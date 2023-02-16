Курица-артистка по имени Маша играет в Тверском ТЮЗе, а в свободное время несёт яйца

Кадр из спектакля: Надежда Мороз в роли Феклуши со своей партнершей Машей. Фото: ТЮЗ/Марат Корнаухов

В Тверском театре юного зрителя с неизменным успехом, собирая аншлаги, идет спектакль «Гроза» (12+) по пьесе Александра Островского. Его поставила режиссер Вероника Вигг. Сам по себе спектакль по классическому произведению выполнен в смелом, можно даже сказать, постмодерновом ключе. А ещё вместе с людьми там «играет» самая настоящая курица. Пернатую актрису зовут Маша.

Подробности сообщила актриса ТЮЗа Надежда Мороз. Она играет роль Феклуши (она же - куриный бог) и непосредственно взаимодействует с Машей на сцене и в жизни. Артистическая курица стала ее питомицей.

Надежда и Маша. Фото: предоставлено Надеждой Мороз

Надежда рассказала, что идея задействовать настоящую живую курицу в спектакле принадлежит Веронике Вигг.

- Эта идея меня очень вдохновила как актрису, - отмечает исполнительница роли Феклуши. - Ведь именно мне надо было взаимодействовать с курочкой, найти общий язык. Это была одна из актерских задач, которую я никогда и во сне представить не могла.

По словам Надежды, задолго до репетиций спектакля она сама начала искать будущую пернатую партнёршу:

- Звонила по знакомым, которые держат кур, по фермам, заводчикам. И столкнулась с проблемой: чем подробнее я рассказывала о том, для чего хочу выбрать курочку, тем чаще люди сомневались в моем здравомыслии. Знакомые переживали, что курочка перестанет нести яйца, незнакомые просто не верили и расценивали, наверное, всё как дурацкий розыгрыш. Одна женщина приняла меня за сумасшедшую.

Происходило это примерно так:

- Здравствуйте! Меня зовут Надежда, можно к вам приехать посмотреть курочек?

- Да, конечно. Вам на мясо или на яйцо?

Я тяжело вздыхаю в трубку, набираюсь решимости и говорю:

- Вы знаете, нам нужно для спектакля. Дело в том, что я актриса Тверского ТЮЗа, нам в новую постановку нужна курочка. Мы хотим её приобрести, только нужно понять, какая из них смышленее. Можно я приеду и пообщаюсь с курочками перед покупкой? Может, поиграю им на укулеле (гавайской гитаре. - Ред.)...

- Вы в своем уме?!

В итоге помогла заместитель директора театра по творческим вопросам Анна Брусова. Она договорилась со своим знакомым, который держит кур.

- Я приехала в деревню Шаблино с укулеле, - рассказывает Надежда. - Там был огромный птичий двор: индюшки, курочки, гуси. Они как раз обедали, не гуляли. Я села в их домике, отмахиваясь от шипучих гусей, и стала играть. Кто-то продолжал есть, кто-то дёргал меня за куртку, кто-то убежал, а одна курочка начала слушать. Она с опаской подошла по жердочке ко мне и наклонила голову. Я поняла сразу, что это она самая. Взяла на руки, спросила: «Будешь участвовать в спектакле?» А она промурлыкала что-то. Я сняла этот момент на видео. И сразу назвала ее Машкой.

- Где Маша живёт сейчас?

- Сейчас Машка живёт у меня. Мы живём в частном доме, у неё курятник утеплённый. Я взяла ещё одну курочку, назвала её Чернушкой, как у Антония Погорельского в книге «Чёрная курица, или Подземные жители». Курица Чернушка не несла яиц, и ее хотели зарубить. Теперь она подружка Маши. Я пыталась с ней заниматься, чтобы сделать дублёршей в спектакле, но она оказалась неартистичной.

Маша на прогулке. Фото: Надежда Мороз

Кстати, перед тем, как переехать к актрисе, Маша пожила в театре. Она обитала над бутафорским цехом и была объектом бережного внимания всех сотрудников ТЮЗа. Даже экскурсии по театру проходили мимо её домика.

- Что Маша ест? Есть ли любимые лакомства? Меняется ли её рацион в дни спектакля?

- У Маши в рационе есть всё, что положено давать курам: зерносмесь, ракушечник, гравий, отварные крупы, овес. Но, как ни странно, Маша любит колбасу. Вот так вот. Орнитолог говорит, что это нормально: зимой нужен белок. Летом - червяки, зимой - колбаса.

- Артистка несёт яйца?

- Яйца несёт по ГОСТу, большие! Первый раз снесла в перерыве в реквизиторском цехе. Это было так неожиданно и радостно! Как будто Машина благодарность. Во время спектаклей не несла.

Вот такие яйца несет Маша. Фото: Надежда Мороз

Специально для «КП»-Тверь» Надежда Мороз уточнила, что до Маши у неё кур никогда не было и заводить их она не собиралась:

- Просто за время репетиций и спектаклей я привязалась к Машке, жаль снова отвозить её на птичий двор. Маша живёт у нас, муж построил для неё настоящий утеплённый курятник.

Надежда утверждает, что Маша всё понимает, как собака. А ещё пернатая актриса любит слушать укулеле, и Надежда для неё порой играет.

Сцены Маша совершенно не боится - прирожденная актриса.

Маша - в ТЮЗе, прихорашивается. Фото: Надежда Мороз

- Во время спектакля она живёт своей жизнью, иногда прямо во время диалогов начинает петь, - смеётся Надежда. - И это так забавно и в то же время странно дополняет смысл диалогов. Она не кудахчет, а - не знаю, как сказать, - нежно подпевает, что ли. А когда мы едем с ней в такси, смотрит в окно и удивляет водителей. Маша вообще любит в машине кататься.

В общем, приходите на «Грозу». Вы увидите не только удивительный спектакль, но и уникальную пернатую актрису-несушку Машу, если билет, конечно, сможете на спектакль достать.

Ближайшие показы «Грозы» - сегодня, 16 февраля, в 18:30, а также завтра, 17 февраля, в 15:00.