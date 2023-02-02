Где будут планово копать теплотрассы Тверской области в 2023 году

В регионе запланированы капремонты тепловых сетей в ряде городов и поселков. Фото: ПТО

Правительство региона приняло решение о распределении субсидий из областного бюджета на проведение капремонтов участков тепловых сетей в нескольких муниципалитетах. Соответствующее постановление за подписью губернатора Игоря Рудени официально опубликовано.

Работы должны быть проведены в 2023 году до наступления отопительного сезона.

Всего выделено 119 млн 773 тыс. рублей. Для сравнения: в прошлом году таких субсидий было выделено чуть больше 57 млн рублей.

Вот перечень муниципалитетов, которым предоставляют субсидии, с указанием мест будущих капремонтов.

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Участок теплотрассы подземного и наземного исполнения (протяженностью 123 погонных метра) на улице Кленовой в Андреаполе.

Сумма: 3 млн 974 тыс. рублей.

БЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Участок теплотрассы в городе Белом, на улице Кирова, от смотрового колодца в котельной № 2 до школы.

Сумма: 7 млн 768 тыс. рублей.

БЕЖЕЦКИЙ РАЙОН

Тепловые сети в Бежецке, на улице Чехова.

Сумма: 30 млн 911 тыс. рублей.

ЗАТО «ОЗЕРНЫЙ»

Участок тепловых сетей от тепловой камеры-116 до жилых домов № 10 и №12 на улице Комсомольской.

Сумма: 6 млн 917 тыс. рублей.

КАЛЯЗИНСКИЙ РАЙОН

Участок теплотрассы в районе центральной котельной в Калязине.

Сумма: 27 млн 227 тыс. рублей.

РЖЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Наружные тепловые сети зданий Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Тудовской общей школы в поселке Ильченко сельского поселения Чертолино.

Сумма: 566 тыс. рублей.

ТВЕРЬ

Участок распределительных тепловых сетей в переулке Трудолюбия.

Сумма: 28 млн 911 тыс. рублей.

ТОРОПЕЦКИЙ РАЙОН

Участок теплотрассы котельной № 1а на улице Гоголя в Торопце.

Сумма: 2 млн 367 тыс. рублей

Участок теплотрассы котельной № 19 в микрорайоне «Черемушки», на улице Советской, в Торопце.

Сумма: 1 млн 968 тыс. рублей

Участок теплотрассы котельной № 2 от площади 1 Мая до дома № 2 на улице Рошинской в Торопце.

Сумма: 4 млн 92 тыс. рублей.

ФИРОВСКИЙ РАЙОН

Участок теплотрассы на улицах Школьной, Набережной и Цнинской в поселке Великооктябрьский.

Сумма: 5 млн 815 тыс. рублей.