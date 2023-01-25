Досуг в Твери с 25 января по 1 февраля: Подарок молодежи, оркестровая музыка, память о Высоцком, гармония красок и знаменитый балет

Рассказываем об интересных культурно-развлекательных событиях ближайших дней в зимней Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

ПРОГРАММЫ

Отдыхай, студент

25 января в День российского студенчества герои праздника - учащиеся колледжей и вузов в Твери - смогут бесплатно покататься на на катках на площади Славы, в Бобачевской роще, в парке Победы, на стадионе Планета, возле ФОК им. Султана Ахмерова, в СК «Кристалл», ГБУ «СШОР по хоккею». Достаточно предъявить свой студбилет и взять свои коньки (или только заплатить за аренду коньков).

Различные скидочные акции в день праздника также будут проходить на ледовых площадках возле ТЦ «Рубин», на Тверском ипподроме, в парке возле Дворца творчества детей и молодежи и на катке у ТЦ «Лента».

В субботу, 28 января, в парке Победы с 14:00 до 16:00 будет также организована развлекательная программа, посвященная Дню студента. Все желающие смогут принять участие в веселых интерактивах и конкурсах на тему студенчества.

16+

А 29 января в 15:00 студентов в гости приглашает Тверской императорский дворец. там состоится музейно-поэтическая программа «Теплый студенческий вечер» с погружением в эпоху студенчества 20 века, стихами, песнями, шарадами и т.д.

Билеты необходимо приобрести заранее на сайте: https://listim.com/wl/208/api#/place/517508 Возрастная категория – 12+

КОНЦЕРТЫ

Вечер музыки

28 января в 18:00 Тверская филармония приглашает на "Вечер оркестровой музыки".

Губернаторский камерный оркестр “Российская камерата” (главный дирижер - Андрей Кружков) исполнит произведения британских композиторов конца XIX-XX веков.

В программе: Б. Бриттен. «Простая симфония» ор. 4;«Вариации на тему Фрэнка Бриджа» ор. 10; Ф. Бридж. «Сюита для струнных» Н. 93; Э. Элгар. «Серенада для струнных» ор. 20; П. Уорлок. «Каприоль-сюита» (1926).

Цена билета: 400 рублей.

6+

Песни Высоцкого

29 января в 18:00 клуб BIGBEN (ул.Брагина, д.2) приглашает на вечер памяти Владмира Высоцкого. Он проводится в честь дня рождения легендарного поэта, барда, актера. напомним, что Высоцкий родился 25 января в 1938 году.

Это будет акустический концерт с исполнением песен Владимира Семеновича.

Участвуют: Андрей Гвалевич (Москва), Алексей Лапин (Калязин), Дмитрий Яковлев (Тверь), Дмитрий Петров (Кашин).

Цена билетов: 200-300 рублей.

16+

ВЫСТАВКИ

Живопись в поисках гармонии

25 января в 16:00 в галерее пейзажа имени Е.И.Зверькова в Твери (ул. Пушкина, д.6) открывается выставка заслуженного художника России Нэлли Пятышевой "В поисках гармонии".

Нэлли Ефимовна известна любителям искусства больше как мастер акварели, но также работает и в других техниках. На выставке будут представлены живописные полотна и пастели, созданные автором в разные годы и разных жанрах - пейзаж, портрет, натюрморт.

Экспозиция будет открыта до 26 февраля.

Справки по телефону: +7-915-728-99-67.

Цена билета: 100 рублей.

6+

БАЛЕТ

Бессмертная трагедия в танце

1 февраля в 19:00 ДК "Пролеьарка" приглашает на балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Его представит труппа “Новый классический балет” под руководством Михаила Михайлова.

Эта труппа основана в 2011 году и сохраняет традиции русского классического балета, а также применяет новые интересные концепции. Солисты – ведущие артисты московских театров. Танцоры – выпускники ведущих хореографических школ России: Московской государственной академии хореографии, Академии русского балета имени А. Вагановой, хореографических училищ Перми, Уфы, Воронежа и других.

«Ромео и Джульетта» один из самых известных балетов в мире - интерпретация бессмертной трагедии Шекспира.

В музыке Прокофьева с выразительной силой воплотилась поэзия любви Ромео и Джульетты, юмор и озорство Меркуцио, неистовство и жестокость Тибальда, праздничный и буйный колорит итальянских улиц, нежность утреннего рассвета и драматизм сцен смерти.

Спектакль отличает экспрессивность, эмоциональная глубина, в нем удивительно сочетаются музыкальность и яркие хореографические образы.

Цена билета: 900 - 1800 рублей.

6+