Уехав из Твери в Киргизию к дочери, 94-летний ветеран войны лишился престижной военной пенсии и средств на достойное погребение

О сохранении военной пенсии по месту постоянного жительства в Твери Александр Иванович Смирнов вёл переписку с военкоматом. Фото: предоставлено Игорем Потаниным

Крайне редко приходится писать о том, что решения, принятые по букве закона, испортили человеку жизнь. Обычно люди жалуются на несоблюдение законов, на то, что власти вовремя не реагируют, не исполняют положенные нормы... А тут другой случай: исполнение закона тверским военкоматом лишило значительной части пенсии, ухудшило качество жизни и, как считают родственники, свело в могилу 94-летнего пенсионера, полковника в отставке Александра Ивановича Смирнова.

Но обо всем по порядку...

Александр Смирнов, прослужив в армии 34 года, вышел в отставку в звании полковника. Жил в Твери, ездил в гости к дочери и внуку в Бишкек - столицу Киргизии. Гостил недолго. Но вот в 2019 году пришлось в гостях у родни задержаться, а следом грянула пандемия. Перелет в Россию, новый неведанный вирус, здоровье лучше не становится - пенсионер решил переждать. Чувствовал себя нормально, даже принимал участие в акции «Бессмертный полк» в Бишкеке.

А в январе 2022 года он получил письмо от тверского военкомата. В письме говорилось, что, поскольку долгое время в Твери он не проживает (уже три года на тот момент находился за границей), то пенсию должен перевести по месту постоянного пребывания - в Киргизию.

Это предписывает ст. 56 Закона РФ № 4468-1 от 12.02.1993. Согласно межправительственным соглашениям между государствами СНГ, на территории Киргизии этот документ тоже работает. По закону все верно и правильно, но только вот размер пенсии... В России ветеран получал порядка 50 000 рублей, а при переводе в Киргизию пенсия снизилась до 15 000 рублей.

Был, конечно, вариант немедленно вернуться в Тверь. Но январь 2022 года - это пик «Омикрона» - разновидности коронавируса. В день в Тверской области фиксировалось более 1500 заболевших, в то время как в Киргизии - не больше 50. Родня, конечно, в Тверь ветерана не отпустила.

Александр Иванович звонил в военкомат, объяснял, что он приедет, как только ковид хоть чуть-чуть пойдёт на спад. Но там были непреклонны: закон есть закон, и с 31 января 2022 года выплата пенсии пенсионеру в Твери была приостановлена.

Александр Иванович написал письмо Президенту РФ, объяснял ситуацию: «В Киргизии я нахожусь временно, я здесь не имею постоянной прописки и вида на жительство. Только талон о временном пребывании, который выдается, если находишься в Киргизии больше 90 дней. Я, конечно, переведу пенсию в Киргизию, как только почувствую, что уже не смогу обходиться без постоянной помощи дочери.

Но пока есть еще силы, не хочется лишиться последней гордости в жизни - военной пенсии РФ. Я был призван в Советскую Армию 16 марта 1945 года, когда мне еще не исполнилось 18 лет. До 1950 года служил рядовым. В 1952 году окончил Одесское пехотное училище, после чего началась офицерская жизнь. По служебной лестнице прошел путь до полковника. Последняя должность - первый заместитель начальника штаба дивизии - начальник оперативного отделения. За добросовестную службу награжден орденом «Красная звезда», медалью «За боевые заслуги». Из рядов Советской Армии я уволен 22.01.1979 года. Я понимаю, что мое нахождение вне пределов Российской Федерации является основанием для решения о приостановлении выплаты пенсии. Я не прошу освободить меня от соблюдения закона Российской Федерации, я прошу лишь дать мне отсрочку для приезда в РФ и подтверждения своего проживания там. Я сейчас в том возрасте, когда каждая пенсия может оказаться последней. И очень больно и обидно осознавать, что, хоть я и служил одной большой стране, но мое временное нахождение в той ее части, которая теперь независима, может быть основанием лишиться выплат, которые я заработал службой одной единой армии».

Обращение переслали по подведомственности - в Минобороны РФ, а оттуда спустили в тот самый тверской военкомат, который ещё раз в письменном виде объяснил ветерану: помочь не могут, все по закону.

Пенсию Александр Иванович перевел в Киргизию. Но разница в 35 тысяч рублей - довольна существенная.

- Деньги, которые дедушка накопил за последние годы, очень быстро ушли на лечение. Местной пенсии ему едва хватало, потому что граждан России здесь принимают только частные клиники и обслуживают там гораздо дороже, чем граждан Киргизии. После новости о лишении пенсии дед стал быстро угасать, и 16 января 2023 года он скончался. Скончался от рака, который, как сказали судмедэксперты, за год поразил все его внутренние органы. Анализы, сделанные год назад, болезнь не показывали, - рассказывает внук пенсионера Игорь Патанин.

После смерти дедушки он решил тему истории с пенсией не замалчивать.

- Оглаской истории, произошедшей с моим дедушкой, мы хотели предупредить стариков, военных пенсионеров, что если волею судьбы они окажутся в тяжёлом положении в другой стране, то могут потерять не только выплаты, но и возможность быть достойно погребенными. Это хорошо, что у него здесь были мы. А если бы он был один? Мне кажется, что нужны изменения в законах. Потому что это вопиющая несправедливость в отношении стариков, - замечает Игорь Патанин.

Кстати, о достойном погребении. Когда дедушка был жив, в военкомате рассказывали, что ему положены деньги на погребение и памятник.

«Раз уж его оставили без средств для полноценного лечения (так как пенсия стала меньше. - Ред.), мы надеялись, что хоть посмертные его льготы за ним сохранят», - после смерти Александра Ивановича родственники позвонили в тверской военкомат.

Но им ответили, что все подобные выплаты производятся по месту получения пенсии, то есть в Киргизии.

- Здесь выплата мизерная, ее даже на поминки в 9 дней не хватит, не то что на памятник, - говорит внук пенсионера. Единственный вариант сейчас - родственникам обратиться к властям Тверского региона, описав ситуацию и все военные заслуги перед страной покойного, официально ходатайствовать о выделении средств на памятник и его установку.

Несмотря на возраст, Александр Иванович принимал участие в «Бессмертном полку». Фото: VK/ Александр Патанин

ОФИЦИАЛЬНО

Из ответа военного комиссариата Тверской области Смирнову А.И. От 17.03.2022: «Российская Федерация и Республика Киргизия являются участниками Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственного страхования военнослужащих государств - участников Содружества Независимых Государств от 15 мая 1992 года.

Статьей 1 от 15 мая 1992 года предусмотрено, что пенсионное обеспечение семей этих военнослужащих осуществляется на условиях, по нормам и в порядке, которые установлены или будут установлены законодательством государств-участников, на территории которых проживают военнослужащие и их семьи.

Согласно статье 7 Соглашения от 13 марта 1992 года, при переселении пенсионера в пределах государств - участников Соглашения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, если пенсия того же вида предусмотрена по новому месту жительства пенсионера. Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государств - участников Соглашения по новому месту жительства пенсионера».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Несправедливые межгосударственные соглашения по военным пенсиях могут отменить.

Может статься так, что Александр Иванович Смирнов немного не дожил до отмены закона, лишившего его большой военной пенсии. Буквально на днях стало известно, что Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласилась с предложениями денонсировать Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и госстрахования военнослужащих государств - участников СНГ.

Авторы документа сообщают, что «в последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты государственными органами РФ пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в России». Также отмечается, что предусмотренный соглашениями от 15 мая 1992 года порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в Россию, где самый высокий в СНГ уровень пенсионного обеспечения.

При этом у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительства в другую страну, размер пенсии оказывается значительно ниже, что «вызывает справедливые жалобы». В предлагаемом законопроекте оговаривается также возможность заключить другие соглашения о пенсиях в формате международных двусторонних договоров.