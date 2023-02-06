В Твери проект «Дворовый тренер» распространился на катки

Первый мастер-класс по катанию на коньках в рамках проекта прошел при участии депутатов Тверской городской Думы. Фото: ТГД

Реализуемый в областной столице проект «Дворовый тренер» охватывает все новые площадки. В том числе, теперь занятия с ребятами будут проводить и на катках.

Первый мастер-класс по катанию на коньках в рамках проекта прошел на катке спорткомплекса «Планета» при участии депутатов Тверской городской Думы.

- Проект «Дворовый тренер» продолжается уже несколько лет, и ребята с удовольствием приходят на эти занятия, поэтому мы решили не ограничивать его каникулами, а сделать круглогодичным, - сообщил депутат Тверской городской Думы, куратор проекта «Дворовый тренер», тренер СШОР по хоккею Ян Барышев. - Зимой решили проводить тренировки на открытых катках в разных районах города.

Во время мастер-класса на катке СК "Планета". Фото: ТГД

На каток спорткомплекса «Планета» для занятий с профессиональным тренером пришли учащиеся школы №40. И мальчики, и девочки охотно учились стоять и кататься на коньках.

- Мы начинаем с азов, учим самым простым приемам, - рассказал тренер тверской СШОР по хоккею, мастер спорта по хоккею Роман Савичев. - Например, одному из главных правил – ноги во время катания должны быть согнуты. Казалось бы, не сложно, но это координация. Сегодня дети в целом мало двигаются, поэтому такие тренировки очень полезны. Ну, а кто имеет навыки катания, с удовольствием подскажем новые комбинации.

Тренировку провел Роман Савичев. Фото: ТГД

Вместе с тренерами на лед выходят и сами депутаты, в прошлом профессиональные хоккеисты.

- Когда мы катались на открытом воздухе, это были лучшие тренировки, - вспоминает депутат Тверской городской Думы, кандидат в мастера спорта по хоккею Александр Моняков. - Да и во дворах всегда все играли в хоккей – так, кстати, начинали свой путь в большой спорт многие звезды. А в рамках нашего проекта ребята могут заниматься с профессиональными тренерами, которых не встретишь на обычном катке. Это прекрасная возможность и отличный досуг.