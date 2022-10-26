В Твери начали снимать рельсы с выделенных трамвайных путей

Корреспондент "КП"-Тверь" застал работы по демонтажу рельсов напротив горбольницы №7. Фото: Александр ЖМУЛИН

Было дело, еще в начале лихих 90-х, то есть на исходе прошлого века, в Твери курсировали, издавая специфические звонки, десятки трамваев - к услугам пассажиров было свыше 200 вагонов. «Татры» везли граждан в Старую Константиновку, в Мигалово, в Заволжье или в «Южный» . И вот уже четыре года город остается без трамвайного движения, рельсы демонтированы со всех улиц. Исключение составляли выделенные трамвайные линии, которые никому не мешали. Но сейчас и их начали снимать вдоль Петербургского шоссе, рядом с горбольницей №7.

За демонтажем трамвайных рельсов понаблюдал корреспондент "КП"-Тверь".

На отрезке трамвайных линий от дома № 70 до почти самой горбольницы №7 (это больше 100 метров) рельсы уже убраны.

На участке от дома № 70 до почти самой горбольницы №7 рельсы уже демонтировали. Фото: Александр ЖМУЛИН

Я застал рабочих за демонтажем непосредственно на участке напротив больницы. Территорию огородили ленточками, словно место преступления.

Сосредоточенные рабочие, не обращая внимания на проходивших мимо людей и зевак, при помощи установленного на грузовике Урале крана, цепляли рельсы и вырывали их из земли.

На месте работ. Фото: Александр ЖМУЛИН

Когда один из работяг отошел в сторону, я воспользовался моментом и спросил:

- А что тут после демонтажа запланировано сделать, не знаете?

- Вроде как стоянку для больницы.

- Так все рельсы на Петербургском шоссе демонтируют?

- Да.

- А как же планы по восстановлению трамвайного движения в городе? Слышали про такие?

- Ну, тут все равно эта колея устарела, если и будут делать трамвайные пути, нужна более узкая под современные трамваи. А эта ведь вон, какая широкая, как железнодорожная практически.

Вид со стороны областной больницы. Фото: Александр ЖМУЛИН

К слову, ширина колеи в 1524 миллиметра – стандартная для России, такова была и в Твери. Исключение с узкой колеёй применяется всего в четырёх городах: Евпатории, Калининграде, Пятигорске и Ростове-на-Дону.

Я спросил рабочего о том, известно ли ему, в какие сроки запланировано убрать все рельсы на протяжении Петербургского шоссе. Но тут он затруднился ответить.

"КП"-Тверь", естественно, обратилась за комментариями и разъяснениями в городскую администрацию. Ждем ответа.

Работы ведутся на участке за остановкой между двух выездов на магистральную дорогу. Фото: Александр ЖМУЛИН

Напомним, что последние трамваи исчезли с улиц нашего города в 2018 году. Тогда 14 ноября трамвайное движение в областной столице было остановлено, как тогда говорилось, временно: до обследования путей и принятия дальнейшего решения. Но воз, а в данной ситуации лучше сказать вагон, и ныне там.

А В ЭТО ВРЕМЯ

После публикации заметки о демонтаже рельс на сайте "КП"-Тверь" в редакцию поступил комментарий от правительства региона. Вот он:

"В настоящее время правительством Тверской области ведется проработка вопроса с Правительством РФ относительно формата финансирования проекта по развитию электротранспорта в Твери. Все дальнейшие решения в этом направлении будут приниматься по итогам данной работы. Необходимо отметить, что в соответствии с Генпланом Твери территория на Петербургском шоссе зарезервировано под развитие транспортной инфраструктуры. Решений по иному распоряжению данными земельными участками не принималось. Работы в районе расположения путей на Петербургском шоссе прекращены".