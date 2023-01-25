Досуг в Твери с 25 января по 1 февраля: Подарок молодежи, оркестровая музыка, память о Высоцком, гармония красок и знаменитый балет

Рассказываем об интересных культурно-развлекательных событиях ближайших дней в зимней Твери.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Отдыхай, студент
25 января в День российского студенчества герои праздника - учащиеся колледжей и вузов в Твери - смогут бесплатно покататься на на катках на площади Славы, в Бобачевской роще, в парке Победы, на стадионе Планета, возле ФОК им. Султана Ахмерова, в СК «Кристалл», ГБУ «СШОР по хоккею». Достаточно предъявить свой студбилет и взять свои коньки (или только заплатить за аренду коньков).
Различные скидочные акции в день праздника также будут проходить на ледовых площадках возле ТЦ «Рубин», на Тверском ипподроме, в парке возле Дворца творчества детей и молодежи и на катке у ТЦ «Лента».
В субботу, 28 января, в парке Победы с 14:00 до 16:00 будет также организована развлекательная программа, посвященная Дню студента. Все желающие смогут принять участие в веселых интерактивах и конкурсах на тему студенчества.
16+
А 29 января в 15:00 студентов в гости приглашает Тверской императорский дворец. там состоится музейно-поэтическая программа «Теплый студенческий вечер» с погружением в эпоху студенчества 20 века, стихами, песнями, шарадами и т.д.
Билеты необходимо приобрести заранее на сайте: https://listim.com/wl/208/api#/place/517508 Возрастная категория – 12+
Вечер музыки
28 января в 18:00 Тверская филармония приглашает на "Вечер оркестровой музыки".
Губернаторский камерный оркестр “Российская камерата” (главный дирижер - Андрей Кружков) исполнит произведения британских композиторов конца XIX-XX веков.
В программе: Б. Бриттен. «Простая симфония» ор. 4;«Вариации на тему Фрэнка Бриджа» ор. 10; Ф. Бридж. «Сюита для струнных» Н. 93; Э. Элгар. «Серенада для струнных» ор. 20; П. Уорлок. «Каприоль-сюита» (1926).
Цена билета: 400 рублей.
6+
Песни Высоцкого
29 января в 18:00 клуб BIGBEN (ул.Брагина, д.2) приглашает на вечер памяти Владмира Высоцкого. Он проводится в честь дня рождения легендарного поэта, барда, актера. напомним, что Высоцкий родился 25 января в 1938 году.
Это будет акустический концерт с исполнением песен Владимира Семеновича.
Участвуют: Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин), Дмитрий Яковлев (Тверь), Дмитрий Петров (Кашин).
Цена билетов: 200-300 рублей.
16+
Живопись в поисках гармонии
25 января в 16:00 в галерее пейзажа имени Е.И.Зверькова в Твери (ул. Пушкина, д.6) открывается выставка заслуженного художника России Нэлли Пятышевой "В поисках гармонии".
Нэлли Ефимовна известна любителям искусства больше как мастер акварели, но также работает и в других техниках. На выставке будут представлены живописные полотна и пастели, созданные автором в разные годы и разных жанрах - пейзаж, портрет, натюрморт.
Экспозиция будет открыта до 26 февраля.
Справки по телефону: +7-915-728-99-67.
Цена билета: 100 рублей.
6+
Бессмертная трагедия в танце
1 февраля в 19:00 ДК "Пролеьарка" приглашает на балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Его представит труппа “Новый классический балет” под руководством Михаила Михайлова.
Эта труппа основана в 2011 году и сохраняет традиции русского классического балета, а также применяет новые интересные концепции. Солисты – ведущие артисты московских театров. Танцоры – выпускники ведущих хореографических школ России: Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета имени А. Вагановой, хореографических училищ Перми, Уфы, Воронежа и других.
«Ромео и Джульетта» один из самых известных балетов в мире - интерпретация бессмертной трагедии Шекспира.
В музыке Прокофьева с выразительной силой воплотилась поэзия любви Ромео и Джульетты, юмор и озорство Меркуцио, неистовство и жестокость Тибальда, праздничный и буйный колорит итальянских улиц, нежность утреннего рассвета и драматизм сцен смерти.
Спектакль отличает экспрессивность, эмоциональная глубина, в нем удивительно сочетаются музыкальность и яркие хореографические образы.
Цена билета: 900 - 1800 рублей.
6+