В Тверской области устроили фотоохоту на воробьёв

«Эй, сосед - улыбаемся, нас, кажется, фотографируют!» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Соловей - хорошо, и журавль - хорошо, и павлин - ничего, а воробей лучше! Не скажу за всех, но для меня нет птички милее воробья. Не похвалится он богатым оперением, не усладит слух изысканными трелями, но до чего славный! Недаром зовут эту пичугу в народе так ласково: воро-о-обушек.

Между тем учёные уже не первый год отмечают: таких знакомых нам, привычных и уютных воробьёв становится всё меньше… Речь о так называемом домовом воробье (об отличиях домового воробья от его собрата - полевого воробья - мы напишем ниже).

Так вот, весело провести время, а заодно и помочь науке понять, что происходит с домовым воробьём, может каждый. Для этого Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник, который находится в Нелидовском и Андреапольском районах Тверской области, организовал акцию «В поисках воробья».

ПТАХА СЛАВНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ

- В этом году мы проводим эту акцию во второй раз и надеемся, что к ней присоединится больше участников. В некоторых регионах, и у нас в том числе, по наблюдениям, действительно начали пропадать домовые воробьи. В основном в городах. В сельских, деревенских населённых пунктах их обычно больше, - рассказала «КП»-Тверь» специалист экологического просвещения Центрально-Лесного заповедника Елена Маркова. - С чем это связано, пока не очень понятно, существуют разные версии. Поэтому наша акция действительно сможет помочь орнитологам разобраться в данной ситуации, понять, что происходит с популяцией домового воробья.

Вот так... Домовый воробей - известный синантроп, то есть вид, предпочитающий жить рядом с человеком, и вдруг пропадает. Воробушек этот, кстати, не только радует глаз, но и выполняет свои функции как часть нашей экосистемы.

- Роль домового воробья, может, и не очень видна, но она есть. Воробей питается насекомыми, которые водятся в домах. Даже на чердаках городских многоэтажек, - говорит Елена Маркова.

ВОРОБЬИ ДОМОВЫЕ И ПОЛЕВЫЕ

Воробьи у нас встречаются домовые (ударение на вторую «о») и полевые. Они похожи, но отличить их несложно.

У домового воробья хорошо развит половой диморфизм, то есть отличие самца от самочки. У воробьиных барышень голова и горло серые, над глазом можно заметить бледную серо-жёлтую полоску. Тельце окрашено не контрастно - лишь крылья имеют яркие пёрышки. А вот самцы контрастные, франтоватые. Головка бурая, но с серой полосой сверху. На шее - чёрный «галстук» (полоса, идущая от клюва до середины груди).

Стайки полевых воробьёв более монотонны: самочки в целом похожи на самцов. Их главное отличие от домовых воробьёв - коричневая шапочка (без серой полоски), а вместо «галстука» - небольшое чёрное пятно под клювом на шее.

НА ПОИСКИ ВОРОБЬЯ

Чтобы принять участие в акции «В поисках воробья», нужно сфотографировать воробьёв.

Каких воробьёв снимать? Любых, какие попадутся на пути, и домовых, и полевых.

Можно сделать несколько фотографий разных воробьёв? Конечно!

Как фотографировать? На смартфон или фотоаппарат. Главное, чтобы фото было достаточно чётким и можно было понять, какие это воробьи.

Важно! На фото обязательно должны быть выставлены дата и время съёмки. И ещё: старые фото, даже если они отличные, не присылайте, это навредит статистике. Принимаются только фотографии, сделанные в 2023 году.

Куда и как отправить снимки? Присылайте фотографии в формате jpg на электронную почту заповедника forestprosvet@gmail.com с пометкой в теме письма «В поисках воробья». В сопроводительном письме не забудьте написать ФИО участника и место встречи с воробьём.

Пример: Иванов Иван Иванович. Фото № 1: г. Тверь, бульвар Ногина, двор дома № 8. Фото № 2: г. Тверь, набережная Степана Разина, дом 6.

Сроки проведения акции - с 1 февраля по 16 марта 2023 года включительно. Результаты заповедник опубликует на своей страничке в VK 20 марта.

УЧАСТНИКОВ ПООЩРЯТ

Во-первых, все получат сертификаты участника. Работы также будут распределены по номинациям: «Воробьи на моей кормушке», «Я - домовый воробей!» (фотографии только домового воробья), «Воробей - часть городской экосистемы» (взаимосвязь с человеком, встреча на необычном месте, общение воробья с другими животными и так далее).

Самые активные участники получат памятные призы от Центрально-Лесного заповедника.

БЕРЕГИ ВОРОБЬЯ!

Ну а если вы обеспокоились судьбой домового воробья, можете сделать для него ещё одно доброе дело. Например, организовать подкормку.

Только не кормите воробушков домашней едой и старым хлебом. Лучшая пища, которую вы сможете найти, - подсолнечные и любые другие необработанные (не жареные, не пареные, не солёные) семена в шелухе.