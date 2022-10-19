В Тверской области вводится режим повышенной готовности. Фото: администрация Твери

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756". Помимо введения в четырех новых регионах России военного положения, в документе говорится о введении уровней (режимов) готовности в других регионах. В Тверской области, равно как и во все Центральном федеральном округе, вводится режим повышенной готовности.

Режим повышенной готовности включает в себя (все нижеперечисленное вводится или не вводится на усмотрение губернатора области):

- Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- Введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

-Введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

НА ЗАМЕТКУ

Какие объекты, требующие особого внимания, существуют на территории Тверской области:

- Калининская атомная электростанция;

- Конаковская ГРЭС;

- Октябрьская железная дорога;

- Производственные мощности СИБУР - ПЭТФ специализирующиеся на выпуске полиэтилентерефталата;

- оборонные предприятия.