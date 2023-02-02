Досуг в Твери со 2 по 8 февраля: Орган, время фолка, Пушкин в театре, народный костюм и раритетные часы

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней в культурной жизни Твери. Фото: ПТО

КОНЦЕРТЫ

Разнообразие музыки и балета

Тверская филармония порадует любителей музыки шикарными концертами.

3 февраля 2023 года в 18:30 филармония приглашает на концерт обладателя премии «Органист года» 2022 года Александра Новоселова.

В программе: Георг Бём. Хоральная прелюдия «Отче наш»; И. С. Бах. Фантазия Соль-мажор, BWV 572; М. Таривердиев. «Снег над Лениниградом»; А. Гильман. Финал из Органной сонаты N1 и др.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

4 февраля в 18:00 любителей музыки ждут на концерт "Времена фолка". Выступит уникальный дуэт - баянист Иосиф Пуриц и домристка Екатерина Мочалова в сопровождении губернаторского камерного оркестра "Российская камерата".

Они исполнят колоритные испанские песни Мануэля де Фальи, зажигательные румынские танцы Белы Бартока, преисполненную грузинскими мотивами сюиту Сулхана Цинцадзе, премьеру композитора Михаила Броннера. А кульминацией программы станет новая трактовка музыки балета «Петрушка» Игоря Стравинского.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей

6+

5 февраля в 14:00 и 18:00 филармония приглашает родителей с детьми на «Танцы Короля» - увлекательное путешествие по истории балета.

В спектакле артисты Московского Государственного театра «Русский балет» исполнят танцы эпохи ампира, романтизма, модерна, а так же фрагменты из известных балетов.

Стоимость: 500 рублей.

0+

7 февраля в 18:30 На сцене Тверской филармонии состоится концерт российского пианиста Даниила Саямова.

В программе концерта прелюдии Рахманинова из опусов 23 и 32.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

СПЕКТАКЛИ

Фантазия по Пушкину

3 февраля в 18:30 Тверской театр драмы приглашает посмотреть музыкально-драматическую фантазию по мотивам стихотворного романа Александра Пушкина «Евгений Онегин».

Работу над этой инсценировкой режиссёр Валерий Персиков совместно с Григорием Слободкиным вели много лет.

В этой постановке строки Пушкина сольются с музыкой Петра Чайковского и Сергея Прокофьева, романсами на стихи поэта, русским фольклором.

Цена билетов: от 200 до 800м рублей.

12+

ВЫСТАВКИ

Рязанские наряды

В музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной открыта выставка рязанского народного костюма, о котором так часто писал в своих произведениях Сергей Есенин.

В экспозиции представлено 30 этнографических комплексов, которые включают в себя повседневные, праздничные, траурные и девичьи наряды, а также головные уборы и аксессуары.

Цена билета: 80 рублей.

6+

Время, вперед!

Выставка под таким названием продолжается до 26 февраля в областной картинной галерее в императорском дворце.

В экспозиции представлены потрясающие часы XVIII – начала XX веков из частных собраний. Например, люцерновые часы, часы «День и Ночь» по модели Микеланджело Буонарроти, деревянные часы «Торговец попугаями», каретные часы «Павел Буре» и «Мозер», индустриальные часы в виде паровой машины и т.д.

Цена билета: 150 рублей.

6+