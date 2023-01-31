В Твери овчарка наелась перебродивших яблок и впала в алкогольную кому

Спасти пса помог правильно поставленный диагноз. Фото: bars-vet.ru

Удивительный случай недавно приключился в одной из тверских ветклиники: ночью перепуганные хозяева овчарки привезли к ним бездыханного питомца. Пёс был без сознания.

- Он съел большое количество забродивших яблок. А так ничего другого и сказать-то не можем, - только и могли вспомнить перепуганные владельцы собаки.

Яблоки... Казалось бы, чего плохого. Ну, живот заурчать может... подумали бы мы с вами. Но для врачей это была зацепка, которая помогла спасти собаке жизнь.

- Диагноз: алкогольная кома, как бы странно это ни звучало в отношении собаки, - констатировала ветеринарный фельдшер Юлия Платонова. Именно она дежурила в эту ночь и оказала отравившемуся экстренную помощь.

Собаку домой не отдали, в сознание он так и не пришёл, на ночь оставили в стационаре под наблюдением врачей.

Утром псу стало легче, он очнулся, но встать пока не мог. Терапию продолжили: капельницы, препараты... К такому пациенту в клинике проявили особое внимание - ну ни каждый день такое отравление случается. Уже днем пес стал вставать на лапы и поел. А к вечеру чувствовал себя хорошо и отправился домой!

- Почему животные любят забродившие продукты, а некоторые не отказываются и от алкогольных напитков? На этот вопрос ученые пока не дали однозначного ответа. Возможно, там есть особые ферменты, запах которых привлекает животных. Но хозяевам следует помнить, что организм собак и кошек не приспособлен к переработке алкоголя и его потребление даже в малых дозах вызывает сильное отравление, - комментируют тверские ветврачи, спасшие овчарку.

Так что перебродившие яблоки собакам ни в коем случае не давайте. И пусть питомцы будут здоровы!