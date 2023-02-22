Досуг в Твери с 22 февраля по 1 марта: Праздничные программы, музыка разных эпох и направлений, а также легендарная рок-группа

Рассказываем о ближайших событиях в культурной жизни Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

ПРАЗДНИКИ

В честь защитников Отечества и Масленицы

23 февраля в Твери подготовлено немало праздничных программ.

К примеру, с 12:00 до 14:00 ДК «Пролетарка» приглашает посетить программу «Державы верные сыны».

На площадке перед ДК пройдет выставка техники МЧС. А специалисты аэродрома Мигалово расскажут об истории авиационных средств спасения.

Также гости праздника смогут увидеть показательные выступления по армейскому рукопашному бою и концерт студий и коллективов «Пролетарки».

В центральном фойе Дворца культуры выставку представит Музей Калининского фронта.

Вход свободный.

12+

26 февраля с 12:00 в разных местах города запланированы гуляния и различные развлекательные и театрализованные программы на Масленицу. Отмечать праздник будут в следующих локациях:

- Бобачевская роща, рядом с катком;

- на площадке бывшего трамвайного кольца у остановки «Домостроительный комбинат» в микрорайоне Горбатка;

- около ДК "Сахарово" (там с 11:00);

- около Досугово центра "Мир" на улице Можайского;

- около ДК "Пролетарка";

- площадь у ДК«Синтетик» в поселке Химинститут.

0+

КОНЦЕРТЫ

От классиков-испанцев до параллельных миров джаза

Областная филармония вновь приглашает любителей музыки на ряд концертов.

24 февраля в 18:30 публике представят «Испанское каприччио». Это одна из лучших программ клавир-трио «Элегия» и включает в себя ярчайшие произведения испанских композиторов-классиков.

Наряду с зажигательными пьесами Альбениса, де Фалья, Сарасате в программе прозвучит интереснейшее трио № 1 Хоакина Турина.

В составе клавир-трио выступают: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано).

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

25 февраля в 12:00 филармония приглашает на концерт «Зимние грёзы». Это программа продолжает цикл «Времена года» специально создана для школьников. В доступной и интересной форме ребятам будет рассказано не только о музыкальных произведениях, посвящённых зиме, но и о том, как создаётся музыка.

В концерте участвует ансамбль «AdLibitum».

В программе: музыка А. Вивальди, П. Чайковского, Г. Свиридова и других.

Стоимость: 300 рублей.

0+

25 февраля в 18:00 публику приглашают на концерт «Параллельные миры» от NewLineTrio.

Это новый проект, созданный известными музыкантами Александром и Ольгой Посикера, а также перкуссионистом Евсевием Зубковым.

В репертуаре ансамбля - множество джазовых композиций, импровизация, музыка Астора Пьяццоллы, а также собственные произведения и обработки хитов академической музыки.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей .

6+

«Наутилус Помпилиус»

28 февраля в 19:00 в ДК "Пролетарка" выступит легендарная группа во главе с Вячеславом Бутусовым. Большой концерт будет посвящён 40-летию «Наутилус Помпилиус». Прозвучат многие ставшие культовыми песни.

Цена билетов: 2500-6000 рублей.

12+