Ворчун, Толстяк и Солнышко: в Центре Пажетновых в Тверской области спасают крохотных медвежат из Коми

Вот каких ми-ми-мишек сейчас выхаживают в Центре. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области

В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области новые постояльцы, три крохотных медвежонка из Коми. Обычно косолапых постояльцев начинают сюда привозить по ранней весне, когда напуганные после спячки человеком, другим зверем ... да просто подозрительным или громким шумом медведицы покидают берлогу, обратно они не возвращаются, такова из природа. А малыши остаются одни... В большинстве таких случаев они обречены. Большая удача, если их обнаружат живыми добрые люди, спасут, передадут ученым на выхаживание.

В этот раз рабочий год в Центре начался с январе. Медвежат нашли на лесозаготовках: работы, проводимые поблизости от берлоги, спугнули медведицу…

К счастью, люди, остановившись на перерыв, услышали писки медвежат, нашли их и незамедлительно забрали.

Около 3 000 километров пути, и 27 января малышей привезли в Центр под Торопцем. Ворчун, Толстяк и Солнышко - такие имена дали их спасители...

«Благодарим людей, которые спасли медвежат и выхаживали их до передачи нам, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми за оперативное содействие в подготовке всех необходимых для передачи и транспортировки медвежат в Центр документов,» - сообщили на официальной странице Центра в соцсети.

Мы побеседовали о здоровье косолапых малышей с одним из руководителей Центра Екатериной Пажетновой.

- Медвежата очень маленькие - им сейчас чуть более 10 дней, при поступлении они весили чуть более 800 грамм. За те несколько дней, что они у нас - мы с ними постоянно. Радует, что малыши едят хорошо специальную молочную смесь и уже прибавили по 200 грамм. Но в таком возрасте у них велик риск осложнений здоровья, поэтому мы с ними 24 часа в сутки: кормим, поим, меняем пеленки, - поделилась Екатерина Пажетнова.

В Центре делают все для того, чтобы подросшие мишки, а растят из здесь их весны до поздней осени, окрепли и продолжили жить в естественной среде, не стали ручными, не привыкли к человеку.

Живет центр за счёт пожертвований неравнодушных и сочувствующих. Никаких дотаций от государства не получает.

А мишки кушают, им нужны лекарства, витамины, медобследования, - на все это нужны деньги.

- 2022 год в финансовом плане был достаточно сложным (в прошлом сезоне здесь вырастили и выпустили в дикую природу 14 медведей -Ред.). Нынешний год только начинается, но простым он тоже не будет, - замечает Екатерина Пажетнова.

Очень странно, что для такого уникального и единственного в стране Центра по спасению медведей в госбюджете не нашлось финансирования. Почему?

-К сожалению, в законодательстве не прописано ничего про спасение и реабилитацию... А то, что не прописано, и финансировать, видимо, не нужно, - сказала Екатерина Пажетнова.

В общем, надежда сейчас на неравнодушных граждан. Это пока не вопрос выживания Центра, но год-то только начинается и наплыв постояльцев случится как обычно по весне. Так чтоесли вы хотите, помочь уникальному российскому Центру по спасению медвежат-сирот, сделать это можно, кликнув сюда и перейдя на официальный сайт Центра.

СПРАВКА «КП»

Центр по спасению медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области (биостанция «Чистый лес») создал ученый с мировым именем, замечательный человек Валентин Пажетнов. Он посвятил большую часть своей жизни изучению экологии и поведения бурого медведя. Собственные экспериментальные исследования бурого медведя Валентин Сергеевич вёл с 1970-х годов. Итог его огромного труда - не имеющая аналогов в мире методика.

Валентина Пажетнова не стало в 2021 году - он трагически погиб накануне своего 85-летия.

Дело его живет - спасением и реабилитацией мишек занимается его семья. С 2011 года центр возглавляет Валентина Пажетнова сын - Сергей Валентинович. В центре работают также жена Сергея Пажетнова Екатерина и их сын, внук Валентина Сергеевича Василий, а также еще два сотрудника. Здесь замечают, что нельзя чтобы много людей работало с медвежатами: они не должны привыкать к запахам множества людей.

Медвежата пьют специальную молочную смесь. Фото: VK/ Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области