В Твери изменился список с закреплёнными за школами домами

Записывать будущих первоклашек в школы родители начнут 1 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери будущих первоклашек прикрепили к школам, в которые они будут иметь преимущественное право зачисления. Соответствующее постановление подписано главой города Алексеем Огоньковым (Постановление от 20 февраля 2023 года № 115).

Напомним, ребят приписывают к определённым учебным заведениям по месту регистрации. Дети, зарегистрированные на территории, закреплённой за школой, имеют приоритетное право зачисления в данную школу. Отказать в зачислении в это учебное учреждение ребёнку могут лишь в случае, если там совсем нет мест. Но в такой ситуации ему должны предложить место в другой школе.

Зачислить ребёнка в школу не по месту регистрации тоже можно, но это дело удачи. В школу или гимназию, за которой вы не закреплены, ребёнка могут зачислить лишь по остаточному принципу, если там останутся места после зачисления всех первоочередников.

Исключение - школы с углублённым изучением отдельных предметов или специальными программами (например, в области спорта или искусства). При зачислении в них по закону могут дополнительно оцениваться способности и состояние здоровья ребёнка.

Вот расписание, на которое нужно ориентироваться:

С 1 апреля по 30 июня подаются заявления в школу по месту регистрации.

С 6 июля по 5 сентября подаются заявления в любую школу по выбору: ребёнка зачислят, если будут свободные места.

ПЕРЕЧЕНЬ ШКОЛ ТВЕРИ С ЗАКРЕПЛЁННЫМИ ЗА НИМИ ДОМАМИ

Найдя свою улицу и дом в этом списке, вы определите, в какую школу будущий первоклашка сможет попасть без проблем.

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 3 (улица Новая Заря, 23)

- Улица Академика Туполева, дома с № 2/48 по № 36/47 (чётная сторона), с № 1/46 по № 47/45 (нечётная сторона);

- улица Розы Люксембург, дома с № 5 по № 89/39 (нечётная сторона), дома с № 6 по № 82 (чётная сторона);

- улица Щорса, дома с № 3/59 по № 14, 18/54, 20, 22, 24/57;

- улица Маяковского (все дома по нечётной стороне);

- переулок 1-й Клубный, дома с № 3 по № 57, с № 2 (б, в, г) по № 62/71;

- все дома: улицы Архитекторов, Барминовская, Новая Заря, Ломоносова, 1-я и 2-я Александра Невского, Шишкова, Кропоткина, Новая Слобода, Добролюбова, Стрелковая, Кутузова, Белинского, Богородицерождественская, Исаевская Слобода, Старобежецкая, Пленкина, Пархоменко, Левобережная, Деревцова, Парниковая, Генерала Поленова, Лейтенанта Ильина, Генерала Юшкевича, 1-я и 2-я Новозаводская;

- все дома: проезды Новая Заря, 2-й Новая Слобода, Кутузова, Новая Слобода, Новобежецкий, Третьяковский, Бульварный, Парковый, 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Тверецкий, Белинского;

- все дома: переулки Ломоносова, Казанский, Стрелковый, 2-й Клубный, Литейный, Исаевский, Дурмановский, Третьяковский;

- все дома: Набережная Реки Волги, Затверецкий бульвар, Затверецкая набережная, площадь Пожарная;

- все дома: с/т «Сельхозтехника» (Добролюбова), с/т «Юбилейное» (Добролюбова), с/т «Весна» (Стрелковая), с/т «Здоровье» (Кржижановского), территория СНТ «Дружба» Дмитрово-Черкасского торфопредприятия (2-е Городское торфопредприятие), территория с/т «Снабженец» (Силикатная 2-я), с/т «Заволжский сад» (Силикатная 2-я), с/т «Садовод» (Котовского), с/т «Спутник» (Котовского).

Средняя школа № 7 (Молодёжный бульвар, 10, корпус 1)

- Улица Хромова, дома №№ 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10, корпус 1, 12 (а), 14 (а), 16, 18 (корпуса 1, 2, 3), 20, 22;

- улица Седова, дома №№ 1 (а, б, в, г), 3а, 5, 5а, 7а (б, в), 14/54, 16, 18, 20, 22, 24, 120а, 120б, 124а;

- улица Артюхиной, дома №№ 1, корпус Б (корпус В), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4), 11, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4, 5), 15 (корпуса А, Б, В, Г, Д);

- шоссе Петербургское, дома №№ 97, 99, 103, 107, 111, 113,114, с № 115 (корпуса 1, 2, 3, 4) по 120, 122, 124;

- улица Паши Савельевой, дом №№ 21, 23 (корпуса 1, 2, 3);

- бульвар Молодежный, дом № 12, с № 14 по № 16;

- улица Новочеркасская, дома №№ 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57;

- все дома: улицы набережная Иртыша, Болотникова, Театралов, Соколовская, Успенского, Сутугинская, Комсомольская; Мозжухинский переулок.

Гимназия № 8 (Петербургское шоссе, 8)

- Улица 1-я Металлистов, дома №№ 8, 12, 14;

- улица 2-я Металлистов, дома с № 1 по № 9, 11, 13;

- Петербургское шоссе, дома №№ 2а, 4 (а, в, г, д), 10 (корпуса 1, 2), 12, 14 (корпуса 1, 2);

- все дома: переулок Перекопский.

Средняя школа № 15 (Молодёжный бульвар, 10/2)

- Улица Артюхиной, дом № 24, корпус 1 (корпуса 3, 4, 5), 26, 32;

- улица Паши Савельевой, дома №№ 23 (корпуса 1, 2, 3), 27, 33, корпус 1, 33, корпус 2, 35 (корпуса 1, 2, 4), 37 (корпуса 1, 6), 39, корпус 1 (корпуса 3, 4, 5), 43;

- улица Фрунзе, дома №№ 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8, корпус 1 (корпус 2), 10, 12, 14, 16;

- бульвар Молодёжный, дома №№ 1, 3, корпус 1 (корпуса 2, 3), 5, 6 (корпуса 1, 2, 3), 8, корпус 1 (корпус 2).

Средняя школа с углублённым изучением математики № 17 (улица Мусоргского, 5)

- Набережная Афанасия Никитина, дома с № 38 по № 82/2, 90/2, 92а (б);

- улица Горького, дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63, 63/4, 70, 71, 72/4, 79/2, 86/3, 88, 88а, 100, 102, 102/8, 104, 106, 108, 122/2;

- улица Мусоргского, дома №№ 4/53, 6, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4, 5), 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19/25;

- улица Никитина, дома №№ 2, 4;

- улица Фурманова, дома №№ 1, 1а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, дома №№ 3, 5;

- улица Екатерины Фарафоновой, дома №№ 41/7, 43, 43а (б), 45;

- улица Благоева, дома №№ 4 (корпуса 2, 3), 6, 6а, 8 (корпуса 2, 3), 12, 14/65;

- улица Карпинского, дома с № 1/1 по № 18;

- улица Менделеева дом № 7/63;

- улица Павлова, дома с № 1а/9 по № 17;

- бульвар Шмидта, дома №№ 21/20, 23.

Средняя школа № 21 (Петербургское шоссе, 42)

- Улица Луначарского - все дома по четной стороне (кроме домов №№ 22, 26,30, 32, 34,36);

- шоссе Петербургское, дома №№ 7а, 9 (а, б), 15, с № 18 по № 23, 25, с № 27 по № 35, 38, корпус 1, 41, 43, 45, 45а, 50 (корпус 1), 54/2;

- все дома по улице 1-я Металлистов (кроме домов №№ 8, 12, 14);

- все дома по улице 2-я Металлистов (кроме домов с № 1 по № 9, 11, 13);

- все дома: улицы Оборонная, 1-я Поселковая, Зинаиды Тимофеевой, Веселова, Комарова, 1-я Рабочая Слобода, Танкистов; переулки: 4-й, 5-й, 6-й, 7-й Металлистов; проезды 1-й, 2-й, 3-й Танкистов;

- все дома: территория с/т «Сад 1 имени Мичурина ТВЗ» (Комарова).

Средняя школа № 29 (переулок Никитина, 12)

- Улица Горького, дома с № 81по № 137/6 (нечётная сторона), с № 124 по № 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;

- набережная Афанасия Никитина, дома №№ 84, 86, 88/2, с № 142 по № 152/2;

- улица Фурманова, дома №№ 25, 25а, 48, 50, 52, 54;

- улица Скворцова-Степанова, дома с № 8 по № 58 (чётная сторона), с № 5 по № 61/1 (нечётная сторона);

- улица Благоева, дома с № 3, корпус 1 (корпуса 2, 3) по № 41/11а (нечётная сторона);

- улица Чехова, дома с № 6/5 по № 42/а (чётная сторона), дома с № 1 по № 45/9 (нечётная сторона);

- улица Жореса, дома с № 16 по № 48/7 (чётная сторона), с № 3 по № 39 (нечётная сторона);

- улица Мичурина, дома №№ 1, 1а, 3, 3а, 4, 5а, 10,12;

- бульвар Шмидта, дома с № 1 по № 17 (кроме дома № 12);

- улица 2-я Красина, дома с № 1 по № 45 (нечётная сторона), 49;

- улица Докучаева, дома с № 1по № 17а (нечётная сторона), 17/9, 19а, 21а, с № 2 по № 20а (чётная сторона, кроме домов №№ 16/6, 18/7, 20/8, 22/7, 24/8);

- переулок Украинский, дома №№ 69, 71;

- все дома по улицам: Никитина (кроме домов № 2, 4), Александра Ульянова, 2-я Мичурина, 2-я Шмидта;

- все дома по переулкам: Артиллерийский, Никитина;

- все дома по проездам: 1-й, 2-й Докучаева.

Средняя школа № 31 (улица Розы Люксембург, 116)

- Улица Щорса, дома с № 19 по № 33/61 (нечётная сторона), дома с № 28 по № 44/59 (чётная сторона);

- улица Розы Люксембург, дома с № 95 по № 120;

- улица Академика Туполева, дома с № 38/42 по № 118 (чётная сторона), с № 49 по № 115 (нечётная сторона);

- улица Маяковского (все дома по чётной стороне);

- 1-й Клубный переулок, дома с № 61 по № 63а (нечётная сторона), дома с № 66 по № 78 (чётная сторона);

- все дома: улицы Пржевальского, Алексея Томского, Серова,

2-я Серова, Кржижановского, Дьяконова, Герцена, Медовая, Репина, Осипенко, 2-я Осипенко, Котовского, 1-я Силикатная, 2-я Силикатная, 3-я Силикатная, Лазо, 2-я Лазо, Маршала Василевского (Сахарово), Школьная (Сахарово), Парковая (Сахарово), Садовая (Сахарово), парк Выставочный комплекс (Сахарово);

- все дома: проезды 1-й Котовского, 2-й Котовского, Дюнный, 1-й Волжский, Малый Заводской, 1-й Маяковского, Белинского, 1-й проезд Белинского, 1-й, 2-й Розы Люксембург, Силикатный, Большой Заводской, 1-й проезд Серова, 2-й проезд Серова;

- все дома: переулки Песочный, тупик Бризовый;

- все дома: Сахаровское шоссе, деревня Старая Константиновка, поселок 1 Мая, поселок 2-е городское торфопредприятие, с/т «Сад № 5 ТВЗ» (2-я Силикатная), ДНТ «Мир-4», с/т «Силикатчик 1» (Лазо 2-я), с/т «Силикатчик 2» (2-е городское торфопредприятие), территория с/т № 2 «Тверьгражданпроект» (2-я Силикатная).

Средняя школа № 34 (улица Соминка, 65)

- Улица Чехова, дома № 44/14, с № 47/12 по № 8/13, 71;

- улица Жореса, дома № 43/4, 45, 45а, 47, 49, с № 50/6 по № 74;

- улица Эрнста Тельмана, дома с № 1 по № 33 (нечётная сторона), с № 2 по № 28 (чётная сторона);

- проезд Эрнста Тельмана, дома с № 2/23 по № 68 (чётная сторона), с № 5 по № 59а (нечётная сторона);

- улица Скворцова-Степанова, дома с № 65 по № 91;

- улица Благоева, дома с № 47 по № 69 (нечётная сторона), с № 66 по № 76 (чётная сторона);

- улица Докучаева, дома с № 19/8 по № 63 - нечётная сторона (кроме домов №№ 19а, 21а),18/7, 22/7, с № 24/8 по № 36 (чётная сторона);

- улица 2-я Красина, дома с № 2а по № 44 (чётная сторона);

- улица Георгия Димитрова, дома с № 1 по № 55;

- проезд Кольцевой, дома с № 3 по № 39 (нечётная сторона), с № 2а по № 34 (чётная сторона);

- все дома: садоводческое некоммерческое товарищество «Тверца», Кольцевая, Продольная, Прошина, Овощная, Плеханова, 2-я Плеханова, Звеньевая, 2-я Звеньевая, Соревнования, 2-я Соревнования, Большая Тверская, Малая Тверская, Марата, Малая Зуевская, Большая Зуевская, Батинская, Первитинская, Дачная, Хрустальная, Соминка, Сергея Тюленина, Олега Кошевого, Твериводицкая, Киселевская, Грибоедова, 2-я Грибоедова, Голландская, Заречная, Сержанта Елизарова, Льва Толстого;

- все дома: проезды 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой, 1-й, 2-й Толстого, 1-й, 2-й Соминка, 1-й, 2-й, 3-й Плеханова, 1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й, 2-й Дачный;

- все дома: переулки Семидворный, Шалыгинский, Запрудный, Староверский, Бережок, Митюревский, Тихомировский, Бухань, Верный, Заветный.

Средняя школа № 35 с углублённым изучением немецкого языка (проспект Комсомольский, 6)

- Проспект Комсомольский, дома №№ 2/26, 8,10, 10, корпус 1, 12, 14, 16;

- улица Горького, дома №№ 4а, 4, корпус 3, 12, 14, 15, 16, 19, 22;

- переулок Шевченко, дома №№ 8,14;

- набережная Афанасия Никитина, дома №№20, 20а, 24, 24а.

Средняя школа № 40 (улица Паши Савельевой, 4)

- Шоссе Петербургское, дома №№ 47, 47б, 49 (корпуса 1, 2), 49а, 51 (а, б, в), с № 53 по № 95;

- улица Хромова (все дома по нечетной стороне), дом № 84;

- улица Паши Савельевой, дома с № 3 по № 19 (нечётная сторона), дома с № 2 по 34 (чётная сторона);

- улица Луначарского (все дома по нечётной стороне), дома №№ 22, 26, 30, 32 (корпуса 1, 2), 34,36;

- улица 2-я Красина, дома №№ 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 (микрорайон «Радужный»);

- улица Цветочная, дома №№ 2, 4, 6 (микрорайон «Радужный»);

- все дома по переулку Снайпера, станции Дорошиха.

Средняя школа № 46 (улица Екатерины Фарафоновой, 26)

- Набережная Афанасия Никитина, дома №№ 20, 20а, 24, 24а, 28, 30, 32;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, дома №№ 2, корпус 1 (корпус 2), 4, 6, 8, 9/34, с № 11 по № 15,18, 20;

- проспект Комсомольский, дома с № 1 по № 17 (нечётная сторона);

- улица Горького, дома №№ 6, 8, 10, 10а, 21/3, с № 23 по № 27 (нечётная сторона);

- бульвар Шмидта, дома №№ 45, 47, 49 (корпуса 1, 2);

- улица Екатерины Фарафоновой, дома №№ 36 (а, б), 37, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 42б;

- все дома по улице Шевченко;

- набережная Афанасия Никитина, дома №№ 28, 30, 32.

Средняя школа № 47 (посёлок Литвинки, 36)

- Все дома: посёлок Литвинки, территория СНТ «Тверца»;

- улица Георгия Димитрова, дома с № 56 по № 64 (чётная сторона).

Средняя школа № 50 (1-й переулок Вагонников, 5)

- Улица Паши Савельевой, дома №№ 48 (корпуса 1, 2, 4, 5), 52 (корпуса 1, 2, 4), 54;

- улица Хромова, дома с № 26/2 по № 82 (чётная сторона);

- улица Фрунзе, дома №№ 20, 22 (корпуса 1, 2), 24;

- улица Эрнста Тельмана, дома №№ 30, 34/22, с № 35 по № 84;

- проезд Эрнста Тельмана, дома №№ 63, 65, 67, 69, с № 70 по № 114/19;

- проезд Кольцевой, дома с № 34 по № 84а (б) (чётная сторона), дома с № 43 по № 91 (нечётная сторона);

- улица Цветочная, все дома (кроме домов №№ 2, 4, 6);

- улица Седова, дома №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57;

- все дома: улицы Рубеж, Лётная, Планерная, Северная, Кривоносова, Совхозная, Пригородная, Чапаева, Писарева, Бородина, 1-я, 2-я, 3-я Вагонников, Челюскинцев, Короленко, Воздушная, Производственная, станция Дорошиха, Дорошихинская, деревня Красное Знамя, улица Парковая, деревня Красное Знамя, улица Коммуны, Адмирала Ушакова, Тепляковская, деревня Красное Знамя, улица Школьная, Учебная, Дубаковская, Зеленковская, Мотострелковая, Павлюковская, Приютинская, Ольховая, Низинная, Крайняя, Ударная, 26 Июня, Куйбышева;

- все дома: переулки Вагонников, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вагонников, Кривоносова;

- все дома: проезды 2-й, 3-й Седова, Куйбышева, 1-й Куйбышева, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кольцевой.

Средняя школа № 53 (улица Зинаиды Коноплянниковой, 22а)

- Набережная Реки Тверцы, дома с № 11 по № 43;

- улица Зинаиды Коноплянниковой, дома с № 17 по № 91 (нечётная сторона), с № 22 по № 120 (а, б, в, г) (чётная сторона);

- улица Волынская, дома с № 71 по № 97 (нечётная сторона), с № 74 по № 112 (чётная сторона);

- Комсомольский проспект, дома №№ 19, 19а, 19, корпус 1, 28;

- улица Мусоргского, дома с № 12 по № 38/39 (чётная сторона), с № 23 по № 39 (нечётная сторона);

- бульвар Шмидта, дом № 12, с № 18 по № 40 (чётная сторона), с № 29 по № 39а (нечётная сторона);

- улица Благоева, дома с № 18 по № 62 (чётная сторона);

- улица Павлова, дома с № 18 по № 67/21;

- улица Карпинского, дома с № 21по № 66/2;

- улица Мичурина, дома с № 15 по № 45;

- все дома: улицы Нахимова, Пугачёва, Михаила Румянцева, Красина, Менделеева;

- все дома: переулки Щёткин-Барановский, Обозный, Волынский, Огородный, Съезженский;

- все дома: проезды: 1-й, 2-й Павлова, 1-й, 2-й Карпинского.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

Тверская гимназия № 10 (улица Вагжанова, 2)

- Переулок Смоленский, дом № 8, корпус 1 (корпус 2).

Средняя школа № 11 (улица Московская, 61)

- Улица Малая Самара (все дома по нечётной стороне);

- Татарский переулок, дома с № 17 по № 29;

- набережная Степана Разина, дом № 42;

- все дома: улицы Медниковская, Серебряная, Вагжанова, Вокзальная, Красные Горки, Московская, 1-я, 2-я Мукомольная, деревня Новая Константиновка;

- все дома: площадь Гагарина, деревня Большие Перемерки;

- все дома по переулку Вагжановскому.

Средняя школа № 22 (Смоленский переулок, 10)

- Волоколамский проспект, дома с № 3 по № 13 (нечётная сторона);

- улица Малая Самара, все дома по чётной стороне;

- улица Озёрная, дома с № 1 по № 9;

- проспект Победы, дома №№ 19, 23, 25;

- улица Резинстроя, все дома по чётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома с № 3/22 по № 12 корпус 1;

- улица Терещенко, дом № 6 (корпуса 1, 2, 3, 4);

- Татарский переулок, дома с № 9 по № 17;

- все дома: улицы Бассейная, Чернышевского, Набережная Реки Лазури, Ротмистрова, Староворобьёвская;

- все дома: переулки Зелёный Тупик, Смоленский (кроме дома № 8, корпус 1 (корпус 2).

Средняя общеобразовательная школа № 24 (улица Линейная, 81)

- Бурашевское шоссе, все дома (кроме домов №№ 38, корпус 1 (корпус 2), 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66);

- улица Загородная, дома №№ 11,13,15,17,19,21, 23, 25, с № 27 по № 98;

- проезд 2-й Марии Ульяновой, дома с № 1 по № 53;

- проезд 3-й Марии Ульяновой, дома с № 1 по № 52;

- все дома: улицы Бортниковская, Буровая, Весенняя, Восточная, Глинки, Дрожжина, Дальняя, Домоткановская, Кима, Конечная, Крупской, Линейная, Луговая, Народная, Неготинская, Нефтяников, Островского, Обручева, Панафидина, Просторная (Московский р-н), Сибирская, Транспортная, Трудовая, Тургенева, Марии Ульяновой, Южная, Анучина;

- все дома: проезды 1-й, 2-й Глинки, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Дальний, 1-й, 2-й Дрожжина, Загородный, 1-й и 2-й Линейный, Народный, 3-й, 4-й Народный, Николая Островского, 1-й, 2-й Транспортный, Тургенева, Южный, 4-й Южный, 1-й Марии Ульяновой;

- проезд 2-й Южный, дома с № 4 по № 16;

- проезд 3-й Южный, дома с № 3 по № 15.

Средняя школа № 27 с углублённым изучением отдельных предметов эстетической направленности (улица Орджоникидзе, 39)

- Улица Орджоникидзе, дома с № 1 по № 30/46, с № 37 по № 55/39 (нечётная сторона);

- улица Склизкова, дома с № 78/41 по № 87;

- улица Богданова, дом № 10, корпус 2;

- улица Тамары Ильиной, дома с № 6/15 по № 23, с № 31 по № 35;

- улица Озерная, дома с № 14 по № 24а;

- проспект Победы, дома с № 28, корпус 1 (корпус 2) по № 54, 56, 58;

- улица Резинстроя, все дома по нечётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома №№ 13 (корпуса 2, 3), 16, 43, 45/38, 46а, 46/36, 47, 48/15, 49/17;

- все дома: улицы Лукина, 2-я Лукина, Гвардейская;

- площадь Терешковой, дом № 47/27;

- все дома: проезды Зелёный, Гвардейский.

Основная общеобразовательная школа № 28 (улица Центральная, 7)

- Все дома: переулок 1-й (Элеватор), переулок 2-й (Элеватор), переулок 3-й (Элеватор), улица Центральная (Элеватор), улица Восточная (Элеватор), улица Малые Перемерки, деревня Большие Перемерки, посёлок Керамического завода.

Средняя школа № 33 (улица Ипподромная, 26)

- Улица Богданова, дома с № 22, корпус 1 (корпус 2) по 33/15;

- Волоколамский проспект, дома с № 25, корпус 1 по № 33 (корпуса 2, 3) по нечётной стороне;

- улица Ипподромная, дома с № 4 по № 24, 24а;

- улица Орджоникидзе, дома с № 40/76 по № 46, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4) по чётной стороне;

- улица Коминтерна, дом № 91 (корпус 2);

- улица Склизкова, дома с № 23 по № 74 (кроме домов №№ 36, 38, 40);

- улица Фадеева, дома с № 20 по № 40 (корпус 1) по чётной стороне;

- улица 15 лет Октября, дома с № 52 (корпус 1) по № 64/23;

- все дома по улице Терещенко (кроме дома № 6 (корпуса 1, 2, 3, 4), 13).

Средняя школа № 37 (посёлок Химинститута, 58)

- Шоссе Московское, дом № 13;

- все дома: посёлок Химинститута, посёлок Власьево, Новое Власьево, проезд Волжский, проезд Офицерский, проезд Загородный, посёлок Никифоровское, с/т «Стальмонтаж», территория СНТ СН «Энергетик», территория с/т «За мир», территория с/т «Полиграфист-2», территория с/т «Химик», СНТ «Дружба», СНТСН «Дружба», СНТ «Ручейки», СНТ «Лазурный», СНТ «Мичуринец», СНТ «Садовод-кооператор», с/т «Трамвайщик», с/т «Утро», с/т «Тверские электросети», с/т «Здоровье» (Московский район);

- все дома: улицы Казанская, Виктора Гюго, Химиков, Ореховая;

- все дома: переулки Чуприяновский, Рябиновый, Горбухинский, Соловьиный.

Средняя школа № 39 (улица Фадеева, 42)

- Проспект Волоколамский, дома с № 37/45 по № 47 (нечётная сторона);

- улица Орджоникидзе, дома №№ 52, корпус 1 (корпус 2), 54 /37;

- улица Фадеева, дома с № 19 по № 37 (нечётная сторона), 46;

- все дома: бульвар Цанова.

Средняя школа № 43 (улица Склизкова, 95)

- Проспект Победы, дома №№ 55, 57, с № 59 по № 86;

- улица Склизкова, дома с № 88 по № 116 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6);

- все дома: деревня Бобачёво.

Гимназия № 44 (проспект Октябрьский, 57)

- Проспект Октябрьский, дома №№ 49, 51, 53, 55;

- улица Королёва, дом № 4.

Средняя школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов естественно-научной направленности (улица Левитана, 30)

- Улица Можайского, дома №№ 62 (кроме дома № 62, корпус 1), 71, 73, 75, 77, 79, 83;

- улица Загородная, дома с № 1 по № 5, 6, 7, 8, 9, 9, корпус 1, 9/41, 10, 10/42, 12, 12, корпус 1;

- проспект Октябрьский, дома №№ 59, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49;

- все дома: улица Левитана (кроме домов №№ 42, 46, 48 (корпуса 1, 2, 3), 52, 54, 56, 58, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6), 91,91а, 93, 93а, 95а,97а);

- проезд 2-й Марии Ульяновой, дома с № 52 по № 68;

- проезд 3-й Марии Ульяновой, дома с № 53 по № 68.

Средняя школа № 48 (бульвар Гусева, 11)

- Бульвар Гусева, все дома (кроме №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70);

- улица Можайского, дома №№ 51, 53, 55, 57, 59, 60 (корпуса 1, 2), 61 (а, б, в), 65, 67, 69;

- все дома: улица Королёва (кроме, дома № 4);

- улица Левитана, дома №№ 42, 46.

Центр образования № 49 (бульвар Гусева, 42)

- Бульвар Гусева, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 46, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 70;

- улица Можайского, дома №№ 56, 58;

- улица Псковская, дома №№ 2, 4, 6;

- проспект Октябрьский, дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4, 5), 97, 99.

Средняя школа № 51 (улица Можайского, 82)

- Шоссе Бурашевское, дома №№ 38, корпус 1 (корпус 2), 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66;

- улица Загородная, дома №№ 14 (корпус 1), 16, 18, 20, 22, 24, 26;

- улица Можайского, дома №№ 62, корпус 1, 68 (корпуса 1, 2, 3), 70, 72, 76, 78, 81 (корпус 1), 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;

- улица Левитана, дома №№ 48 (корпуса 1, 2, 3), 52, 54, 56,

58, корпус 1 (корпуса 2, 3, 4, 5, 6), 91, 91а, 93, 93а, 95а, 97а;

- все дома: улицы Взлётная, Лётное Поле, Мирная, Новая, Новгородская, Псковская (кроме домов №№ 2, 4, 6), Стартовая, Ярославская;

- все дома проезда Угловой;

- проезд 1-й Южный, дома №№ 27, 29, 32;

- проезд 2-й Южный, дома №№ 21, 22;

- проезд 3-й Южный, дома №№ 21, 23, 24, 26, 28, 30;

- улица С.Я. Лемешева, дома № 8, 8, корпус 1, 10.

Средняя школа № 55 (бульвар Гусева, 24)

- улица Можайского, дом № 59;

- бульвар Гусева, дом № 30.

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН

Средняя школа № 1 (улица Виноградова, 4)

- проспект Калинина, все дома по чётной стороне (кроме домов №№ 2 (а, б), 4, 6);

- улица Карла Маркса, все дома по нечётной стороне;

- улица Новикова, дома №№ 17, 19, 21;

- улица Бакунина, дома с № 13 по № 33;

- все дома: улицы Советский Вал, Виноградова, Капитонова, 2-я, 3-я Пухальского, 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Красной Слободы, Серебряковская Пристань;

- все дома: переулки 1-й, 2-й, 3-й Красной Слободы;

- все дома: бульвар Ногина.

Средняя школа № 2 имени Д.М. Карбышева (улица Карбышева, 1)

- Шоссе Волоколамское, все дома по нёчетной стороне;

- улица Лермонтова, все дома по нечётной стороне;

- улица Криницкого, дома с № 31 по № 79;

- улица 3-я За Линией Октябрьской ж/д, дома с № 18 по № 68;

- улица Семенова, дома с № 21 по № 77;

- все дома: улицы 1-я За линией Октябрьской ж/д, 2-я За линией Октябрьской ж/д, Циолковского, Лоцманенко, Кирьянова, Солнечная, Смольная, Широкая, Освобождения, Светлая, Бригадная, Планировочная, Авангардная, Топливная, Гражданская, Машинистов, 8 Марта, Жёлтиковская, 1-я Жёлтиковская, Кондукторская, Складская, Карбышева, Артёма, Ухтомского, Локомотивная, Декабристов, Стахановская, 1-я Колхозная, 2-я Колхозная, Жуковского, Халтурина, Западная, Рылеева, Новостроек;

- все дома: переулки Лоцманенко, Локомотивный, 1-й Паровозный, 2-й Паровозный;

- все дома: посёлок Лоцманенко;

- все дома: проезды Гражданский, Кондукторский, Средний, 1-й Западный, 2-й Западный, 3-й Западный, 4-й Западный, 1-й Полевой, 2-й Полевой, 3-й Полевой, 4-й Полевой, 5-й Полевой, Стахановский, 2-й Стахановский, Халтурина;

- все дома по бульвару Профсоюзов (кроме домов с № 1 по № 11, корпус 1 (корпус 2), 13, 15, корпус 1 (корпус 2), 17/16, 18 (корпус 2), с № 19 по № 27 (по нечётной стороне), 27/18);

- все дома по улице Восстания (кроме домов с № 1 (корпус б) по № 23 (по нечётной стороне), с № 30/1 по № 46 (по чётной стороне)).

Основная общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Владимира Елизарова (улица Бориса Полевого, 15)

- все дома: улицы Ткача, Лесная, Дзержинского;

- улица Бориса Полевого, все дома по нечётной стороне;

- улица Строителей, дома с № 12 по № 20;

- Пролетарская набережная, дома с № 1 по № 5;

- бульвар Профсоюзов, дома с № 1 по № 11, корпус 1 (корпус 2), 13, 15, корпус 1 (корпус 2), 17/16, 18 (корпус 2), с № 19 по № 27 (нечётная сторона), 27/18;

- все дома: улицы Сиреневая, Звёздная, Речная, Сквозная, Липовая, Красного Октября, Сухая, Высокая, Поперечная, Зелёная, Короткая, Карла Либкнехта, парк Текстильщиков, Севастьянова, Тракторная, Константина Заслонова (кроме домов №№ 1 (а, б), 4);

- все дома: проезды Текстильный, Жёлтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Жёлтиковский;

- все дома: переулки Коллективный, Короткий;

- улица Восстания, дома с № 1 (б) по № 23 (нечётная сторона), с № 30/1 по № 46 (чётная сторона).

Средняя школа № 4 (проспект Николая Корыткова, 20б)

- Улица Евгения Пичугина, дом № 21, корпус 1 (корпус 3);

- проспект Николая Корыткова, дома с № 1 по № 28 (корпус 1);

- улица Бобкова, дома №№ 23 (корпус 1), 27, 36 (корпуса 1, 4), 38 (корпус 1), 40;

- Мигаловская набережная, дома с № 1, корпус 2 по 6, № 1 (б);

- проспект Ленина, дом № 2;

- все дома: 1-й Мигаловский проезд.

Средняя школа № 9 (улица Баррикадная, 5)

- Проспект Калинина, все дома по нечётной стороне (кроме домов №№ 1а, 3, 5);

- улица Коробкова, дома №№ 13, 17 (корпус 1), с № 21, 21а по № 29/1 (нечётная сторона), 22, 24, 28, с № 32 по № 56 (чётная сторона);

- улица Макарова, все дома по нечётной стороне (кроме дома № 3);

- все дома: улицы Спартака, Арсения Степанова, Анатолия Маслова, Гончаровой, 1-я Пески, 1-я, 2-я Профинтерна, Тимирязева, Большевиков, Баррикадная, Головлёва, Детская Площадка, площадь Торговая, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Пролетарская;

- все дома: Двор Пролетарки (кроме дома № 177), 1-й, 2-й, 3-й, 4-й переулок Пески, посёлок 1-й Пролетарский.

Средняя школа № 19 (улица Громова, 1)

- Улица Рябеевское шоссе, дома №№ 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а;

- улица Игоря Баталова, дом № 10 (а, б, в);

- все дома по улицам Гайдара, Громова.

Средняя школа № 20 (проспект Ленина, 16)

- Улица Евгения Пичугина, дома №№ 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;

- улица Лизы Чайкиной, дома №№ 25, 25/2б;

- улица Бобкова, все дома (кроме домов № 23 (корпус 1), 27, 36 (корпуса 1, 4), 38 (корпус 1), 40);

- проспект Ленина, дома с № 8 по № 22/31, № 22а; с № 26 по № 42 (чётная сторона);

- все дома: улицы Рихарда Зорге, Маршала Захарова, Маршала Будённого, Ржевская, Кирова, 2-я, 3-я Боровая, Чудова, Дальняя пристань;

- все дома: проезды Боровой, Ремесленный, Переволоцкий.

Средняя школа № 25 (улица Железнодорожников, 53)

- Шоссе Волоколамское, все дома по чётной стороне;

- улица Лермонтова, все дома по чётной стороне;

- улица Можайского, дома с № 3 по № 43;

- проспект Октябрьский, все дома по чётной стороне;

- все дома: улицы Железнодорожников, Марины Расковой, Чебышева, Колодкина, Александра Матросова, Нестерова, Новошоссейная, 1-я, 2-я Завокзальная, Чкалова, 2-я Куклиновка, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская, территории Товарный Двор;

- все дома: проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова, 1-й, 2-й Нестерова;

- все дома: переулки Волоколамский, Западный, Тупиковый.

Средняя школа № 30 (улица Академическая, 18)

- Улица Маршала Конева, все дома по чётной стороне (кроме дома № 2);

- улица Евгения Пичугина, дома с № 2 (а, б) по № 40/25 (кроме домов №№ 21, корпус 1 (корпус 3)), № 42/28;

- улица Лизы Чайкиной, все дома (кроме домов №№ 25, 25/2б);

- проспект Ленина, все дома по нечётной стороне (кроме домов №№ 39, 41, 43, 43а);

- все дома: улицы Академическая, Партизанская, Республиканская, 1-я, 2-я Республиканская, 1-я, 2-я, 3-я Лагерная, Зои Космодемьянской, 2-я Переволоцкая;

- все дома: переулки Партизанский, Академический, 2-й Академический;

- все дома: проезды Академический, 2-й Академический.

Средняя школа № 38 (улица Маршала Конева, 1)

- Улица Маршала Конева, все дома по нечётной стороне, дом № 2 (корпус 2);

- проспект Ленина, дома №№ 39, 41, 43, 43а;

- улица Бориса Полевого, все дома по чётной стороне;

- все дома по улице Строителей (кроме домов с № 12 по № 20);

- все дома по Пролетарской набережной (кроме домов с № 1 по № 5);

- улица 3-я За Линией Октябрьской ж/д, дома с № 1 по № 16;

- Двор Пролетарки, дом № 177;

- улица Семёнова, дома с № 1 по № 20;

- улица Криницкого, дома с № 1 по № 30;

- улица Константина Заслонова, дома №№ 1 (а, б), 4;

- все дома: улицы 2-я, 3-я Беговая, Воровского, 1-я, 2-я Краснознамённая, Сосновая, Спортивная, Прядильная, Инициативная, 1-я Кузнецкая.

Средняя школа № 41 (проспект Николая Корыткова, 40а)

- Мигаловская набережная, дома с № 7 по № 17;

- проспект Николая Корыткова, дома с № 30 (а, б) по № 46;

- улица Новочеркасская, дома с № 1 по № 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47;

- все дома: проезд 6-й Мигаловский, посёлок ДРСУ-2;

- все дома: переулки Согласный, Тихий, Чистый, Радостный, Дружный, Вольный, Добрый, Домашний, Озорной, Заустьевский;

- все дома: улицы Просторная, Стрежневая, Черкасская, Русская, Дорожников, тупик Прудный, Борихино Поле, деревня Борихино, деревня Деревнище.

Средняя школа № 52 (улица Георгиевская, 12)

- Улица Степана Горобца, дома №№ 4, 6, 8, 10;

- все дома: улицы Георгиевская, Дружинная, Ильи Касьянова, Давыдовская, Калошинская, Полевая, Мамулинская, Михаила Агибалова;

- улица Оснабрюкская, дома с № 7, 7/2 по № 25, корпус 1 (корпус 2) (нечётная сторона), дома №№ 27, корпус 1 (корпус 2), 29;

- все дома: переулок Княжнин.

Тверской лицей (проспект Калинина, 10)

- Проспект Ленина, дом № 20.

Центр образования имени Александра Атрощанка (улица Александра Атрощанка, 1)

- Улица Оснабрюкская, дома №№ 4, корпус 1 (корпус 2), 8, корпус 1, 10 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2), 14, 16 (корпус 1), 24, 26, с № 30 по № 36 (чётная сторона);

- улица Сергея Лоскутова, дом № 2;

- улица Марии Смирновой, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Гимназия № 6 (улица Советская, 1)

- площадь Тверская, дома №№ 2 (б), 6, 7, 8, 9;

- переулок Свободный, дом № 43/18;

- улица Советская, дом № 8;

- проезд Театральный, дом № 3а (б);

- улица Новоторжская, дома №№ 3,5,7;

- улица Ивана Седых, дома №№ 4, 6.

Многопрофильная гимназия № 12 (улица Желябова, 22)

- Площадь Славы, дома №№ 1, 2;

- все дома: улицы Желябова, Жигарева, Лидии Базановой, Академика Каргина;

- улица Андрея Дементьева, дома с № 2 по № 11, 15, 18/20, 22;

- проспект Чайковского, дома с № 1, корпус 1 по 7, № 16;

- проспект Тверской, дома с № 1 по № 6;

- улица Трёхсвятская, дома с № 2 по № 33;

- улица Симеоновская, все дома по чётной стороне;

- переулок Студенческий, дома с № 10 по № 19, № 24;

- переулок Свободный, дома с № 1 по № 6;

- проспект Победы, дома с № 3 по № 7 (корпуса 2, 3, 4, 5) по нечётной стороне, № 11.

Средняя школа № 14 (улица1-я Суворова, 19)

- Улица Коробкова, дома с № 1 по № 4, 6, 10, 11, корпус 2, 12, 14, 16, 18, 20, корпус 1;

- проспект Чайковского, дома №№ 17, 25, 27 (а, б, в);

- улица Дарвина, дома №№ 1, 2, 4 (корпуса 1, 2);

- улица Макарова, все дома по чётной стороне, дом № 3а;

- все дома: улицы Тимирязева, 1-я Суворова, 2-я Суворова, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Путейская, 1-я, 2-я Трусова, Пионерская.

Средняя школа № 16 (переулок Студенческий, 33)

- Переулок Студенческий, дома №№ 21, 23, 25, 28, 30, 40, 42;

- проспект Тверской, дома №№ 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

- улица Симеоновская, все дома по нечётной стороне;

- улица Андрея Дементьева, дома с № 19 по № 41 (нечётная сторона), с № 24 по № 50 (чётная сторона);

- улица Советская, дома №№ 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, с № 25 по № 61 (нечётная сторона), с № 26 по № 64 (чётная сторона);

- набережная Степана Разина, дома с № 2 по № 22;

- переулок Свободный, дома №№ 7, 20, 22, 30;

- все дома: улицы Новоторжская (кроме домов №№ 3, 5, 7), Салтыкова-Щедрина, Рыбацкая, Крылова, Пушкинская, Вольного Новгорода;

- все дома: бульвар Радищева.

Средняя школа № 18 (улица Учительская, 6)

- Проспект Калинина, дома с № 1а по № 6;

- улица Карла Маркса, все дома по чётной стороне;

- все дома: улицы Тихвинская, Односторонняя, Роговик, Веры Бонч-Бруевич, Циммервальдская, Учительская, Софьи Перовской, Бебеля, Революционная, Брагина, Достоевского, Троицкая, Дмитрия Донского, Ефимова, Головинский Вал;

- все дома: переулки Головинский, Беляковский, Трудолюбия;

- все дома: набережная Краснофлотская, набережная Реки Тьмаки, Борисоглебская пристань;

- улица Бакунина, дома с № 2 по № 11 (а);

- улица Новикова, дома с № 2 по № 5.

Средняя школа № 36 (проспект Волоколамский, 10)

- Проспект Волоколамский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15 (корпуса 1, 2), 16, 17/1, 18, 19/2, 20, корпус 1, 21, 23, 25/19 (кроме дома № 25, корпус 1);

- улица Александра Попова, дома №№ 1, 3, 5, 7, 38, 38/2, 42;

- улица Склизкова, дома №№ 2, 4 (корпус 3), 6, 8, 10, 11, 19/25, 36, 38, 40;

- улица Тамары Ильиной, дом № 3, корпус 1 (корпус 2);

- проспект Чайковского, дома №№ 24а, 24/2б, 26, 40/2;

- улица Ипподромная, дома №№ 1, 2а, 2/27;

- проспект Победы, дома №№ 2 (а), 4 (а), 6, 6а, 8, 8а, 10, 12 (а), 16/1, 18, 20/2, 22/15, 24, корпус 1 (корпус 2), 26;

- улица Терещенко, дом № 13;

- все дома: улицы Кайкова и Ерофеева, проезд Швейников.

Средняя школа № 42 (переулок Спортивный, 12)

- Улица Фадеева, дома с № 1 (корпус 1) по № 18;

- проспект Чайковского, дома №№ 31, 31а, 35, 37, 42, 42а, 44 (корпус 3), 46, 62а, 84, 86, 90, 94, 98, 100;

- улица Коминтерна, дома №№ 19, 43, 49 (а, б, в), 67/2, 69;

- проспект Волоколамский, дома с № 22 по № 28 (чётная сторона);

- улица Александра Попова, дома №№ 33, 35 (корпус 1), 36;

- все дома: улицы Александра Завидова, 1-я Соляная, 1-я, 2-я Садовая;

- все дома: переулки Спортивный, Садовый, Александровский, Университетский.