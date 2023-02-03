Тверскую слойку Вульфа признали одним из вкуснейших десертов России

Слойка Вульфа - знаменитый яблочный пирог, которым угощали самого Пушкина! Фото: Алиса ТИТКО

Один из самых вкусных десертов России подают в Твери и Тверской области. Это слойка Вульфа - знаменитый ароматный яблочный пирог, которым в имении Тригорское семьи Осиповых-Вульф угощали самого Пушкина! Солнце русской поэзии Александр Сергеевич даже письма свои к Анне Керн подписывал «Весь Ваш яблочный пирог». Говорят, именно вульфовская слойка вдохновила его на это.

Десерт этот признают кулинарным шедевром по сей день. Современные интернет-пользователи назвали слойку Вульфов в числе вкуснейших лакомств. Опрос провёл российский портал интернет-бронирования Tvil.ru. Тверь и яблочный пирог Вульфов оказались на седьмом месте вкусного рейтинга.

Лидер опроса - Санкт-Петербург. Одного блюда сладкоежки выбрать не смогли и просто признали город на Неве столицей десертов. На втором месте Калининград и тоже яблочный пирог с корицей, а ещё марципан. Сладкая бронза у Казани с её национальными десертами чак-чак и талкыш.

В рейтинг также вошли фруктовые десерты Краснодара, сладости Севастополя и Самары, предлагаемые в местных кофейнях, махачкалинская пахлава, пряники из Великого Новгорода и «птичье молоко» из Владивостока.

Но вернёмся к нашей слойке. Попробовать её можно в Твери, Торжке и Старице. А можно приготовить самим. По легенде, пекли этот яблочный пирог по рецепту, привезённому из Франции женой Павла Вульфа Фридерикой. Восстановить рецепт помог Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) в Торжке.

Для яблочного пирога Вульфов по рецепту, рекомендованному ВИЭМ, понадобится:

Слоёное тесто - 500 г

Сметана средней жирности - 400 г

Мёд - 100 г

Яйцо куриное - 2 шт.

Яблоко - 5 шт.

Сливочное масло - 50 г

Корица по вкусу.

Как приготовить яблочный пирог Вульфов:

1. Раскатать слоёное тесто, выложить в форму для выпекания.

2. Очистить яблоки от кожуры, порезать небольшими дольками и карамелизировать (слегка обжарить на сковороде) в сливочном масле с мёдом и корицей. Как только яблоки станут мягкими, снять с огня и дать остыть.

3. Отдельно взбить сметану с двумя яйцами, добавить карамелизованные яблоки в получившуюся массу.

4. Выложить яблочно-сметанную массу на тесто, завернуть края, чтобы у пирога образовался бортик.

5. Пирог выпекать при температуре 200 оС около 30-40 минут.

О том, что яблочная слойка готова, вы узнаете по пьянящему аромату. Теперь можно откушать, как Пушкин! А может, и сочинить что-то на века…

Приятного вам аппетита!