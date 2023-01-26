Январь попрощается с Тверью хмурой и сырой погодой

Пьём витамины и ждём - хорошая погода ещё обязательно будет! Фото: Артем КИЛЬКИН

Как же скучаем мы по солнышку!

- В конце января в нашем регионе погоду определяет Атлантика. Дни будут серыми, - развеяла надежды доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В выходные - лёгкий мороз. В субботу -6, ночью -9. Осадков не ожидается. В воскресенье -4 днём и ночью. К вечеру могут начать кружить снежинки.

Атмосферное давление падает: в субботу 758 мм рт. ст., к вечеру воскресенья 742 мм, а в понедельник-вторник совсем низкое - всего 726-728 мм.

В начале рабочей недели станет сыро, потеплеет. К утру понедельника подоспеет очередной атмосферный фронт, и первый рабочий день отметится мокрым снегом. Температура днём -2, ночью -1…0.

Вторник тоже облачный и влажный, с мокрым снегом. Днём ноль, ночью холоднее: -5. А в среду встречаем февраль! Особых перемен он не принесёт: всё также хмуро, сыро, днём -1. Атмосферное давление планирует подрасти, но…

- Пока без солнца, - разводит руками Наталья Сердитова.

Что ж, пьём витамины и ждём - хорошая погода ещё обязательно будет!

Что до уходящего января, то его аномальные рождественские морозы были с лихвой компенсированы аномальным же крещенским теплом. Среднемесячная температура оказалась на один градус выше нормы. По осадкам норму мы практически выполнили.

Февраль должен быть совсем немного, но теплее января: в норме, опять же, -6,7 градуса - его среднемесячная температура в наших краях. Ну а чтобы знать, к чему в эту капризную зиму можно готовиться, расскажем о февралях-рекордсменах.

Самый тёплый февраль был отмечен в 1990 году. Среднемесячная температура составила +0,5 градуса. А самый тёплый февральский день - это 27 февраля 1989 года: +8,4.

Самый холодный второй месяц года случился… 157 лет назад! Среднемесячная температура февраля 1871 года была всего лишь -19,7 градуса. И самый холодный в истории наблюдений февральский день был тоже очень и очень давно: 18 февраля 1900 года. На улице тогда было -41,6 градуса. Уж не будь с нами так жесток, февраль-2023!