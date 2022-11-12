Вкусняшки за пробочки: В Торжке самодеятельный художник создаёт гигантских мультгероев из крышечек от бутылок

Алексей и его зелёная собака из крышечек. Фото: VK/Алексей Барков

Огромная мультяшная зелёная собака на стене здания цепляет взгляд в ленте соцсети. Листаю дальше... возвращаюсь... разглядываю. Собака-гигант, как мозаика собрана из крышечек от пластиковых бутылок. Это панно метра в три на стене метра. Рядом с собакой улыбающийся мужчина, видимо, автор. Зовут Алексей Барков, он из Торжка. Собачка украшает какую-то торжокскую стену.

Кликаю на его профиль, а там множество фото таких же крышечковых гигантов - диснеевские герои, персонажи советских открыток и мультиков. Есть и видео - процесс создания работ из крышечек. Видно, автор серьезно подходит к творчеству.

Наивно, глубиннонародно, мегапозитивно - это я про алексеевы картины из крышечек. А с позитивом сейчас, сами знаете, туго и в лентах соцсетей, и в жизни реальной.

Да и искусство - оно же многогранно - коллекцию таких крышечковых героев вполне можно выставить на какой-нибудь столичной выставке современного искусства - концепт.

И вот я уже пишу Алексею:

«Как родилась идея такого арта?

Почему именно герои мультяшные?

Почему огромные?

Откуда столько крышечек?

Как домочадцы относятся к увлечению? Как горожане?

Сколько время уходит на одну работу?

И немного о себе расскажите...»

«Алексей. 39 лет. Женат. Детей нет. Работа в интернете (колл-центр, предлагаем услуги), - представляется мой герой. - Идея таких скульптур-панно из крышечек родилась давно, ещё в 2015 году. Увидел картинку в интернете и решил начать собирать пробки. Первую картинку сделал в 2016 году получились, понравилось и увл кся, делаю до сих пор.

Почему мультяшки? Не знаю, так просто получаются. Они симпатичные и небольшого размера. А огромные выходят потому, что картинка понравилась, а посчитаю, увеличу в масштабе ... вот и выходит. Ведь пробка одна три сантиметра».

Крышечки Алексею приносят неровнодушные жители Торжка, за это он говорит он им огромное спасибо.

Из домочадцев у него - жена и собачка - они к этому творчеству относятся положительно.

Горожане, в основном, относятся тоже положительно.

«Картинка собирается по-разному, зависит от размера и от наличия крышек. Можно и за один день, а можно и подольше - вот волка с зайцем из "Ну, погоди!" собирал год,» - рассказывает.

Заказов Алексею поступает много. Просят украсить какой-то двор или повесить на стене здания.

«Но, походу, никто не учитывает, что у меня не только трудозатраты, но и финансовые затраты есть на эти картины: надо купить проволоку, ацетон, вкусняшки» - замечает он.

Вкусняшки? Вкусняшки людям за пробочки.

И, все же, о выставке, Алексей, подумайте. Я вот думаю, такие позитивные крышечковые герои прекрасно впишутся в какое-нибудь столичное арт-пространство.

Мышка из диснеевского мультфильма - размеры впечатляют. Фото: VK/ Алексей Барков

Панно с героями «Ну, погоди!» автор собирал год. Фото: VK/ Алексей Барков

Диснеевский гномик-гигант из крышечек. Фото: VK/ Алексей Барков