В Твери огромный пёс загрыз несколько собачек и напал на женщину: Куда обращаться в таких случаях

Одна женщина не побоялась и сфотографировала алабая. Фото: VK/ Осторожно, Тверь!/Ирина Силина

В выходные в соцсетях появилось сообщение, что около школы № 4 на проспекте Николая Корыткова (Пролетарский район) белый алабай растерзал небольшую собачку на глазах её хозяйки, а потом укусил женщину, которая пыталась защитить своего самоеда. В комментариях ещё два человека сообщили, что этот алабай загрыз и их собачек, некоторые люди также отметили, что сталкивались с этим псом, и он вёл себя агрессивно. «КП»-Тверь» прояснила ситуацию.

Мы позвонили в Горветполиклинику - это бюджетная организация, которая в Твери отвечает за отлов безнадзорных собак. Там нам ответили, что да, от администрации Пролетарского района поступила заявка на отлов этого пса:

- Наша бригада уже выезжала туда, где видели алабая, но пока не смогла его поймать. Мы занимаемся этим вопросом.

В Горветполиклинике также пояснили, какие действия предпринимаются в таких ситуациях:

- Мы принимаем заявку на отлов безнадзорных собак, в том числе от граждан. Бригада по отлову формирует маршрут. Непосредственно отлов осуществляется при помощи специальной сетки, гуманным способом. Шприцемёты с усыпляющими веществами мы не применяем, потому что они выглядят как огнестрельное оружие, соответственно граждане могут снять на видео, как стреляют в животных, а это уже грозит уголовным делом. Затем собака доставляется в приют на 10-15 дней, где её прививают от бешенства, стерилизуют или кастрируют в зависимости от пола, а затем животное выпускается в район, где её отловили.

- А если собака после этого вновь начнёт проявлять агрессию?

- Мы не можем усыпить собаку: это уголовно наказуемо. Если собака опять начинает нападать на людей или других животных, то это уже дело полиции.

В областном УМВД не уточнили, что делает полиция в таких случаях, но сообщили непосредственно по ситуации с алабаем:

- Как стало известно полиции, у этого пса есть хозяин, сейчас его личность устанавливается. К нему будут применяться меры согласно закону.

Отметим, что по российскому законодательству собака является собственностью своего хозяина и он должен отвечать за неё. В суде последствия агрессии пса могут быть расценены даже как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Хозяину собаки в таком случае грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, а также исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до трёх лет или арест на срок до шести месяцев. В целом же ответственность зависит от обстоятельств самого происшествия, а также от оценки вреда.

Пострадавшему в случае нападения собаки (в том числе на его питомца), чтобы привлечь хозяина агрессивного пса к ответственности, необходимо зафиксировать факт причинения ущерба. Как нам сказали в областном УМВД, в таких случаях необходимо обращаться с заявлением в полицию.

Также напомним, что, согласно закону об обращении с животными, «выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц». За нарушение этого требования положен административный штраф от 2000 до 4000 рублей.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Среднеазиатская овчарка - алабай - исторически используется среднеазиатскими народами для охраны скота. Считается национальным символом в Туркмении, где установлена золотая статуя собаки.

Алабай - порода народной селекции. В нём течёт кровь древнейших собак Азии, пастушеских собак различных кочевых племён и боевых псов Месопотамии.

Тяжёлые условия существования и постоянная борьба с хищниками сформировали внешний облик и закалили характер этой собаки, сделали её сильной, бесстрашной, научили экономно расходовать силы.