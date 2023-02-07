Традиционные ценности, патриотизм, труд и Карамзин: В Тверской области определили задачи стратегии духовно-нравственного воспитания детей

Заседание областного правительства началось с рассмотрения мер по воспитанию подрастающего поколения. Фото: ПТО

По официальным данным, сегодня в Тверской области системой образования охвачено свыше 185 тысяч детей и подростков: 56,8 тысяч ребят до 7 лет - в детсадах, 57 тысяч - в 1-4 классах школ, 51,8 тысяч - в 5-8 классах, 19,6 тысяч - в 9-11 классах (еще есть 46,5 тысяч студентов). 7 февраля им был посвящен основной вопрос заседания областного правительства. Там подвели итоги реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в регионе в 2022-м и определили задачи на 2023 год.

Слово губернатора

- Для нас в первую очередь важно вовлечь детей и молодёжь в развитие общества нашей страны, - отметил, открывая заседание, губернатор Игорь Руденя. - В полном объёме должны быть выполнены задачи по воспитанию у подрастающего поколения уважения к истории и культуре России, понимания роли православия в формировании ключевых ценностей нашего народа, преемственности трудовых и семейных традиций.

Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

Глава региона особо отметил важность и актуальность военно-патриотического воспитания молодого поколения. Игорь Руденя объявил, что сегодня тверская молодёжь активно участвует в помощи семьям мобилизованных, в поддержке военнослужащих, задействованных в СВО.

Итоги-2022

Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области была принята в 2018 году. В реализации ее задач участвуют органы власти, учреждения образования, культуры и спорта, Тверская митрополия и общественные организации.

2022 год отмечен тем, что в школах введена еженедельная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Гимна РФ. Для учеников выпущено региональное издание «Государственные символы Российской Федерации и официальные символы Тверской области», обновлены карты страны. В учебных заведениях проведены «Разговоры о важном», онлайн-уроки «Защитники мира», «Страна книг», «Победа народа» и другие.

В прошлом году 34 школам Верхневолжья были присвоены имена Героев. В частности, школе №5 Торжка присвоено имя Героя России Василия Петровича Клещенко. Также в 40 образовательных организациях реализуется проект «Парта Героя», в 223 школах действуют свои маленькие музеи.

В рамках работы по духовно-нравственному воспитанию в 2022-м проводились образовательные туры по малым городам Тверской области, занятия «Добрый мир», «Моя семья», «Добротолюбие».

На заседании объявлено, что наш регион вошел в число лидеров в стране по количеству учащихся, выбравших модуль «Основы православной культуры». При этом в школы было передано новое учебное пособие по этой дисциплине.

Задачи и планы

В 2023 году стратегия ориентирована на такие направления, как семья и традиционные ценности, любовь к Родине и знание ее истории, военно-патриотическое воспитание, уважение к труду.

В плане воспитания традиционных семейных ценностей в стратегию включён ряд мероприятий. Например, в детских садах пройдёт марафон «Читаем вместе» с участием родителей и их детей.

По проекту "Что такое хорошо, что такое плохо" детям в детсадах будут показывать мультфильмы из золотой библиотеки отечественной анимации.

Предполагается организация семейных палаточных лагерей, семейных лыжных походов.

Для воспитания любви к Родине, согласно стратегии, с марта по декабрь школьникам на уроках будут давать вместе читать главы книги Николая Карамзина «История государства Российского», выпущенной в первой трети XIX века.

Также для школьников восьмых классов из районов будут организовывать туры в областную столицу - для посещения Тверского императорского дворца и мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история».

Новый проект «Мужское дело» запустят в 2023-м для того, чтобы курс начальной военной подготовки прошли почти 5,5 тысячи старшеклассников и студентов. В план мероприятий включено проведение ежегодного слёта кадетов, конкурса эссе «75 строк о Победе», исторических реконструкций и другие мероприятия.

В патриотическом воспитании будут задействованы возможности Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». По словам губернатора, необходимо вовлечь его участников в работу по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, проводить встречи с участниками СВО.

Для воспитания уважения к труду Игорь Руденя поручил создать на базе школ учебно-производственные комплексы, где ученики 9-11 классов смогут получить первые профессиональные навыки. Как подчеркнул глава региона, комплексы должны начать функционировать с 1 сентября 2023 года.

Добавим, что для усиления воспитания детей в школах будет развиваться практика советников по воспитанию. Губернатор отметил, что такие сотрудники должны трудоустраиваться как заместители директоров школ по воспитательной работе.