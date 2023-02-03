Как собственникам квартир в Твери , не переплачивать за общедомовое потребление электричества

Теперь в многоквартных домах оплачивать сверхнормативные расходы ОДН должны владельцы жилья, а не УК. Фото: Алина ПЕТРОВА

В редакцию "КП"-Тверь" обратились жильцы одного из пятиэтажных многоквартирных домов областной столицы. В январе им в квитанции управляющей компании прописали оплату за сентябрь-декабрь 2022 года за электроэнергию в разделе "Общедомовые нужды" (ОДН) в сумме свыше 450 рублей.

Ранее на такое уходили сущие копейки - около 15 рублей в месяц. Заплатить в разы больше им придется из-за перерасчета.

Дело в том, что с 1 сентября 2022 года Правительство РФ издало постановление, согласно которому, в многоквартных домах оплачивать сверхнормативные расходы ОДН должны владельцы жилья, а не управляющие компании, как было раньше.

В ОДН входит обслуживание дома и содержание общего имущества в нем: в первую очередь это холодная и горячая вода для мытья подъездов и электроэнергия для освещения этажей и работы лифтов.

Вот людям и пришел перерасчет за четыре месяца за потребление электричества сверх норматива в доме.

КАК ТЕПЕРЬ ПЛАТИТЬ

Главный специалист ГУ Госжилинспекции по Тверской области Михаил Щеглов пояснил нам, что сейчас есть несколько вариантов оплаты ОДН, в частности, за электроэнергию.

При первом варианте - выборе оплачивать ежемесячно - расчет оплаты происходит так: берутся показания общедомого прибора учета, от них отнимаются показатели, переданные жителями с индивидуальных счетчиков, а если кто-то не передал, у того берется среднемесячный показатель (в первые три месяца непердачи данных), а затем норматив. И вот эта разница распределяется пропорционально квадратным метрам жилья всем собственникам квартир.

Второй вариант - принять решение на общедомовом собрании об оплате среднемесячного объема потребленной электроэнергии в течение года с последующим перерасчетом по показаниям общедомового прибора учета.

Третий вариант предусмотрен, если собственники не одного из этих решений не принимают. Тогда плата за ОДН по электроэнергии им начисляется, исходя из норматива с перерасчетом в первом квартале от следующего после расчетного периода по показаниям прибора учета.

У обратившихся в редакцию гражданам - последний случай, судя по всему.

- Жителям сделали перерасчет за четыре месяца, - сказал специалист. - В следующий раз такой перерасчет им сделают уже за год. Чем неудобен такой метод оплаты? Неизвестно, какая сумма за год гражданам «прилетит». 400 с лишним рублей за четыре месяца - это еще не много, а вот в больших домах бывают ситуации, когда кто-то ворует электроэнергию, кто-то не передает показания, и это достаточно ощутимо сказывается на других потребителях.

НЕКОТОРЫЕ ХИТРОСТИ

Эксперт рекомендует на общем собрании принять решение считать по счетчику оплату за электричество в статье расходов ОДН ежемесячно:

- И, конечно, надо следить за тем, чтобы все собственники жилья в доме передавали показания приборов учета вовремя. Так как показания общедомого прибора учета снимаются и передаются с 23 по 25 числа каждого месяца, то и гражданам показатели потребления электричества в квартирах также целесообразно передавать именно в этот же период.

Михаил Щеглов обратил внимание на один момент:

- К примеру, многие пенсионеры привыкли передавать показатели прибора учета, вписывая их в квитанцию. Тут нужно понимать, что квитанция оплачивается до 10 числа каждого месяца. То есть потребитель в таком случае передает показатели своего счетчика, например, 5-го, а показания общедомового прибора учета будут сняты только 25-го. Соотвественно весь этот объем в развилке дней, вся эта разница (по сравнению с тем, что передал потребитель) тоже уйдет в ОДН. Это тоже неправильно. То есть опять же, напоминаю, целесообразно передавать показания индивидуальных приборов учета в тот же период, что и с общедомого счетчика, 23-25 числа по телефону или через личный кабинет.

Специалист отметил, что в идеале хорошо было бы, чтобы один житель дома (старший по подъезду или дежурный) проходил в нужный период по этажам и снимал показания счетчиков у всех:

- Раньше, когда у управляющих организаций покрывали эту разницу в ОДН за свой счет, то им было выгодно пускать контролеров по подъездам списывать данные счетчтиков, теперь им это делать не нужно. А в обязательства УК это не входит.

Он также, чтобы не было сильных начислений за электричество в ОДН, посоветовал проверять, нет ли в доме несанкционированых потреблений электричества, то есть по-простому - воровства энергии. Ведь в таком случае украденные киловатты придется покрывать всем жителям в статье общедомовых расходов.

- Сейчас обязанность контролировать эксплуатацию приборов учета, проверка их технического состояния возложена по закону на ресурсоснабжающие организации, - уточнил эксперт. - Поэтому жители многоквартриных домов Твери могут обращаться в "Атомэнергосбыт", чтобы специалисты организации проверили состояние общедомого прибора учета, индивидуальных счетчиков, посмотрели нет ли воровства энергии. Не реже раза в год они обязаны проводить такие проверки.

ПРАВО, А НЕ ОБЯЗАННОСТЬ

Как бороться с теми, кто отказывается передавать показания прибора учета?

- Бороться с такими гражданами бесполезно, дело в том, что сейчас по правилам предоставления коммунальных услуг предоставление этих показателей гражданами является не обязанностью, а правом, - ответил сотрудник ГЖИ. - То есть гражданин вправе передавать, а праве и не передавать. Он, в любом случае, оплатит, просто по нормативу, но опять же это, вероятно, повлияет на объем платы за ОДН у всех жителей дома. Потому что норматив скорее всего не будет соответствовать реальному потреблению электричества. Норматив у нас чаще всего берется из расчета на одного человека, зарегистрированного и проживающего в квартире, а по факту там может жить он не один. Естественно и расход электроэнергии тогда по факту больше. И разница тоже эта идет в ОДН.

Касательно неплательщиков, эксперт отметил, что задолженность потребителя не влияет на объем ОДН:

- То есть этот долг все равно будут взыскивать через суд, принимать меры вплоть до отключения света, но на ОДН это не влияет. Играет роль, повторюсь, непередача или несвоевременная передача данных прибора учета от граждан.

Председатель тверской общественной организации "Качество жизни" (занимается вопросами ЖКХ) Елена Юлегина в комментарии для "КП"-Тверь" посоветовала жильцам многоквартриных домов на общих собраниях принять решение о наделении УК или ТСЖ (в зависимости от формы управления домом) передавать четко раз в месяц показатели приборов учета жителей в ресурсоснабжающую организацию:

- Последняя обязана по закону принять такие условия.