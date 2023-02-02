С воскресенья в Твери начинает холодать

Чуть-чуть снега и небольшой мороз - погода для февраля вполне себе неплохая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Февраль решил показать коготки: в Твери и по области холодает.

- В ближайшие дни с юго-востока к нам подойдёт антициклон. Его центр будет находиться довольно далеко, поэтому температура понизится, но будет преимущественно облачно, - даёт прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В субботу идём гулять! Осадков не ждём, днём -3, ветер северный, но практически неощутимый. Вот только солнышка будет не хватать.

В воскресенье уже не так комфортно: местами небольшой снег, температура -2, ветер усилится, порывы могут достигать 9 м/с. Ночами в выходные -6…-7.

В понедельник вновь без осадков, -3. Начинает холодать! Во вторник днём -5, с утра возможен небольшой снег, к вечеру проклюнется солнышко, но ненадолго и лишь местами. В ночь на среду -12, днём -7. А ночь на четверг обещает мороз до -14.

Хорошая новость для тех, кто мучился от низкого атмосферного давления. Уже в субботу оно подрастёт до 752 мм рт. ст., а в начале рабочей недели - до 760 мм. Значит, будем бодрее!

Ну а тех, кто уже скучает по весне, немножко расстроим. Судя по древним народным приметам, ранней весны в этом году не будет. Суббота 4 февраля - Тимофеев день. На Тимофея наши предки смотрели на небо: если видно солнце, значит, весна будет ранняя. Но прогноз, увы, обещает облачное небо... Хотя кто этим приметам сегодня верит?!