поликлиники городской больницы № 6: (4822) 45-22-75;

- при обращении к своему терапевту: если будут выявлены жалобы, терапевт даст направление к колопроктологу.