МВД РФ: Динамика раскрываемости преступлений в Тверской области худшая в стране

Наш регион выбивается из общей тенденции снижения преступности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступность в России снижается. Подробный отчёт о криминале в регионах страны опубликовало МВД РФ. По данным министерства, общее количество преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации за девять месяцев текущего года, снизилось на 1,5% (по сравнению с тем же периодом 2021 года). Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 5,3%.

Из общей тенденции выбивается наша родная Тверская область. Число зарегистрированных в регионе преступлений выросло на 2,5%.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЦФО

Рост преступности на 2,5% - не худший показатель (в Томской области, антилидере по данной позиции, преступность выросла на 12,2%).

Однако, опираясь на данные исследования агентства «РИА-Рейтинг», можно назвать Тверскую область криминальной столицей Центральной России… Аналитики, используя всё те же данные МВД, посчитали удельный вес преступлений на 10 тысяч жителей в каждом регионе.

В Тверской области с января по сентябрь 2022 года было совершено самое большое в ЦФО количество преступлений в расчёте на 10 тысяч жителей - 130,5. Для сравнения: в Рязанской области на 10 тысяч жителей было совершено 64,6 преступления. В Подмосковье - 72,9.

АУТСАЙДЕР ПО РАСКРЫВАЕМОСТИ

В Тверской области худшая динамика раскрываемости преступлений. И не только в ЦФО, а в целом по стране. Прирост числа нераскрытых преступлений у нас составил 36,4%.

С противоположной стороны этого рейтинга - Тыва. Там число нераскрытых преступлений снизилось на 38,3%.

Темпы предварительного расследования преступлений в Тверской области снизились на 8,4% - это один из худших показателей в стране (третья позиция с хвоста).

Динамика выявления лиц, совершивших преступления, также неутешительная: -10,4% (опять же третий с хвоста показатель в рейтинге всех регионов РФ).

ХУДШАЯ РАСКРЫВАЕМОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тверскую область в своём отчёте МВД РФ отметило как регион с худшей раскрываемостью «популярнейшего» вида преступлений - совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий.

За три квартала 2022 года доля раскрытия таких преступлений у нас составила 14,7%. Для сравнения: в Дагестане раскрывается 52,1% таких преступлений, в соседней Псковской области - 49,3%.

С НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯМИ СИТУАЦИЯ ЛУЧШЕ

Единственное, чем мы можем похвастаться, - это борьба с наркотиками. Здесь наши показатели одни из лучших в стране.

Удельный вес наркопреступлений в общем числе преступлений в Тверской области - 4,9%. Ниже показатели только у Республики Марий Эл, Новосибирской и Ярославской областей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

16049 преступлений зарегистрировано в Тверской области с января по сентябрь 2022 года. Не раскрыто 9290 преступлений.

4029 тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Тверской области с января по сентябрь 2022 года. Не раскрыто из них 2427 преступлений.

25,1% - удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений в Тверской области.