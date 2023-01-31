В 2023 году на благоустройство общественных территорий в Тверской области выделено 830 млн рублей

К примеру, в столице региона в планах - преображение части главной пешеходной улицы города. Фото: Александр ЖМУЛИН

За последние пять лет - с 2018 по 2022 год - в регионе по областной программе «Формирование комфортной городской среды» (реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда») были проведены работы по благоустройству 201 двора и 381 общественной территории (парки, площади, скверы и т.д.). 31 января, когда в Твери опять - не в первый раз за эту зиму - потеплело, в областном правительстве подвели итоги благоустройства за 2022 год и объявили о планах на 2023-й.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Игорь Руденя заявил, что работу по благоустройству территорий в городах и поселках региона следует синхронизировать с территориальным планированием, реализацией планов градостроительного и дорожного развития.

Губернатор провел очередное заседание областного правительства. Фото: ПТО

- Особое внимание нужно уделить активности муниципальных образований Тверской области и граждан в подготовке и реализации проектов, - подчеркнул Игорь Руденя. - Важно мнение жителей о том, как должна быть обустроена среда в месте их постоянного проживания. Это касается как дворов, так и крупных общественных пространств.

Заметим, что обычно проекты благоустройства (во всяком случае, крупные) определяются у нас с учетом голосования жителей.

Губернатор также отметил, что при преображении общественных пространств необходимо сохранять исторический облик каждой территории, так сказать, ее собственный культурный код.

ИТОГИ-2022

На заседании объявлено, что 2022 году в 38 муниципалитетах реализованы все запланированные проекты благоустройства.

Обустроены 71 общественная территория и 19 дворов. К примеру, в Торопце преобразили набережную реки Торопы возле Базарной площади: уложили плитку, посадили декоративные деревья, в некоторых местах устроили газон и клумбы, установили фонари, красивое ограждение, скамейки и т.д. А в Твери обустроили новый сквер в Мигалово, установив там заодно памятник - истребитель «МиГ-23», а также преобразили часть улицы Хромова.

Часть нового сквера с самолетом в Мигалово этой зимой. Фото: Александр ЖМУЛИН

Также реализованы четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В итоге были преображены горсад в Бежецке, набережная и спуск к знаменитой колокольне, площадь Ленина и улица Горького в Нелидово, парк Подпольщиков с частью набережной в Ржеве.

Благоустроенный спуск к колокольне в Калязине. Фото: ПТО

Кроме того, в 20 муниципалитетах установлены детские игровые уличные комплексы.

В целом на благоустройство по программе в 2022 году было направлено 856,2 млн рублей. Из них 799,9 млн - федеральные транши, 30,7 млн - средства областной казны, 34,6 млн - местных бюджетов.

Часть благоустроенной набережной в Торопце. Фото: ПТО

ПЛАНЫ-2023

В этом году запланировано благоустроить 15 дворов и 75 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях.

В 2023 году работы проведут в 11 парках, девяти скверах, на двух набережных и восьми площадях, 21 улице и бульварах. Кроме того, обустроят два мемориала (в Пено и Старице) и две спортивно-досуговые зоны.

В том числе в областной столице должны благоустроить часть улицы Трехсвятской (от улицы Новоторжской до пересечения с бульваром Радищева) и сквер на улице Хромова.

Также в планах - установка 22 детских игровых комплексов.

В 2023 году также планируется завершить реализацию четырех проектов-победителей всероссийского конкурса. В Вышнем Волочке - благоустройство городского сада, в Кашине - части набережной реки Кашинки, в Кимрах - пешеходной зоны по улице Кирова, в Удомле - парковой зоны по улице Венецианова.

В целом на благоустройство выделяется 830,9 млн рублей, из них 794,7 млн - федеральные средства, 32,6 млн - из областного бюджета, 3,6 млн - от муниципалитетов.

Добавим, что ведется разработка проектно-сметной документации для реализации в 2023-2024 годах объектов-победителей конкурса в городах Лихославле, Красном Холме, Весьегонске, Старице, Торопце и Конаково. Мы подробно писали об этих проектах (читайте здесь, а также здесь).

НА ЗАМЕТКУ

С 15 апреля по 30 мая 2023 года будет вновь организовано рейтинговое онлайн-голосование жителей территорий для отбора общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2024-м.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО