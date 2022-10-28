Коронавирус под контролем: Главный эпидемиолог Тверской области рассказал, нужно ли делать ревакцинацию, если заболеваемость снижается

Медики уверены: контролировать вирус может только иммунизация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«А что с коронавирусом, всё?» - иронически спрашивают жители Тверской области в соцсетях. Действительно, в последнее время о пандемии мы говорим мало. На редких людей, которые продолжают ездить в транспорте в масках (за последний месяц я видела двоих таких пассажиров), смотрят как на чудаков. Тем временем болезнь никуда не пропала, и о том, что мы её побороли, говорить рано.

Что сегодня происходит с коронавирусом, необходимо ли продолжать вакцинацию и нужны ли нам маски, «КП»-Тверь» рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Тверской области Александр Раздорский.

Александр Раздорский. Фото: Виктория ТУШКОВА

КОНТРОЛЬ НАД «КОРОНОЙ»

- В Тверской области и в целом в Российской Федерации заболеваемость коронавирусом продолжает снижаться. Тенденция, скорее всего, сохранится и далее, - воодушевил Александр Раздорский.

Но есть одно «но». Вышесказанное вовсе не значит, что «корона» побеждена. Коронавирус перешёл в разряд сезонных ОРВИ. Такой исход событий медики и учёные и предполагали ранее.

- Можно сказать, что инфекция на сегодняшний день является практически управляемой. При учёте, что на вооружении у нас есть средство профилактики в виде вакцины, - объясняет врач. - Мы вакцинируемся раз в шесть месяцев, и это позволяет нам держать заболеваемость под контролем.

ПОРТРЕТ «ТЯЖЁЛОГО» БОЛЬНОГО

Александр Раздорский отмечает: тяжёлые пациенты есть по-прежнему. Но, к счастью, их стало гораздо меньше.

- Среднестатистический портрет пациента с коронавирусом, который находится сегодня в реанимации: человек старше 45-50 лет, у которого есть ряд хронических неинфекционных заболеваний, - обрисовал главный областной эпидемиолог. - И самое главное - эти люди делали последний раз прививку более 270 дней назад. С одной стороны, это подтверждает эффективность ревакцинации, с другой - говорит, что пренебрежение вакцинацией от коронавирусной инфекции поднимает риск заболеть на уровень начала 2022 года, когда было большое количество заболевших.

ВАКЦИНАЦИЯ, ДИСТАНЦИЯ И МАСКИ ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЬНЫ

Игнорируя вакцинацию и давно известные всем меры неспецифической профилактики, мы рискуем откатиться назад.

- Ежедневно в регионе мы прививаем от 400 до 800 человек, большинство из них - те, кто проходит ревакцинацию, - приводит статистику Александр Раздорский. - Чтобы существующие тенденции сохранялись, нужно делать прививки. Не только от коронавируса, но и от гриппа: мы находимся на пороге нового эпидсезона. Мер неспецифической профилактики, которые защищают нас не только от коронавируса, но и от других ОРВИ, тоже лучше придерживаться. Пользоваться медицинской маской в местах массового скопления людей, особенно в транспорте. Придерживаться правил личной гигиены, гигиены рук. Социальная дистанция.

ПРИВИВКИ МОБИЛИЗОВАННЫМ

- Работа по иммунизации проводится. Граждане, которые призываются в рамках частичной мобилизации, вакцинируются против актуальных инфекционных болезней силами врачей Министерства обороны и гражданских врачей, - говорит Александр Раздорский. - На сборных пунктах, конечно, лучше также стараться по возможности соблюдать и меры неспецифической профилактики.

КАКИЕ ШТАММЫ НАС АТАКУЮТ

Это по-прежнему «Омикрон» и его различные варианты. При этом появляются новости о том, что в ряде зарубежных лабораторий сегодня создаются новые, так называемые химерные штаммы коронавируса. Это искусственно созданные варианты вируса, сочетающие в себе свойства самого первого уханьского штамма и штамма «Омикрон».

Такой вирус обладает худшими чертами обоих штаммов: приводит к тяжёлому течению болезни и высокой смертности и при этом молниеносно распространяется. Учитывая, что самая популярная теория о происхождении пандемии - это утечка вируса из лаборатории, лучше поберечься и продолжать профилактику. Будьте здоровы!