Загадки тверских улиц: Чьё имя носит улица Никитина, о которой никто не знает, и переулок с тем же названием

Улица Никитина затерялась среди многоквартирных домов и названия её прочесть негде. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери, за Волгой, есть улочка-невидимка. Она существует на карте, но неизвестна даже тем, кто фактически на ней живёт.

- Подскажите, где улица Никитина? - интересуюсь у девушек, остановившихся поболтать на этой самой улице.

- Понятия не имеем, - отвечают молодые леди.

Стыдить девушек особо не за что: найти улицу Никитина - тот ещё квест. Улочка неприметна, тянется между жилыми домами от детского садика № 164, что на Благоева, до Артиллерийского переулка. И самое интересное - вдоль улицы Никитина нет ни одного аншлага с её названием. Адреса всех домов на ней принадлежат к другим улицам: Благоева, Скворцова-Степанова, Артиллерийскому переулку…

Улица Никитина довольно оживлённая - здесь есть магазины и супермаркеты, ремонт обуви, стоматология. На обочинах припарковано много авто. Фото: Виктория ТУШКОВА

Никто из встреченных ноябрьским днём на улице Никитина прохожих не смог подсказать, где эта улица находится. Лишь некоторые пытались поправить: не улица, а переулок. Переулок Никитина и правда есть. И он рядышком - перпендикулярно пересекает одноимённую улицу.

- А не подскажете тогда, в честь кого переулок назван? - задаю вопрос благообразной даме средних лет.

- А не в честь того, что за три моря ходил? - улыбается собеседница.

Нет. Ни улица, ни переулок Никитина к Афанасию Никитину отношения не имеют ровно никакого, хотя и находятся недалеко от набережной имени знаменитого купца и мореплавателя. Так в честь кого же названы улица, что есть лишь на картах, и переулок?

Переулок Никитина найти гораздо проще - на домах есть аншлаги. Некоторые, правда, уж очень потрёпанные жизнью. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПОЭТ-НАРОДНИК, ЛЮБИМЕЦ ЛЕМЕШЕВА И ЛЕНИНА

Улица и переулок Никитина получили свои современные названия в честь поэта Ивана Саввича Никитина.

Иван Саввич родился в 1824 году, родом был из Воронежа. Родился в достаточно зажиточной семье владельца свечного завода. Но основой для своего творчества выбрал жизнь обычного народа - городской бедноты, крестьян.

За пределами Воронежа творчество Никитина мало кто помнит. А зря. Ценители считают поэта предтечей Некрасова и других знаменитых народников.

На стихи Никитина написано около 60 песен и романсов, например «В тёмной чаще замолк соловей» Римского-Корсакова. А если вы не любитель романсов, то уж народную песню «Ехал из ярмарки ухарь-купец…» (часто поют «на ярмарку») точно знаете. Это тоже на стихи Никитина. Вот только народ, перепевая «Ухаря-купца», сократил и изменил стихи, которые в итоге утратили свой первоначальный трагизм.

А вот и сам переулок Никитина. Вдоль него тянется уютная берёзовая аллея. Фото: Виктория ТУШКОВА

Среди знаменитых исполнителей песен на стихи Никитина есть наш земляк - Сергей Лемешев. Он исполнял никитинскую «Песню бобыля». Лемешев тонко чувствовал посыл поэта. В своей книге «Путь к искусству» он приводит стихи Никитина в пример того, что подобные песни, исполняемые часто на разухабистый манер, на самом деле горьки: «Всё здесь овеяно горькой иронией, печальной улыбкой от сознания неизбежности судьбы».

Любил «Песню бобыля» и Владимир Ленин, в бытность свою ещё кучерявым Володей Ульяновым. По воспоминаниям старшей сестры Анны, будущий вождь мирового пролетариата в детстве с удовольствием декламировал никитинские строки.

ИМЯ УЛИЦЕ И ПЕРЕУЛКУ

Улица Никитина сегодня очень неприметна: улица-невидимка, спрятавшаяся в гуще многоквартирных домов. А когда-то она была значимой - одной из тех улиц за Волгой, что не заливались водой при весенних разливах. И название поэтому носила улица 3-я Верховская. Верховских в Твери было три: кроме этой ещё современные улицы Горького (1-я Верховская) и Некрасова (2-я Верховская).

3-я Верховская была переименована в улицу Никитина в 1924 году в честь 100-летия со дня рождения поэта. В этом же году получил новое имя и переулок, ранее звавшийся Гренадерским (переулок вёл к Артиллерийским огородам).

Почему имя поэта присвоили сразу двум улочкам? Кто знает… Но скорее всего, это заслуга членов Тверского литературно-художественного общества имени Никитина, которое было организовано в Твери в 1919 году.

В Никитинское общество входили более тридцати поэтов и писателей Тверской губернии. Никитинцы читали лекции, знакомили друг друга с тонкостями русской словесности, теорией поэзии, занимались поиском народных талантов, а ещё старались всячески обогатить литературную жизнь губернской столицы: приглашали известных поэтов, выпускали литературный альманах «Зарницы», собирали литературные вечера, в том числе платные, часть средств от которых передавали нуждающимся студентам Тверского пединститута. Много внимания никитинцы, как достойные последователи Ивана Никитина, уделяли социально-нравственной проблематике жизни простого человека.

Общество просуществовало до 1926 года и было ликвидировано не исключено, что по мотивам политическим. Ну а улица и переулок остались…

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