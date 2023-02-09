Мечта о школе-студии, самый вкусный кофе с пирожками, и минус попугайчики: Новый руководитель театра кукол Твери поделился планами своей работы

Виталий Салтыков возглавил Тверской театр кукол, и 9 февраля дал первую пресс-конференцию в новой должности. Фото: Александр ЖМУЛИН

Недавно в Тверском государственном театре кукол был назначен новый директор. На смену возглавлявшему театр с 2012 года Александру Кокошко пришел актёр театра и кино, режиссер, сценарист и телеведущий Виталий Салтыков. Как выяснилось, у него немало креативных и деловых планов...

О них Виталий Салтыков рассказал 9 февраля на пресс-конференции в большом зале театра на фоне кукол - персонажей спектаклей. А завершил новый директор общение с журналистами доверительным чаепитием.

Театр кукол в Твери ждут перемены. Фото: Александр ЖМУЛИН

Представить его пришла министр культуры Тверской области, известная актриса театра и кино Ксения Глинка.

О том, как в кукольном театре появился новый руководитель, она сказала не без доли изящества:

- Мое пребывание в Тверской области полно знаками, я их слушаю и анализирую. И вот тут был, вы знаете, жирный знак, когда Виталий Викторович ехал из Питера в Сапсане. Я ему позвонила и вдруг слышу: "Ту-ту-ту, станция Тверь". Я подумала, ну это ли не знак?

Ксения Глинка очень рассчитывает на то, что театр кукол (большой репортаж о нем - здесь) получит "новое дыхание, новую энергию".

Виталий Салтыков и Ксения Глинка. Фото: Александр ЖМУЛИН

О планах Виталий Викторович рассказывал долго, интересно, порой с юмором. Сообщил, что собирается привлечь спонсоров, инвесторов, а не только на госфинансирование рассчитывать. Общение заняло больше получаса.

ТРУППА

Виталий Салтыков сразу признался, что его восхитили артисты театра:

- Главное - у нас есть уникальная потрясающая труппа. Когда смотришь спектакли, понимаешь, что для них это не работа, а служение. И это вызывает огромное уважение.

Также новый руководитель отметил, что в театре - отличные цеха, замечательные художники, все те, кто обслуживает спектакли, очень талантливые люди.

В его планах, как руководителя, дать им больше возможностей для реализации в творчестве.

РЕПЕРТУАР

Тут в планах, чтобы в театре, появилось больше взрослых спектаклей (наряду с детскими, конечно). В том числе с задействованием новых пространств (об этом позже).

Благо театр может удивлять и взрослыми постановками. Яркий пример - нашумевшая «Фрида.Memoria» (16+). Этот пластический спектакль остается в репертуаре.

Также у нового руководителя есть желание подредактировать оформление к некоторым спектаклям, технически осовременить, подновить декорации, музыкальное сопровождение.

ПРОСТРАНСТВО

Есть у Виталия Салтыкова интересные планы по оживлению, преображению пространства театра. Причем не только внутри, но и снаружи, вокруг здания.

Как пример новый директор привел Образцов-парк, который создан рядом со знаменитым Театром кукол им С.В.Образцова в Москве. Вокруг нашего театра, по мысли Виталия Салтыкова, также можно красиво обустроить территорию, чтобы там можно было проводить летние мероприятия, спектакли под открытым небом, чтобы люди могли посидеть, к примеру, на какой-нибудь веранде, выпить чашку кофе.

По поводу фойе есть задумка усовершенствовать экспозиционную часть с куклами в стеклянных шкафчиках. Как выразился Виталий Салтыков, довести до эффекта "Вау!". В общем - как-то более выразительно ярко обставить это дело.

По поводу замечательных, но с годами потускневших фресок в театре, новый руководитель хочет услышать мнение общественности, чтобы понять, нужны они или нет. Сам он склоняется к тому, что их нужно оставить, но, так сказать, отмыть и подновить.

- По этим фрескам можно вести экскурсии. Можно ведь минут 40 ходить и разбираться только в героях, которые там изображены, - отметил Виталий Викторович.

БУФЕТ

Новый руководитель сообщил, что мечтает о том, что в здании театра будет открыт буфет с самым вкусным в городе кофе и какими-нибудь фирменными пирожками, пышками или другими блюдами.

БИБЛИОТЕКА - КНИЖНЫЙ МАГАЗИН

В части фойе планируется создать зону с библиотекой - читальным залом - книжным магазином. Там можно будет купить ребенку красочные интересные книжки, в том числе те, по которым в театре идут спектакли.

Директор сообщил, что уже ведутся переговоры с различными издательствами по этому поводу.

МАСТЕР-КЛАССЫ И КВЕСТЫ

В планах - в творческой зоне фойе проводить мастер-классы, устраивать интересные квесты-экскурсии по театру, в том числе с посещением цехов, где делаются куклы.

ВЫСТАВКИ

Также в фойе планируется проводить художественные выставки. Уже есть первый кандидат. Виталий Салтыков обнаружил, что столяр театра пишет картины. Зашел к нему в столярку и увидел, что тот хранит их под шкафом... Вот экспозиция этих картин и должна первой украсить театр.

НОВЫЕ СЦЕНЫ

Новый руководитель сообщил, что с замечательными попугайчиками, которые оглашают своим щебетанием фойе, по крайне мере на время, запланировано расстаться. Их отдадут на станцию юннатов в Твери. Потом, возможно, вернут в театр, но уже в другое специально обустроенное место.

Там же, где они сейчас в углу фойе прыгают по веткам в больших клетках, предполагается сделать камерную сцену для показа мини-спектаклей.

В планах также открытие малой сцены в подвале, где сейчас хранятся декорации. Новый руководитель театра надеется, что найти для них другое более приспособленное сухое помещение, поможет руководство областного Минкульта.

ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ

Виталий Салтыков признался, что у него появилась мечта - создать школу-студию кукольного мастерства в Твери. Благо для этого есть такая замечательная база как Театр кукол и его мастера сцены и художники.

КОЛЛАБОРАЦИИ И ПРИГЛАШЕНИЯ

Есть планы пригласить в Тверь для создания постановки и, возможно, неких мастер-классов главного режиссера Большого театра кукол Санкт-Петербурга Руслана Кудашова. Виталий Салтыков с ним хорошо знаком и уже общался на эту тему.

Также в планах приглашение художника Театра кукол им С.В.Образцова Виктора Антонова. Он обещал привезти и показать в Твери уникальных кукол-марионеток, провести мастер класс.

Виталий Салтыков позитивно высказался о возможных коллаборациях со студентами Тверского училища культуры имени Львова.

ВОПРОСЫ ОТ «КП»-ТВЕРЬ»

Я задал новому руководителю кукольного театра два вопроса.

- Вас не смутил внешний вид театра, ведь он довольно сумрачный?

- Смутил, да. Будем преображать, будем освещать.

- Как вы относитесь к идее уличных кукольных представлений, например, в День города или другие праздничные дни?

- 2023 год - год Александра Островского. Мы с нашими коллегами в Твери договорились сделать День Островского, когда жители города в течение дня смогут путешествовать по театрам и музеям, в том числе попадать из закрытых пространств в уличные. Вполне могут быть и уличные представления. Тем более у нас такой замечательный ресурс, как куклы.