Юный музыкант из Твери Семен Розов: Я не новый Шатунов!

Семёна Розова можно поздравить с премьерой клипа на песню Сергея Кузнецова. Фото: из личного архива семьи

На экране огни вечерней Москвы, среди них - мальчик с девочкой, звучит мотив, до боли отдающий российской поп-музыкой 90-х годов прошлого века, чистый мальчишеский голос, слова про седую ночь и первые чувства… Это все о новой песне и клипе «Вот и седая ночь» тверского юного певца Семена Розова. Перекличка с хитом «Ласкового мая» «Седая ночь», ведь песню для 13-летнего тверичанина сочинил Сергей Кузнецов - автор хитов, исполненных Юрием Шатуновым.

Семён Розов с 2020 года является солистом студии Сергея Кузнецова. А песня «Вот и седая ночь» из их будущего альбома. Это будет уже «вторая пластинка» Семёна с песнями Кузнецова. Первый альбом вышел в прошлом году…

Семён с Сергеем Кузнецовым. Фото: из личного архива семьи

Как же так случилось, что автор хитов «Ласкового мая» начал писать песни для юного таланта из Твери? Тем более, что Кузнецов проживает в далеком Оренбурге - на юге Урала.

Семёна уже не раз показывали по федеральным каналам. Впервые огромная аудитория увидела его в 2017 году на канале «России 1». Тогда Семёну было семь лет, и он только осваивал гармонь в фольклорном ансамбле «Забавушка» при тверском ДК «Металлист», но успел выиграть несколько творческих городских конкурсов. Его заметили телепродюсеры и пригласили участвовать во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица».

Далее наш земляк успел поучаствовать ещё в некоторых телешоу, а также войти на время в детскую фан-команду поддержки московского «Спартака», спеть на стадионе красно-белых «Открытие Арена» в Москве. Это всё было до пандемии.

Семён очень любит футбол, и болеет, конечно, за «Спартак»...

Но, о музыке… В одном из телешоу Семена и увидел Сергей Кузнецов. Сам вышел на семью мальчика, предложил написать ему песни. В комментарии нашим коллегам из «КП»-Оренбург» сочинитель песен пояснил, что его впечатлила подача Семёна.

- Мне понравился его вокал и манера исполнения, - отметил Кузнецов.

В итоге родился творческий союз.

Как узнала «КП»-Тверь», Семён с Сергеем Кузнецовым постоянно на видеосвязи на удалёнке, плюс летает периодически в Оренбург. Последний раз был там в прошедшем феврале.

Семёну нравятся хиты «Ласкового мая», но поёт он только песни, которые именно для него сочинил Сергей Кузнецов.

- Я не новый Шатунов, как меня называют в некоторых СМИ, у меня свой путь, свои песни, - уточняет Семён.

С Юрием он был немного знаком и даже успел дважды спеть вместе с поп-идолом до его скоропостижной смерти 23 июня 2022 года.

- Я трижды виделся с Юрой Шатуновым - на концертах в Твери и Оренбурге, где спел с ним, а также он пригласил на свой концерт в Зеленограде, это было за неделю до его смерти. - рассказал Семён.

На вопрос, а каким в жизни ему показался кумир миллионов, Семён ответил:

- Шатунов в жизни показался мне человеком задумчивым, немного замкнутым. На сцене он был совсем другим.

Примечательно, что у Семёна с Шатуновым совпали музыкальные вкусы.

- У меня любимый певец - канадец с творческим псевдонимом «The Weekеnd», а оказалось, что Юрию он из зарубежных певцов тоже нравился, - рассказал подросток.

В декабре Семёну Розову исполнится 14 лет. Он успел закончить шестилетку по классу вокала в музыкальной школе при Тверском колледже культуры, продолжает учебу в музыкальной школе №2 по классу фортепиано и классу баяна.

С 2022 года Семён является резидентом известного в стране музыкального лейбла.

Тверской талант не загадывает, будет ли он в будущем певцом.

- В принципе мне хочется выступать на сцене, петь песни, но это как получится, - сказал он «КП»-Тверь».

В начале ноября Семён планирует снова лететь в Оренбург, тверичанин будет выступать там на творческом вечере Сергея Кузнецова.

Про новый альбом сказал, что раньше следующего года он не выйдет. Песни вновь пишет Сергей Кузнецов. Причем, как заметил Семён, в альбоме прозвучит и что-то в жанре рока. Неожиданно… Ну а пока послушать послушать классику поп-стиля от Семёна Розова можно здесь.