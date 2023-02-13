Врач из Твери назвала тех, кому сегодня больше всего угрожает коронавирус

Ковидная статистика вновь вынуждает надевать маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После затишья, длившегося с конца октября 2022 года, коронавирусная кривая вновь пошла в резкий рост. Вот цифры статистики: за месяц число ежедневных случаев ковида (тех, что зафиксированы официально) выросло почти в 30 раз - с восьми случаев 13 января до 234 случаев 13 февраля. В последние дни «корона» набирает обороты довольно стремительно.

О том, стоит ли ждать новых шквальных волн ковида и опять начать переживать за своё здоровье (делают это пока немногие, судя по числу людей, которые носят маски в общественных местах), в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) мы побеседовали с главврачом Тверской городской больницы № 6 доктором медицинских наук Натальей Соколовой.

ПОДЪЁМ ИДЁТ

- Как человек, который наблюдает ситуацию каждый день, я могу сказать следующее. В статистике заболеваемости действительно есть подъём. Но летальных случаев от ковида сейчас минимум, даже в сравнении с 2021 годом, когда всё только начиналось - пики у нас были в 2021 году, во время штамма «Дельта», - отмечает Наталья Соколова. - Но всё равно летальные случаи регистрируются.

В нашем регионе действительно летальных случаев немного. Последний регистрировался 2 февраля. Это была единственная смерть от ковида с начала года. До этого летальный исход был зафиксирован в статистике от 18 ноября 2022 года. Тем не менее каждая смерть - это смерть. Кроме того, не стоит забывать и о постковидных осложнениях.

- Поэтому задуматься о ситуации необходимо людям старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями. А к ним относится не только старшее поколение, но и молодёжь, - продолжает Наталья Соколова. - Беречь также нужно детей, особенно малышей до одного года, у которых ещё нет иммунитета. Сейчас госпитализация детей у нас в больнице повысилась.

КОВИД И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

- К сожалению, то, что я сейчас вижу, и это удручает, - это не только продолжающаяся эпидемия коронавирусной инфекции, но и более страшная история. Это ВИЧ, - говорит врач. - Тяжёлые случаи и жизни, которые забирает ковид, особенно среди молодёжи, - это часто как раз среди людей с ВИЧ-инфекцией. Некоторые из них знают, что больны ВИЧ-инфекцией, но почему-то не принимают таблетки. И это полностью сводит к нулю их иммунитет. А кто-то вообще знать не знает о диагнозе и узнаёт о нём, только когда попадает в тяжёлом состоянии в реанимацию... И это люди уже от двадцати лет. Лицам, чей иммунитет скомпрометирован, надо сегодня максимально насторожиться.

Между тем в регионе имеются лекарственные препараты, необходимые людям с ВИЧ и определённые государственной программой.

- И люди, которые получают это специальное лечение, живут долгой и полноценной жизнью, - акцентирует Наталья Соколова. - Летальные исходы мы видим у людей с ВИЧ, которые не принимают терапию. Поэтому я призываю пойти и сдать кровь, проверить свой иммунный статус. Это делается конфиденциально в СПИД-центре. И в случае чего, нужно будет обязательно решить вопрос с врачом о лечении.

Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями находится по адресу: Тверь, пр-т Николая Корыткова, д. 2, кор. 2. Телефон +7 (4822) 44-81-51.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЙКАХ НУЖДЫ НЕТ

- Не следует ли в этой ситуации заранее начать разворачивать госпитальные койки для больных коронавирусом?

- Нет, я думаю, этот рост не приведёт к тому, чтобы вновь начали разворачиваться койки. Увеличение пациентов на инфекционных койках сейчас в допустимых пределах, - отвечает на вопрос Наталья Соколова. - Есть инфекционный госпиталь в областной больнице. Не думаю, что сейчас потребуется развёртывание дополнительных мощностей. Всё-таки пока в превалирующем большинстве коронавирус проходит в относительно лёгкой форме.

Однако врач также отметила, что ковид - очень непредсказуемая вещь и точно прогнозировать здесь что-то невозможно.

КАК ПРИВИВАТЬСЯ

- Если вы молодой крепкий человек без хронических заболеваний, можно вакцинироваться одной дозой. А если вы человек старшего возраста или имеете хронические заболевания, даже если вы молоды, лучше рассмотреть двухкомпонентную вакцину, - советует Наталья Соколова.