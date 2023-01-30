Тверской детский омбудсмен Лариса Мосолыгина: «Знать, что ребёнок, которому мы помогли, жив и здоров – счастье»

Лариса Мосолыгина занимается детскими судьбами в должности омбудсмена уже десять лет. Фото: из личного архива Ларисы Мосолыгиной.

Десять лет назад, 5 февраля 2013 года, Лариса Мосолыгина приступила к работе уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области. На этом поприще она стала пионером –у нас в регионе до того момента детского омбудсмена не было.

«КП»-Тверь» встретилась с Ларисой Анатольевной, чтобы поговорить о проделанном за десять лет пути и будущих планах.

ОПИРАЛАСЬ НА МАТЕРИНСКИЕ ЧУВСТВА

Работа в кабинете кипит. Лариса Мосолыгина жестом приглашает входить, сама же заканчивает разговор по телефону, советует кому-то: «Нужно снять с ребёнка этот груз глобальной ответственности». Родители обращаются ежедневно – за экстренной помощью, юридической консультацией, просто за советом.

- Вы изначально так представляли себе свою работу? Какие планы строили?

- Честно сказать, работу представляла смутно. Конечно, на слуху был федеральный уполномоченный – какие-то стороны работы были видны, но как это происходит изнутри, я не знала, - рассказывает Лариса Мосолыгина. - Тем более, что никакого отношения к госслужбе я на тот момент не имела (Лариса Мосолыгина работала редактором и директором издания, посвящённого детям, а также возглавляла региональное представительство благотворительного фонда, занимавшегося помощью детям. – Ред.). Я опиралась больше на какие-то собственные общечеловеческие знания, материнские чувства (Лариса Анатольевна мама четверых детей – Ред.), желание помогать каждому ребёнку. Было понятно, что придется заниматься вопросами, очень близкими мне на тот момент: лечение детей с различными заболеваниями, лекарственное обеспечение, проблемы детей-сирот. Со всем этим работаю и сейчас, только добавилось ещё много чего. И очень быстро пришло понимание: основная работа – работа с обращениями людей, которым нужна помощь.

За работой. Фото: из личного архива Ларисы Мосолыгиной.

«БЫВАЕТ, ПЛАЧЕМ»

Ситуации, с которыми приходят люди, нередко бывают тяжёлыми. Тем паче, что касаются они детей.

- Мы тут иногда с сотрудниками даже плачем, когда происходят какие-то страшные события, -вздыхает детский омбудсмен. - Мы тоже люди, мамы. Отстраниться, не пропускать это через себя невозможно. Мы всегда стараемся лично связываться с человеком. Перезваниваем, уточняем обстоятельства, запрашиваем документы. И часто убеждаемся: мы подчас уже последняя надежда…

Лариса Мосолыгина приводит пример: несколько лет назад перед Новым годом у маленького мальчика, лет трёх от роду, обнаружилась большая опухоль в брюшной полости. Мама ребёнка обратилась к омбудсмену, пребывая в полном шоке: никто не хотел брать «сложного пациента» перед праздниками.

- Нам пришлось через федеральное Министерство здравоохранения искать клинику. В итоге малыша принял онкоцентр в Питере. Всё закончилось хорошо. Опухоль удалили, мальчик прошёл химиотерапию. И мама сейчас отписывается: сын пошёл в школу, жив, здоров, - рассказывает Лариса Мосолыгина. - Это просто счастье – знать, что с ребёнком всё в порядке, видеть как растёт человек, в жизни которого ты принял участие. Этого не заменят никакие грамоты и благодарности.

ВОПРОСОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

- Изменились ли обращения, которые были десять лет назад, и которые есть сегодня? Может быть, какие-то проблемы изжили себя?

- Добавляются только, - улыбается Лариса Мосолыгина. – В 2021 году, например, взрывной рост вопросов о пособиях был. Ковидные проблемы добавились. В прошлом году - проблемы семей мобилизованных… За день мы десятки раз переключаемся с вопроса на вопрос. Занимаемся оформлением наследства на ребёнка и тут же – проблемы с лекарственным обеспечением, потом – где-то воспитатель запер ребёнка в туалете, или случилась травма…Где-то питание в школе не налажено, или автобус школьный не пришёл. Пособия не выплачиваются. Я даже не знаю, есть ли вопрос, каким мы не занимались. Всем занимались! Включая даже подключение домов многодетных к коммуникациям, электричеству. Помимо частных бывают и системные проблемы. Но их можно решать с помощью изменения законодательства.

- Есть удачные примеры?

- Несколько лет назад по стране прошла волна резонансных ДТП с участием детских автобусов. Принимая участие во Всероссийском совещании с участием МВД и ГИБДД, я предложила ввести жёлтые сигнальные маячки, которые во многих странах устанавливаются на крышах детских автобусах. Предложение было поддержано, внесены изменения в правила дорожного движения.

На региональном уровне тоже многие вещи удалось решить системно. Длительное время в школах региона отсутствовало питание для детей с инвалидностью, предусмотренное федеральным законодательством. В результате тщательной работы с муниципальными образованиями удалось устранить это нарушение. В прошлом году было рекомендовано изменить подходы к определению стоимости квадратного метра для приобретения жилья сиротам, поскольку существовавшая методика не соответствовала рыночным ценам. Рекомендации были поддержаны, правительством Тверской области принят новый порядок, благодаря новой методике процесс покупки жилья активизировался.

ЧЕЛОВЕК НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН НА ОДИН С ПРОБЛЕМОЙ

В 2022 уполномоченный по правам ребёнка рассмотрела почти пятьсот обращений. И это лишь те, что пришли письменно. Ещё порядка четырёхсот консультаций были даны по телефону. А сколько в соцсетях– не сосчитать.

- Всего, если прикинуть, за десять лет свыше пяти тысяч обращений было рассмотрено, касающихся детской тематики. И это подсчитаны не все, только письменные, - говорит детский омбудсмен.

- В соцсети у вас открытая страничка. Вы каждому, кто пишет, отвечаете?

- Стараюсь. На моей странице можно комментировать каждую ситуацию. Но если вы хотите личной консультации по частному вопросу, лучше писать в сообщения. Иногда не все комментарии возможно прочитать. А на личные сообщения я стараюсь оперативно реагировать. Это знак уважения к человеку, внимания к его проблеме. Человек не должен быть с нею один на один.

За десять лет детский омбудсмен рассмотрела более пяти тысяч обращений - и это только письменных. Фото: из личного архива Ларисы Мосолыгиной.

«ГОРЖУСЬ, КАК СВОИМИ ДЕТЬМИ»

- Очень важно не терять из виду людей, с которыми работа меня сводит, - улыбается Лариса Мосолыгина. - Приятно видеть, как выправляется их жизнь. Со многими ребятами-сиротами, уже взрослыми, я стараюсь поддерживаться отношения. У меня гордость за них, как за своих детей. За то, что они самостоятельны, что работают, создают семьи.

- А на семью моральные силы при такой работе остаются?

- А как же! С этого всё начинается, это основа. Где же черпать любовь и энергию как не в своей семье? У нас четверо детей, старший уже взрослый, живёт самостоятельной жизнью, дочь студентка университета и двое школьников. Они, может быть, не знают всех тонкостей, но прекрасно понимают характер работы, знают, что мама – это защитник детей.

О ПРОБЛЕМАХ МНОГОДЕТНЫХ - НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

- Когда у нас родился третий ребёнок, я ещё работала в журналистике. И тогда это было сродни шоку для моих коллег, - вспоминает Лариса Мосолыгина. - Сейчас появление третьего или четвёртого ребёнка уже никого не удивляет. Относясь к сообществу многодетных, я чувствовала всё то же. И пренебрежительное отношение – «нарожали, все должны вам». И непонимание проблем. Банально – сходить с детьми к врачам – это же целая история, если у тебя маленькие дети, и они по очереди заболели.

- Как строилась работа в отношении многодетных семей?

- В 2018 году мы повели форум многодетный семей, где было несколько сотен участников. Мы собрались скорее больше для того, чтобы заявить, что мы есть, что у нас есть проблемы. Составили резолюцию. На форум приехал Игорь Михайлович Руденя (губернатор Тверской области – Ред.), и, спасибо ему, он действительно обратил на нас внимание. Мы запустили этот важный процесс: многодетность перестала быть негативным фактором, отношение постепенно поменялось. Очень многие вещи, о которых мы лишь мечтали, были со временем в регионе приняты. Это освобождение от транспортного налога, льготное зубопротезирование многодетным мамам, которые, такое бывает, теряют зубы, вынашивая детей. Это льготное зачисление детей в одну образовательную организацию. При этом мы сейчас отходим от термина «малоимущая многодетная семья» - многие меры поддержки предоставляются вне зависимости от дохода семьи.

Многодетная семья может быть и не малоимущей, отмечает детский омбудсмен, но проблем – организационных, бытовых – у неё от этого меньше не становится. С участием команды уполномоченного по правам ребёнка в регионе решены вопросы записи многодетных к врачам, был организован график выездов детских специалистов-медиков в отдалённые точки региона для обследования детей. Правительством Тверской области успешно реализована инициатива по частичному погашению ипотеки с рождением детей:

- Появляется первый ребёнок – из бюджета выплачивается двести тысяч рублей, второй ребёнок – триста тысяч, третий – пятьсот тысяч. Я вхожу в комиссию, которая утверждает эти выплаты семьям, и мы в декабре одной семье одобрили миллион – у них родилась двойня и потом ещё один малыш. А в 2018 году, когда мы только заговорили о такой желаемой и нужной мере поддержки, это было из разряда фантастики.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ

- Какие задачи сегодня остаются главными? Над чем нужно работать не только детским омбудсменам, но нам всем?

- Глобальная проблема – это достижение некого психологического спокойствия. Мы сталкиваемся часто с тем, что любая ситуация гипертрофируется до состояния панического ужаса. Гиперопека в последнее время – странный тренд в родительском воспитании. От всего ребёнка мы не сможем оградить. И жить ему придётся дальше, самостоятельно справляясь с проблемами. Такое бывает: кто-то толкнул, обозвал, неприятный человек навязывает своё общение. Задача любого родителя - спокойно объяснить ребёнку способы выхода из этой ситуации. Мы должны вырастить самостоятельную личность и спокойно отпустить её в свободное плавание. Чтобы быть уверенным, что твой ребёнок сам справится со всем.

- Есть ли конкретные планы на 2023 год?

- Мы хотим провести мониторинг системы медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов. У нас принят ряд законов, где всё структурировано и понятно определено. При этом мы понимаем, что система порой сбоит. Родителям нужно показать, какие возможности реабилитации у нас в области есть. Необходимо понять, насколько наши реабилитационные возможности отвечают потребностям. Пока детская областная больница не достроена, у нас несколько ограничены возможности, в частности, по площади размещения оборудования и специалистов. Но, понимая, что у нас в перспективе будет новое здание больницы, надо знать, как дальше мы будем эту систему развивать.

Ещё одна интересная тема, которая прорабатывается и на федеральном уровне, - досуговая занятость подростков.

- У нас есть подростковые центры в Твери и некоторых районах области, - говорит Лариса Мосолыгина. - Мы хотим посмотреть, что они предлагают детям, насколько это актуально. Как туда привлечь ребят, чтобы они могли чем-то увлечься, или чтобы просто приходили проводить время в комфортной обстановке вместо бесцельного брожения по улицам или торговым центрам. Хотим в том числе опросить самих ребят – это же в их интересах!

Также в ближайших планах у детского омбудсмена анализ ситуации по предоставлению земельных участков семьям с детьми-инвалидами, усиление контроля за состоянием жилья, закреплённого за детьми-сиротами, борьба со злоупотреблениями при использовании материнского капитала, урегулирование вопроса образования подростков, находящихся в СИЗО, который нуждается в изменениях федерального законодательства.

- Ну и наверняка в течение года обязательно появится ещё что-нибудь, это случается всегда, в том числе – и исходя из обращений людей. Работаем дальше! - улыбается Лариса Мосолыгина.