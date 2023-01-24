Почти пять тысяч человек побывали на экскурсиях по объектам Калининской АЭС в 2022 году

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В 2022 году на экскурсиях по объектам атомной станции побывали почти пять тысяч человек. В их числе журналисты, представители региональных и федеральных органов власти, школьники, студенты и педагоги учебных заведений страны, а также участники мероприятий, организованных концерном «Росэнергоатом».

Посетители смогли воочию увидеть промышленную площадку атомной станции, машинные залы, блочные пункты управления энергоблоками и в доступной форме получили информацию о каждом из этапов производства электроэнергии.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Правительство РФ и региональные власти прилагают значительные усилия для развития туристической инфраструктуры в регионах. В новых условиях туризм, в том числе промышленный, является одним из условий роста внутреннего рынка и устойчивости экономики в целом.

«Посещение АЭС позволяет гостям составить представление о работе энергосистемы страны, экологических аспектах выработки «атомной» электроэнергии, о профессиях, востребованных в ядерной энергетике. Популярность таких экскурсий с каждым годом растёт», - сказала начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Светлана Южакова.

Отдельный интерес для гостей представляет Учебно-тренировочное подразделение (УТП) Калининской АЭС, где проходит обучение оперативный персонал атомной станции. Учебная база УТП включает уникальный набор технических средств для подготовки атомщиков и современный парк полномасштабных тренажеров, которые позволяют моделировать различные режимы эксплуатации и отрабатывать навыки действий в условиях нештатных ситуаций.

Об истории Калининской АЭС, технологическом процессе производства электроэнергии, обеспечении безопасности энергоблоков, природоохранной деятельности и экологической обстановке в районе размещения предприятия гостям рассказывали в Центре общественной информации. Многие экскурсанты отмечают, что экспозиция «Калининская АЭС. Что это такое?», где представлены действующие макеты, уникальные экспонаты, модели и образцы оборудования, информационные стенды, производит не меньшее впечатление, чем само производство.

Еще одна площадка экскурсионного маршрута - Центр патриотического воспитания. Его экспозиция насчитывает более ста экспонатов - предметы времен Великой Отечественной войны, оружие, обмундирование, копии писем, фотографии. Эти вещи хранят память о событиях тех лет и подвигах солдат, защищавших Родину в годы войны. В музей они попали благодаря работе поисковых отрядов, а также были переданы родственниками участников войны и самими ветеранами.

Также в соцсетях и на сайте Росэнергоатома размещены видеотуры, где специалисты атомной станции проводят экскурсии по площадкам информационного центра.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС