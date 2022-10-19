Москвина, Чиж, Пульсон и компания: Кем и чем в этот раз порадует книжный фестиваль «Тверской переплёт»

Фестиваль, как и в прежние годы, примет областная библиотека имени Горького. Фото: VK/Тверская Горьковка

В культурную жизнь Верхневолжья вновь врывается масштабный книжный фестиваль «Тверской переплёт». Он уже в восьмой раз будет проходить в выходные, 22 и 23 октября, в областной библиотеке имени А.М. Горького в Твери.

По традиции оба дня там будет работать книжная ярмарка, которая объединит не менее 30 издательств России. Литература найдётся на любой вкус и возраст.

Приготовлена и разнообразная культурная программа: встречи с приезжими и тверскими писателями, а также художниками-комиксистами, издателями, плюс презентации и мастер-классы (есть даже по сборке игрушечной мебели).

Часть обширной книжной ярмарки на "Тверском переплёте-2021". Фото: VK/Татьяна Иванченко

Напомним, что идея организовать в столице Верхневолжья такой замечательный книжный фестиваль, на который приезжали бы и писатели из других регионов (в том числе из столиц), пришла в 2015 году нашей коллеге - журналистке Татьяне Иванченко. Она тогда работала в ныне не существующей газете «Тверская жизнь».

- Я посещала различные книжные выставки-фестивали в Москве, общалась там с издателями и подумала, а почему бы не сделать что-то подобное в Твери, тем более что у нас город книжный - немало полиграфических производств, - рассказала «КП»-Тверь» Татьяна. - Мне сказали, что надо организовать где-то торговую площадку для издательств - ярмарку, а там и авторы подтянутся. Я озвучила свою мысль в редакции, меня поддержали. Связалась с областной библиотекой Горького, там тут же откликнулись, и мы объединили усилия. В итоге в октябре того же 2015 года провели первый «Тверской переплет». И он сразу получился очень удачным: много издательств удалось подтянуть из Москвы, интересных авторов. Горожане проявили заметный интерес. Так всё и пошло дальше.

В этом году фестиваль организован Тверской областной библиотекой им. А.М. Горького и Тверской региональной общественной организацией «Ассоциация журналистов» при поддержке областного правительства и администрации Твери.

В этот раз приедут такие известные писатели, как Марина Москвина и Денис Драгунский, популярный автор исторических детективов из северной столицы Антон Чиж, авторы книг из серии «ЖЗЛ» Михаил Кунин и Вадим Эрлихман, книжный обозреватель и критик Клариса Пульсон, известный бард Ирина Левинзон и многие другие.

Будут и тверские авторы. Так, свои новые книги, в том числе художественные романы, представят Александр Шабанов, Евгений Новиков, Светлана Рузлёва, Наталья Лебедева. Отдельная площадка предоставлена тверским поэтам: Святославу Михне, Татьяне Винокуровой, Фёдору Иванову, Марине Крутовой.

Традиционно на фестивале будут работать несколько площадок: «Проза», «Поэзия», «Своя тема», «Детская», «Мастер-классы», «Молодёжная».

- Много мероприятий приготовлено для детей, так что родители могут спокойно приходить со своими чадами, - отметила Татьяна Иванченко.

Она отметила, что особенность этого «Переплёта» в том, что встречи с приглашенными авторами будут проходить в виде диалога:

- К примеру, тверской журналист Сергей Алексеев будет вести встречи с Чижом и Драгунским, другой журналист, по совместительству книжный обозреватель и ответсек премии «Нацбест», Владислав Толстов будет представлять публике Владимира Эрлихмана - жизнеописателя Дракулы, Робина Гуда, короля Артура, Стивена Кинга, Нострадамуса, Жанны д Арк. Священник Александр Шабанов не только представит свой новый роман о поисках некого артефакта, но и познакомит посетителей выставки с автором книги о выдающемся пастыре отце Александре Мене, а также с Фредерикой де Грааф - известнейшей женщиной-волонтёром Первого Московского хосписа. Критик Клариса Пульсон проведет встречу с писателем и журналистом Русланом Козловым, чей новый роман вошел в шорт-лист премии «Большая книга».

Добавим, что на этом фестивале будет расширена музыкальная часть. Оба дня в актовом зале библиотеки будут играть молодые музыканты Московской консерватории имени Чайковского.

ПРОГРАММА «КНИЖНОГО ПЕРЕПЛЁТА-2022»

22 октября (суббота)

12.00 Торжественное открытие. Награждение отличников и победителей просветительской акции «Литературный диктант»

11.00-18.30 Работа торгово-выставочной площадки (Большой чит. зал, 3-й эт.)

11.00-17.00 Квест для детей 7-15 лет. Старт в холле 1-го этажа, финиш и призы от компании «ТверьКонфи» - в отделе абонемента (1-й эт.)

Проза

(Славянский зал, 3-й эт.)

11.30-12.00 Лауреат премии «Рукопись года», сценарист военной драмы «Прощаться не будем» Наталья Лебедева. Презентация нового романа «Паника»

13.00-13.30 Евгений Новиков. Мастер-класс по достижению бессмертия на примере книги «Вечная жизнь»

13.45-14.15 Светлана Рузлёва, журналист, редактор Информационного агентства «Социум», председатель Тверской региональной ассоциации журналисток. Презентация новой книги - сборника рассказов «С первой секунды»

14.30-15.30 Денис Драгунский. Писатель и сын писателя расскажет, из чего рождается литература, и презентует новую книгу «Фабрика прозы: записки наладчика». Встречу ведёт журналист Сергей Алексеев

16.00-17.00 Руслан Козлов. Писатель, журналист, сотрудник благотворительного фонда. Представит свой роман «Stabat Mater» о милосердии. Новинка вошла в шорт-лист премии «Большая книга». Встречу ведёт известный литературный критик Клариса Пульсон

17.30-18.30 Творческая встреча с Мариной Москвиной, финалистом премии «Ясная Поляна», лауреатом Международного Почётного диплома Андерсена. Презентация нового романа «Три стороны камня»

«Своя тема»

(Деловой информационный центр, 2-й эт.)

12.30-13.30 Наталья Конева, дочь легендарного полководца, Маршала Победы. Презентация книги «Иван Конев: Без войны и на войне»

14.00-15.00 Вячеслав Воробьёв, археолог, историк, культуролог. Презентация книги «Тверские офицеры в Бородинском сражении»

(Зал нотно-музыкальной литературы, 2-й эт.)

11.00-13.00 «Сохраним свои корни». Презентация журналов «Тверская Старина» № 43 и «Тверское Пушкиноволжье» № 4. Татьяна Пушай, Людмила Сидорова

12.00-13.00 Издание уникальное и удивительное. Презентация четвёртого номера «Тверского Пушкиноволжья»

13.15-14.15 Клариса Пульсон, известный литературный критик и автор проекта «Книги моей жизни», на ваших глазах возьмёт интервью о том, как книги повлияли на формирование личности, у доктора биологических наук, и.о. проректора по научной и инновационной деятельности ТвГУ, профессора Высшей школы экономики Андрея Зиновьева

14.30-15.30 Вадим Эрлихман. Встреча с писателем, редактором, историком и переводчиком, жизнеописателем Дракулы, Робина Гуда, короля Артура, Стивена Кинга, Нострадамуса, Жанны д Арк. Презентация книги «Монархи Британии». Встречу ведёт Владислав Толстов - книжный обозреватель, ответсек премии «Нацбест», журналист «Тверских ведомостей»

16.00-17.00 Михаил Кунин. Автор «ЖЗЛ» в третьем поколении. Представит свою книгу «Отец Александр Мень» о выдающемся пастыре, которого знал лично. Встречу ведёт прт. Александр Шабанов

17.15-18.00 Кто и зачем едет на источники? Марина Батасова, председатель Тверского союза литераторов (региональной организации РСПЛ). Лауреат премии им. Николая Гумилева и премии им. Соколова-Микитова. Презентация проекта «Вода»

(Актовый зал, 1-й эт.)

17.30-18.30 Как собрать байдарку, спрятать ведро в карман, напариться в исторической бане в её выходной. Это и многое другое - на встрече с участниками экспедиции «Западнодвинье: на пути к истокам»-2022

Поэзия

(Информационно-библиографический отдел, 2-й эт.)

Ведущая - Татьяна Винокурова, подготовка - Любовь Старшинова

11.00-11.15 Открытие площадки

11.15-11.55 Литературная премия им. Натальи Серовой. Фонд «Отчий дом» уже много лет поддерживает тверских авторов. О своей работе расскажут Наталья Маматкова, Любовь Колесник, Александра Смирнова и др.

12.35-13.00 «По тверским страницам русской поэзии». Поэт Святослав Михня представляет свой проект об ушедших тверских поэтах. Рассказ о творчестве Евгения Карасёва, Константина Рябенького, Владимира Львова

13.00-14.00 Стихи

Святослав Михня (Тверь)

Александр Шарапов (Тверь)

Марина Крутова (Тверь)

Наталья Жигунова (Тверь)

14.00-14.30 Элина Сухова (Москва). Поэт, прозаик. Член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра. Член секретариата и приёмной комиссии Союза писателей Москвы. Дипломант Волошинского конкурса. Организатор ежегодных «Совещаний молодых авторов Союза писателей Москвы». Презентация книг

14.30-15.30 Творческая встреча с поэтом и музыкантом Татьяной Винокуровой

15.45-16.45 Анна Харланова, г. Липецк. Поэт, прозаик, детский автор. Создатель и директор российского межрегионального фестиваля «ЛевитовФест». Член Союза российских писателей и ТО ДАР (Творческого объединения детских авторов). Выпускница Литературного института им. А.М. Горького проведёт презентацию своих книг, расскажет о фестивале в Липецке и о своей работе в Совете молодых литераторов России

16.45-17.15 Алексей Крючков, г. Удомля. Писатель, краевед. Презентация книги «Душа окаянная: жизнь и стихи Владимира Соловьёва»

17.15-18.15 Стихи

Анна Харланова (Липецк)

Фёдор Иванов (Тверь)

Елена Павлинова (Тверь)

Борис Зверев (Тверь)

Молодёжная площадка

(Зал ПТО, 3-й эт.)

12.30-13.15. Писатель-фантаст и сказочник Дмитрий Кириллов (Тверь). Презентация книг

13.30-14.30 Как вести дневник путешествий. Скетчинг-лекция Варвары Леднёвой (Москва). Автор серии рисованных историй «Дневник путешествий в рисунках», художник-иллюстратор, путешественник

14.45-15.45 Сценарист и комиксист Алиса Чалис: «Как создать комикс и не сойти с ума». О том, какие бывают комиксы, как и зачем создаются

16.00-17.00 Культура и язык в картинках. Отечественный опыт. 1850-е - 2010-е гг. Лубок, карикатура, агитплакат, комиксы в царской России, СССР и сегодня. Обо всём этом расскажет Александр Кунин, руководитель Центра рисованных историй РГБМ, исследователь российского комикса, основатель Международной конференции исследователей рисованных историй и визуальной культуры «Изотекст»

Детская площадка

(Зал периодики, 2-й эт.)

12.45-13.45 Встреча с Денисом Драгунским. Дениска реальный и выдуманный, или Каково быть сыном известного писателя

14.00-14.45 Ольга Алексеева. Сказка-быль «Шкура». Презентация (Издательство «Кетлеров»)

15.00-16.00 Ирина Моторнова, автор книги «Азбука тверского школьника, или Путешествие по родному краю» и игры «Тверская область. Игра-путешествие по родному краю». Презентация, викторина с розыгрышем призов. (Издательство «Планета»)

16.30-17.30 Читка сказок Евгения Клюева «Сказки на всякий случай». Читают актёры Тверского ТЮЗа Сергей Зюзин, Ангелина Аладова, Влас Стаппиев. «Занимательная философия» от самого неординарного русскоязычного писателя 6+

17.45-18.30 Дмитрий Гасин, известный книжный обозреватель и блогер. Самое интересное! Новые книги для детей и подростков. А также хиты издательства «Время»

Мастер-классы

(Холл, 2-й эт.)

11.00-14.00 Купец Офонасий Тверитин сын Никитин как ЖиВой (Артём Бандурист) и Интерактивный музей «Живая история Верхневолжья» представляют экспозицию средневековых артефактов, мастер-классы по изготовлению коптского переплёта и книжных закладок

14.30-15.30 Рисуем осенний натюрморт «Корзина с яблоками». Ольга Визжачих

Музыкальная площадка

(Холл, 1-й эт.)

11.15-11.45 Ансамбль гитаристов «Мьюзик-парад» ДШИ им. Андреева

(Актовый зал, 1-й эт.)

16.00-17.00 Творческий вечер пианиста Рёты Мацухаси, студента IV курса МГК им. П.И. Чайковского

Дополнительно

(Холл, 2-й эт.)

16.00; 17.00 Экскурсии по выставке-инсталляции «Великих дел великий зачинатель» (к 350-летию со дня рождения Петра I)

13.00-17.00 Кафе «кофеVарка» (для посетителей)

23 октября (воскресенье)

11.00-16.00 Работа торгово-выставочной площадки (Большой чит. зал, 3-й эт.)

14.30 Книжная лотерея

Проза

(Славянский зал, 3-й эт.)

12.00-12.45 Фредерика де Грааф. Самый известный волонтёр Первого Московского хосписа, духовная дочь митрополита Антония Сурожского. Представит свою новую книгу «Открытость сердца. Встреча: «сквозь себя» к Богу и человеку». Встречу ведёт прт. Александр Шабанов

12.45-13.15 Прт. Александр Шабанов. Презентация книги «Наследники. Скала в океане» - приключенческого романа о поисках загадочных артефактов Кельтской Церкви

13.30-14.30 Любовь Баринова, автор психологических романов «Ева» и «Кто ты будешь такой?». Многослойные истории о любви, предательстве, боли, выборе

15.00-16.00 Антон Чиж - король ретродетектива из Санкт-Петербурга. Представит свои книги, в том числе новинку «Не верь зеркалам». Встречу ведёт журналист Сергей Алексеев

Своя тема

(Зал ПТО 3-й эт.)

10.00-12.00 «Экомотоклуб и введение в парус». Уникальные проекты представляет Алла Дудникова, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ЭКОТИМ», член Научно-технического совета Росприроднадзора, член Научно-технического совета ППК РЭО

12.30-13.15 Опыт народного издания в провинции. Содружество авторов «Ветла» (Осташков) представляет издания 2020-2022 годов - сборник «Селигерский мемориал», альманах «Новый Селигер» № 7 и № 8

13.30-14.30 «Моя финансовая ёмкость: что мешает зарабатывать деньги?». Мастер-класс Светланы Константиновой

(Зал нотно-музыкальной литературы, 2-й эт.)

11.30-12.30 «Мир Музея». Презентация старейшего (1931) иллюстрированного исторического и художественного журнала о жизни российских и зарубежных музеев: история, проекты, планы. Как стать членом Клуба друзей журнала

13.00-14.00 «Первые»: от джинсов до звёзд. История уникального издания о тверских первопроходцах. Презентацию проведёт Владислав Толстов - книжный обозреватель, ответсек премии «Нацбест», РИА «Верхневолжье»

14.15-15.00 Краевед Александр Шитков. Презентация двухтомника «Старицкие дворянские усадьбы начала XVII - начала XX века: история и судьбы»

15.15-16.15 Двойная жизнь библиофила: можно ли собирать книги в провинции? Юлия Овсянникова, главный редактор РИА «Верхневолжье»

Молодёжная площадка

(Деловой информационный центр, 2-й эт.)

12.15-13.15 Художник Сергей Антипин, призёр Московского международного фестиваля комиксов «КомМиссия»-2021, представит комикс «Кыштымский карлик» и комикс-газету «Контакт»

13.30-14.30 Писательская академия Антона Чижа. Популярный автор детективов Антон Чиж даёт мастер-класс для молодых авторов

(Зал искусств, 4-й эт.)

12.00-14.45 Для поклонников аниме и «Genshin Impact» - приключенческой ролевой игры с открытым миром. Костюмированные персонажи, мастер-классы и кино. Ведущий - Сергей Ню.

Детская площадка

(Зал периодики, 2-й эт.)

11.30-12.30 Мастер-класс по актёрскому мастерству от ведущей артистки Тверского ТЮЗа Инны Волковой. Уроки актёрского мастерства - отличный способ заглянуть внутрь себя и открыться этому миру. 9+

13.00-14.00 Ирина Левинзон. Известный бард. Гарик Сукачев исполняет её песню «Осень, она не спросит…». Расскажет о своем творчестве, представит книгу стихов для детей «Заходите, похохочем!». Очень смешную)

14.30-15.30 Мастер-класс по крестьянской домовой росписи от студии «Лукоморье»

(Зал искусств, 4-й эт.)

15.00-16.00 Презентация выставки «По дорогам сказок» и видеопроекта «Читаем-рисуем-читаем», встреча с юными художниками изостудии «Зебра» и дизайн-студии «Колибри» ДК «Химволокно»

Мастер-классы

(Информационно-библиографический отдел, 2-й эт.)

12.00-14.00 Мастер-класс по сборке и росписи кукольной мебели от Мебельного центра «Спартак»

14.30-16.00 Шитье осенних миниатюрных игрушечек из фетра «Листопад» от сети магазинов «Рукодельница»

(Зал ПТО, 3-й эт.)

13.30-14.30 Светлана Константинова, психолог частной практики, консультирующий в методе эмоционально-образной терапии. «Моя финансовая ёмкость: что мешает зарабатывать деньги?»

Музыкальная гостиная

(Актовый зал, 1-й эт.)

14.00-16.00 Концерт творческой молодёжи Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. В исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Серафима Гончарова (альт), Шарлотт Дюпиль (скрипка), Имагавы Кокоро (скрипка), Рёты Мацухаси (фортепиано), Чжан Цзя Чюаня (фортепиано) прозвучат произведения Иоганнеса Брамса, Йозефа Гайдна и Эдварда Грига

Дополнительно

(Холл, 2-й эт.)

15.00 Экскурсии по выставке-инсталляции «Великих дел великий зачинатель» (к 350-летию со дня рождения Петра I)

12.00-15.00 Кафе