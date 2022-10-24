Однажды в Ирландии и не только: Священник из Твери опубликовал приключенческий роман

Отец Александр (Шабанов) во время выступления на фестивале «Тверской переплёт». Фото: Дмитрий Столбиков

Не часто в Твери выходят в свет большие художественные романы. На днях была издана книга тверского священника, протоиерея Александра Шабанова под названием «Наследники. Скала в океане». Отец Александр известен своей любовью к ирландской и, в более широком смысле, к кельтской культуре, писал о ней публицистику. И вот эту любовь он выразил в художественной форме с долей таинственности и авантюризма. Причем у романа будет продолжение, это лишь первая часть...

Книгу «Наследники. Скала в океане» Александр Шабанов представил публике 23 октября в областной библиотеке имени Горького на книжном фестивале «Тверской переплёт». Там побывал корреспондент «КП»-Тверь» и в том числе узнал, что за приключенческий авантюрный мотив задан в романе священника. А также об одном чудесном случае в его жизни во время посещения Ирландии...

На презентации книги Александра шабанова на «Тверском переплёте». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Но сначала - несколько слов о самом книжном фестивале. Он состоялся уже в восьмой раз (проводится с 2015 года). Констатирую: «Тверской переплёт» вызывает отклик и интерес у любителей литературы в столице Верхневолжья, при этом радует интересными гостями. В эти выходные к нам приезжали такие известные писатели, как Марина Москвина и Денис Драгунский, автор исторических детективов Антон Чиж, авторы книг из серии «ЖЗЛ» Михаил Кунин и Вадим Эрлихман и многие другие.

Кстати, Александр Шабанов, как основатель Тверского хосписа «Анастасия», пригласил и провел встречу с Фредерикой де Грааф, известнейшей женщиной-волонтёром Первого Московского хосписа, автором книги о выдающемся христианском пастыре - отце Александре Мене.

Очередь за автографом к Фредерике де Грааф на «Тверском переплёте». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На фестивале традиционно была представлена большая книжная ярмарка. Множество издательств самых разных направлений (от детских до серьезного «Гнозиса», например) привезли на продажу массу книг, причем без магазинной наценки.

Но вернемся к роману «Наследники. Скала в океане».

В основе его сюжета - приключенческая история о четырех совершенно непохожих друг на друга главных героях из разных стран (в том числе и из России), которые отправляются на поиски некоего артефакта из наследия древней кельтской церкви... Начинается действие в Новой Зеландии, потом переносится в Австралию, Германию, но основной блок событий происходит, конечно, в Ирландии. Отец Александр рассказал, что действие в романе происходит в 1972 году:

- Это время пятого кельтского возрождения, такой культурный феномен, прежде всего, конечно, в традиции западного христианства.

Воспринимать роман как сугубо авантюрное произведение нельзя. Отец Александр насытил текст множеством интересных аллюзий, познавательных фактов из истории и культуры Ирландии и не только. Там есть отсылки к Свифту, Толкиену, некоторым другим известным авторам.

Роман

- Это попытка создать художественный текст, который был бы на самом деле популяризаторским, текстом, который привлек бы внимание читателя к вопросам истории церкви, духовных поисков, духовного наследия, - признался сам Александр Шабанов.

Я не мог не спросить у Александра Шабанова, с чего вообще началось его увлечение культурой Ирландии, откуда возник интерес к истории древней кельтской церкви.

- В 1994 году мне попалась брошюра, написанная Серафимом Роузом, - ответил отец Александр. - Его книги тогда переводились и публиковались в России. Она называлась «По стопам Мартина Турского». И в книге было упоминание о святом Патрике. Учтите, в 1994-м у нас еще не было интернета, приходилось искать по другим источникам. Я стал искать информацию о святом Патрике, и он меня действительно вдохновил. Я понял, что это жемчужина, которая в русской традиции не очень-то и огранена.

С тех пор тверской священник шесть раз побывал в Ирландии, наблюдал воочию множество её сохраненных культурных артефактов. Он поэтично, образно сравнил свое увлечение с дорогой, «на которую ступил осторожно, почти случайно, но не спугнула она, более того, начала осложняться, углубляться, а вокруг, по ее краям, стали вырастать удивительной красоты деревья...»

Какие же любимые места в Ирландии у отца Александра? Он, не задумываясь, ответил на этот вопрос:

- Я очень люблю полуостров Дингл (в юго-западной части Ирландии - самый северный из пяти полуостровов, которые вдаются в воды Атлантики. - Ред.), расположенную там ораторию «Галларус» (самый древний из сохранившихся странноприимных домов в Ирландии в виде перевёрнутой лодки. - Ред.). Очень люблю Скеллиг-Майкл (остров-утёс, где в конце VI века был основан монастырь с каменными кельями в виде пчелиных ульев. - Ред.).

Александр Шабанов вспомнил чудесный случай, связанный со Скеллиг-Майклом:

- Когда я первый раз поплыл на судне на Скеллиг-Майкл, то мы не смогли пристать, так как был шторм. Второй раз все прошло удачно. А третий раз, когда я туда отправился, сказали, что четыре дня была буря и все рейсы отменены. Мы просто с приятелем, сопровождающим, пришли на пирс, не имея билетов и ни на что не надеясь, и вдруг нашли лодку, нас туда все-таки доставили, хотя никто не ходил в это время к острову.

Александр Шабанов сообщил, что роман задуман как трилогия, он уже пишет вторую часть.

Первая книга издана небольшим тиражом (издать книгу - дело очень дорогое). При этом роман снабжен иллюстрациями, что сейчас не часто встретишь.

Отец Александр на встрече на «Переплёте» поблагодарил людей, которые работали с ним над выпуском книги в свет. Это художник-иллюстратор Татьяна Косач, редактор-корректор Наталья Озерова, дизайнер Инна Бодалёва.

Александр Шабанов с Инной Бодалёвой (слева), Татьяной Косач и Натальей Озеровой на презентации книги на «Тверском переплёте». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

- Найти книгу можно в библиотеке имени Горького, также в храме святителя Арсения Тверского, настоятелем которого я являюсь, - заметил в конце разговора отец Александр.

СПРАВКА «КП»

Александр Шабанов родился в 1969 году, учился в Тверском государственном университете, рукоположен в 1992 году. Занимал должность председателя Миссионерского отдела Тверской епархии, шестнадцать лет издавал газету «Православная Тверь».

Является директором Тверского хосписа «Анастасия». Настоятель храма святителя Арсения Тверского.

Протоиерей Александр Шабанов написал несколько документальных книг об Ирландии, в том числе о Скеллиг-Майкле. Также является автором двух повестей «Болеславлев. История одного дня» и «Болеславлев II. История ещё одного дня». За первую повесть был удостоен премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.