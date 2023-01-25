В Тверской области запланировано исправить реестровые ошибки в координатах более чем 7000 земельных объектов

Ошибки кадастровых инженеров в регионе будут исправлять за счет федеральных средств. Фото: Александр ЖМУЛИН

25 января руководитель Управления Росреестра по Тверской области Николай Фролов на пресс-конференции подвел итоги работы ведомства за 2022 год, а также рассказал о некоторых изменениях в сфере земельно-имущественных отношений.

Николай Фролов. Фото: Александр ЖМУЛИН

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

Николай Фролов рассказал о работе по переводу в электронный вид архива документов тверского Росреестра: реестровых дел и материалов госфонда данных, полученных в результате землеустройства.

- Интересный факт: если сложить весь архив, он займет одну пятую Красной площади Москвы, - наглядно пояснил Николай Николаевич.

В электронный вид переведено уже 45% от общего количества документов - почти 1,4 млн дел. Завершить оцифровку запланировано в течение двух лет. При этом теперь все реестровые дела ведутся исключительно в электронном виде.

Руководитель Управления также сообщил, что с 1 января 2023 года полномочия по ведению и предоставлению документов из архива перешли тверскому филиалу ППК «Роскадастр».

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Тверское Управление Росреестра совместно с тем же филиалом Роскадастра в 2023 году продолжит работу по исправлению реестровых ошибок в части координат или размеров земельных участков.

- Эта процедура осуществляется за счет федерального бюджета, - пояснил Николай Фролов. - Мы исправляем ошибки, которые ранее были допущены кадастровыми инженерами при подготовке документов. Чтобы люди повторно не платили за исправление этих ошибок, мы и выполняем данную работу.

Руководитель управления уточнил, что в прошлом году были исправлены реестровые ошибки на более чем 2000 объектах, в этом в планах свыше 7000 объектов. Он отметил, что это не повлечет массу судебных разбирательств: скорректировать координаты в большинстве случаев можно будет по мировому соглашению.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2023 году продлен мораторий на проведение плановых проверок соблюдения земельного законодательства в рамках государственного земельного контроля. Также введены ограничения на внеплановые проверки для поддержки бизнес-сообщества. Государственные инспекторы сосредоточат свои усилия на профилактических мероприятиях по информированию, консультированию, объявлению предостережений, проведению профилактических визитов.

С 1 января 2023 года упрощена процедура внесения платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь при обращении граждан в офисы МФЦ оплата осуществляется по одной квитанции.

Кроме того, с 1 января 2023 года снижен размер госпошлины за госрегистрацию соглашения об изменении или о расторжении договора аренды недвижимости, если такой договор зарегистрирован в ЕГРН.

Теперь размер государственной пошлины составляет для физлиц 350 рублей (вместо 2000 руб.), а для юрлиц - 1000 рублей (вместо 22 тыс.).

ОБЩИЕ ИТОГИ

282,2 тыс. заявлений от физлиц и юрлиц о государственном кадастровом учете и (или) госрегистрации прав. Это на 1,4% меньше по сравнению с 2021 годом (тогда было 286,2 тыс.).

143,2 тыс. - более половины заявлений поданы в электронном виде. Это на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом (128 тыс.).

По отдельным видам зарегистрировано:

- 14,8 тыс. ипотек - на 23,8% меньше, чем в 2021 году (19,4 тыс.), свыше 77% из них - в электронном виде (85,8% из поступивших в ведомство заявлений на регистрацию ипотеки в электронном виде были зарегистрированы не более чем за 24 часа, тогда как годами ранее на это уходило по несколько дней);

- 2,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве - почти в два раза меньше, чем в 2021 году (4,5 тыс.);

- 3,5 тыс. объектов индивидуального жилого строительства и 441 садовый дом (общая площадь – более 507 тыс. кв. м).

Кроме того, 145 многоквартирных жилых домов (в том числе три десятиэтажные новостройки на улице Фрунзе для переселения жителей из ветхого жилья Морозовского городка) поставлены на кадастровый учет. Причем, как подчеркнул Николай Фролов, все учетно-регистрационные действия были проведены в максимально короткие сроки, в 3-4 дня (по закону имеют право проводить 9 рабочих дней).

Руководитель областного управления также отметил, что с 4,5 тыс. в 2021 году до 3,1 тыс. в 2022-м удалось снизить количество приостановлений, а также с 1,7 тыс. до 1,5 тыс. - отказов в госрегистрации прав или кадастровом учете.

Графика: Управление Росреестра по Тверской области

Графика: Управление Росреестра по Тверской области

Графика: Управление Росреестра по Тверской области

Графика: Управление Росреестра по Тверской области