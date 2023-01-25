Эффективное обучение - залог успешной карьеры: Тверской институт (филиал) МГЭУ поздравляет студентов с Татьяниным днём

Студенты Тверского института (филиала) МГЭУ Фото: Екатерина Романова

«Всяк желающий в университете вышним наукам учиться должен явиться у директора, которой прикажет профессорам его экзаменовать, и ежели явится способен к слушанию профессорских лекций, то, записав его в число университетских студентов и показав ему порядок учения, приличный его склонности и будущему состоянию, отослать при письменном виде к тем профессорам, у кого какие лекции слушать имеет». Это строки из Указа об учреждении Московского университета, подписанного императрицей Елизаветой как раз накануне 25 января, Дня великомученицы Татианы. С далёкого XVIII века студенты отмечают свой праздник в Татьянин день. А университеты дарят бесценные знания тысячам и тысячам молодых людей. Среди них - Тверской институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета.

Накануне главного праздника российского студенчества руководители вуза рассказали, каково это - быть студентом Тверского института (филиала) МГЭУ, и, конечно, поздравили своих студентов.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

В минувшем году Тверской филиал Московского гуманитарно-экономического университета отпраздновал 25-летие своей работы на тверской земле (с 1997 года он именовался филиалом МГЭИ). За эти годы удалось многого достичь: не единожды подтвердить свою компетентность (вуз имеет государственную аккредитацию Рособрнадзора и выдаёт дипломы государственного образца), организовать разнообразную внеучебную деятельность (здесь и студенческие клубы, и волонтёрство, и работа с ветеранами), наладить прочные связи с серьёзными работодателями для уверенности в успешном будущем выпускников.

Сегодня Тверской филиал - успешное и широко известное в регионе и за его пределами учебное учреждение высшего образования. В Тверском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета готовят юристов, специалистов в области экономики, менеджмента и психологии.

Расположен вуз в пятиэтажном собственном здании в исторической части города, недалеко от слияния рек Волги и Тьмаки. Обучение студентов ведут семьдесят штатных преподавателей, многие имеют учёные степени и звания. Это кандидаты и доктора наук, получившие свои степени в высшей аттестационной комиссии РФ. Посыл, который транслируют все преподаватели: у нас нет и не может быть конфликта поколений, студенты - наша основная ценность и гордость.

Институт располагает необходимыми для учебного процесса лабораториями: девятью поточными лекционными аудиториями, тремя компьютерными классами, лингафонным кабинетом, залом судебных заседаний, лабораторией криминалистики, классом психологической разгрузки, тренажёрным и спортивным залами. Библиотека института насчитывает более 45 тысяч единиц изданий.

- Не одну тысячу студентов подготовил наш вуз. Сегодня бывшие студенты Тверского института (филиала) МГЭУ востребованы как в родном регионе, так и за его пределами и даже за рубежом, - отмечает директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов. - Хочу сказать большое спасибо нашим студентам за то, что они учатся с отдачей, отлично показывают себя на производственной практике, живут интересной общественной жизнью. Мы постарались создать все условия для лучшей учёбы и впредь всем коллективом будем работать над тем, чтобы обучение было интересным и эффективным.

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов Фото: Екатерина Романова

УЧЁБА - ЭТО ВЕЛИКИЙ ТРУД

Приходя из школы в вуз, новоиспечённый студент попадает в совершенно другой мир. И сегодня вуз помогаем ребятам освоиться в этом мире. У каждой группы первокурсников есть наставник, куратор - студент старшего курса, который помогает всесторонне адаптироваться.

А дальше - нужно просто заниматься и делать это непрерывно. Учёба - это великий труд. Но труд благодарный. Чем больше человек учится, тем проще ему покоряются новые достижения. Образованный человек гораздо более социально мобилен, творчески заточен.

- Сегодня мы стараемся не только учить, но и воспитывать в студентах порядочных, целеустремлённых и умных людей.

Наш вуз является классическим, мы следуем серьёзным академическим стандартам, но не отстаём от прогресса. И студенты нашего вуза замечательные: они с успехом вошли в мир новых технологий, при этом понимая, что классический подход в образовании никогда не устаревает и от него отказываться нельзя - живое общение педагога и студента не заменить, - рассказывает о принципах работы вуза заместитель директора Тверского института (филиала) МГЭУ по учебной и научной работе Владислав Давыдов.

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

Загляни в любой институт и ты увидишь, что жизнь там кипит и после окончания учебных занятий.

Студенческий совет Тверского института (филиала) МГЭУ помогает студентам вуза не только стать истинными профессионалами своего дела, но и найти верных друзей и брать от жизни всё. Он делает студенческие годы интересными и яркими.

Здесь развито студенческое самоуправление: студенты принимают участие в планировании использования средств, которые вуз выделяет на воспитательную работу. То есть сами могут решить, куда хотят поехать, какие мероприятия организовать.

Вуз тесно сотрудничает с работодателями по всем образовательным программам. Это важно: работодатель держит руку на пульсе самых актуальных проблем. Поэтому студенты получают востребованное образование.

Работодатели активно принимают участие как в самом образовательном процессе, так и в оценке полученных студентами знаний. Ведущие специалисты в области права, психологии, экономики и управления читают студентам лекции. Кроме опыта студенты получают уникальную возможность зарекомендовать себя перед будущими руководителями - можно сказать, что карьера начинается уже в вузе.

С ДНЁМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА!

Директор Тверского института (филиала) МГЭУ Александр Бутузов:

- Дорогие наши студенты, настоящие и прошлые, для которых мы навсегда останемся альма-матер! Мы гордимся вами и говорим спасибо за то, что честно и с отдачей учитесь, великолепно показываете себя на производственной практике, успешно трудоустраиваетесь и живёте интересной общественной жизнью.

Мы стараемся делать для этого всё: быть терпеливыми наставниками первокурсникам, обеспечивать наилучшие условия для учёбы, находить пути взаимодействия с будущими работодателями.

В сегодняшний непростой век мы вместе научились преодолевать проблемы и отвечать вызовам времени. Создали эффективную электронную образовательную среду, посредством которой, в случае необходимости, студенты могут учиться дистанционно, получать все необходимые консультации и сопровождение педагогов. Но при этом мы остались верны традициям академического образования: придерживаемся лучших принципов советской образовательной системы.

Студентов Тверского института (филиала) МГЭУ я могу уверить, что и впредь вуз будет прикладывать все силы, чтобы обучение было интересным и эффективным, а трудоустройство и карьера - удачными!

Поздравляю вас с праздником и желаю вам здоровья, вдохновения, реализации ваших потенциалов и, конечно, успехов в учёбе!

ВАЖНО!

Вуз ведёт дополнительный приём на заочную форму обучения на образовательные программы высшего образования:

- до 12 февраля: для поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности и для поступающих на обучение без ЕГЭ (по внутренним вступительным испытаниям);

- до 24 февраля: для поступающих только по ЕГЭ.

Адрес Тверского института (филиала) МГЭУ: г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, 37. Необходимую информацию также можно получить по телефону (4822) 32-29-26 и на сайте mgeitver.ru.

ТВЕРСКОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) АНО ВО МГЭУ

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