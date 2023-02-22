Досуг в Твери с 22 февраля по 1 марта: Праздничные программы, музыка разных эпох и направлений, а также легендарная рок-группа

Рассказываем о ближайших событиях в культурной жизни Твери.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В честь защитников Отечества и Масленицы
23 февраля в Твери подготовлено немало праздничных программ.
К примеру, с 12:00 до 14:00 ДК «Пролетарка» приглашает посетить программу «Державы верные сыны».
На площадке перед ДК пройдет выставка техники МЧС. А специалисты аэродрома Мигалово расскажут об истории авиационных средств спасения.
Также гости праздника смогут увидеть показательные выступления по армейскому рукопашному бою и концерт студий и коллективов «Пролетарки».
В центральном фойе Дворца культуры выставку представит Музей Калининского фронта.
Вход свободный.
12+
26 февраля с 12:00 в разных местах города запланированы гуляния и различные развлекательные и театрализованные программы на Масленицу. Отмечать праздник будут в следующих локациях:
- Бобачевская роща, рядом с катком;
- на площадке бывшего трамвайного кольца у остановки «Домостроительный комбинат» в микрорайоне Горбатка;
- около ДК "Сахарово" (там с 11:00);
- около Досугово центра "Мир" на улице Можайского;
- около ДК "Пролетарка";
- площадь у ДК«Синтетик» в поселке Химинститут.
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От классиков-испанцев до параллельных миров джаза
Областная филармония вновь приглашает любителей музыки на ряд концертов.
24 февраля в 18:30 публике представят «Испанское каприччио». Это одна из лучших программ клавир-трио «Элегия» и включает в себя ярчайшие произведения испанских композиторов-классиков.
Наряду с зажигательными пьесами Альбениса, де Фалья, Сарасате в программе прозвучит интереснейшее трио № 1 Хоакина Турина.
В составе клавир-трио выступают: заслуженный артист России Владимир Никонов (скрипка), Олег Бугаев (виолончель), Ирина Никонова (фортепиано).
Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.
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25 февраля в 12:00 филармония приглашает на концерт «Зимние грёзы». Это программа продолжает цикл «Времена года» специально создана для школьников. В доступной и интересной форме ребятам будет рассказано не только о музыкальных произведениях, посвящённых зиме, но и о том, как создаётся музыка.
В концерте участвует ансамбль «AdLibitum».
В программе: музыка А. Вивальди, П. Чайковского, Г. Свиридова и других.
Стоимость: 300 рублей.
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25 февраля в 18:00 публику приглашают на концерт «Параллельные миры» от NewLineTrio.
Это новый проект, созданный известными музыкантами Александром и Ольгой Посикера, а также перкуссионистом Евсевием Зубковым.
В репертуаре ансамбля - множество джазовых композиций, импровизация, музыка Астора Пьяццоллы, а также собственные произведения и обработки хитов академической музыки.
Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей .
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«Наутилус Помпилиус»
28 февраля в 19:00 в ДК "Пролетарка" выступит легендарная группа во главе с Вячеславом Бутусовым. Большой концерт будет посвящён 40-летию «Наутилус Помпилиус». Прозвучат многие ставшие культовыми песни.
Цена билетов: 2500-6000 рублей.
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