Старица: точки роста и развития

Председатель областного парламента Сергей Голубев и глава района Сергей Журавлев осматривают набережную в Старице. Фото: ЗСТО

В школах Старицкого муниципального округа проведён комплекс мероприятий по улучшению условий пребывания учеников. В частности, в Новоямской школе заменено оборудование в пищеблоке, а в Старицкой средней школе возведён стадион.

НОВАЯ СТОЛОВАЯ

Реконструкцию пищеблока, столовой, обеденного зала в Новоямской школе начали ещё в прошлом году. За счёт средств окружного бюджета был отремонтирован обеденный зал, полностью заменена мебель. Следующий этап - реконструкция пищеблока. Планировалось заменить оборудование, сделать ремонт отсеков пищеприготовления. В этом году всё это удалось воплотить в жизнь. Подход к ремонту такой: собрать деньги из разных источников и сделать что-то одно, но важное. На свои деньги купили посуду, кухонную утварь, которая, кстати, для школьных столовых приобретается специальная, что очень недёшево. За счёт денег из так называемого «депутатского фонда» председателя Законодательного Собрания Сергея Голубева закупили оборудование для приготовления школьной еды.

- В комплекте оборудования есть и пищеварочный котёл, который необходим для приготовления большого количества пищи, поскольку столовая работает не только для наших детей, но кормит и ещё одну школу - Старицкую. Это и новый духовой шкаф, с помощью которого получается замечательная выпечка, это и котломоечные ванны, и многое другое - всё, что необходимо для организации правильного горячего питания в школах, - поясняет директор Новоямской школы Марина Стогова.

Новая столовая в Новоямской школе. Фото: ЗСТО

СТАРИЦКОЙ ШКОЛЕ - НОВЫЙ СТАДИОН

В Старицкой средней школе в этом году появился собственный стадион. Это ещё один пример реализации мероприятий по улучшению условий пребывания учеников. Объект построен в рамках областной программы по строительству открытых площадок и школьных мини-стадионов.

- Для нас это был долгожданный объект - на протяжении трёх лет мы активно работали над этим, пытались вступить в различные программы. Спасибо губернатору Игорю Рудене, что поддержал нас. На сегодняшний день Старицкая общеобразовательная школа располагает спортивным объектом, который рассчитан на посещение учениками и других школ. Мы проводим здесь наши районные спортивные мероприятия, потому что имеется беговая дорожка, очень хорошее футбольное поле, - говорит глава Старицкого района Сергей Журавлев.

- То, что стадион построен - это реализация мечты многих наших мальчишек и девчонок. Далеко не одно поколение выпускников мечтали, чтобы здесь был именно свой, школьный стадион. Чтобы можно было заниматься волейболом, баскетболом, футболом, другими видами спорта, - уверена директор Старицкой средней школы Наталья Билетина.

С первых же дней после открытия стадион стал очень востребован. Занимаются здесь не только школьники, но и люди среднего и старшего возраста, дети. Уже проведено несколько соревнований районного и областного уровней. В планах на следующий год - установить рядом со стадионом детскую площадку, сделать хорошее ограждение. Последнее весьма актуально - футболисты в Старице довольно сильные и сетуют, что порой приходится искать по близлежащим огородам улетевшие во время матча мячи.

Новая дорога в Степурино - местные жители довольны, и туристам - хорошо. Фото: ЗСТО

ДОРОГА В СТЕПУРИНО

Ещё один объект, на который стоит обратить внимание - дорога в направлении посёлка Степурино. В посёлке большая школа, детей сюда возят из нескольких населённых пунктов. Состояние дороги, по которой ездили, в том числе, и школьные автобусы, вызывало вопросы. В этом году округу удалось войти в региональную программу и на реконструкцию дороги из областного бюджета было выделено более 225 миллионов рублей.

- Выполнена большая работа: на протяжении 30-ти километров заменено покрытие. Это дорога регионального значения, поэтому здесь задействована областная программа по восстановлению дорожного покрытия. Во многом благодаря ремонту дорог, в Старице растет поток гостей из Москвы, Московской области, Петербурга, других городов России, - говорит Сергей Журавлев.

Иными словами, новая дорога - это ещё и экономический аспект, способствующий наполнению бюджета от туристических маршрутов, проходящих через Старицу.

Новый школьный стадион в Старице востребован не только школярами, но и жителями микрорайона. Фото: ЗСТО

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

Преображается и сам город, где появляется все больше новых тротуаров, проводится масштабный ремонт дорог, ведется благоустройство мест отдыха.

- За последние годы Старицкий муниципальный округ, город Старица изменились к лучшему. Факт, который очевиден. На мой взгляд, здесь сказывается внимание и руководства округа, и руководства области. Это касается и образовательных учреждений, и новых точек притяжения как туристов, так и местных жителей. В качестве примера можно назвать Степурино с новой школой, с возможностью трудоустройства на местном агропредприятии. Ещё один хороший пример - станционный Дом культуры, который был недавно отремонтирован, - отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

В настоящее время в округе продолжаются работы по газификации, идёт ремонт домов культуры. Во многом это стало возможным благодаря активному участию территории в различных программах. В частности, в этом году реализовано более 40 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив.