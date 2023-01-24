Минус 4298 обездоленных котят и щенков: Стерилизация бездомных животных в Твери продолжается

Волонтёры тверской "Инициативки" 13 лет помогают бездомным животным обрести дом, а порой просто спасают покалеченных или больных кошек и собак. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

В Твери «Инициативная группа по защите животных» отчиталась о сделанном в 2022 году. Итоги впечатляют, причем среди них есть мероприятия, ранее в Твери не проводившиеся никогда, к примеру перепись бездомных кошек.

«КП»-Тверь» пригляделась к отчету «Инициативки», а заодно узнала о планах зооактивистов на 2023-й.

ПО ТРИ ПУШИСТИКА В ДЕНЬ

Один из главных итогов прошлого года для тверских зоозащитников - это обретение дома 1120 бездомными кошками и собаками. При помощи несложной арифметики получается, что в среднем каждый день волонтеры пристраивали по три хвостатых пушистика.

Также 250 заболевших или покалеченных животных получили ветеринарную помощь, а зооволонтеры собрали, закупили (при помощи неравнодушных граждан - жертвователей средств) и передали 32 тонны корма в приюты, на передержки и опекунам уличных животных.

Впервые в Твери была проведена перепись бездомных кошек. Их оказалось 3220. При этом волонтеры выявили наиболее проблемные территории и стерилизовали 190 котов.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ - САМЫЙ ГУМАННЫЙ ПУТЬ

Еще один важнейших результат работы «Инициативки» - это реализация ее программы стерилизации безнадзорных животных. Зоозащитники уверены: это самый гуманный и эффективный инструмент регулирования численности бездомных кошек и собак.

Итак, за прошлый год были стерилизованы 307 бездомных животных. Как подсчитали сами зооволонтеры, это предотвратит появление не менее 4298 обездоленных котят и щенков.

«КП»-Тверь» узнала у активистов тверской «Инициативной группы по защите животных», собираются ли они продолжить работу по стерилизации бездомных кошек и собак. Нам ответили, что планы такие есть, продумываются детали, но, скорее всего, зоозащитники «Инициативки» будут проводить стерилизацию не в таких объемах, как раньше.

Почему? Дело в том, что в Твери еще в прошлом году все-таки заработал приют для бездомных животных, который и берет на себя основную работу по стерилизации. Он, по сути, имеет статус государственного и действует под патронажем областного правительства. Непосредственно занимается им некоммерческая организация - фонд «Лав Энималс». Работа приюта построена на принципе ОСВВ: отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск неагрессивных животных в среду обитания. Он рассчитан на единовременное пребывание примерно ста собак и кошек (там есть вагончики и вольеры).

Возвращаясь к «Инициативке», отметим, что сейчас на ее попечении (на передержках, в частных руках), по словам самих же зоозащитников, около 500-600 кошек и собак. Всем им подыскиваются дом и любящие заботливые хозяева.

Инициативной группе необходима поддержка неравнодушных граждан, так как зоозащитники занимаются своим добрым полезным делом в основном на голом энтузиазме (помочь можно через сайт).

Группе нужны и волонтёры.

- Можно помогать по-разному: вести соцсети, монтировать ролики, красиво фотографировать животных (это крайне необходимо, не хватает фотографов), совершеннолетним - помогать на передержках, - поясняет PR-специалист «Инициативки» Юлия Островская.

Если у вас есть желание помогать животным и вступить в ряды зоозащитников, можно написать в группу «Инициативки» в соцсети или на электронную почту (info@tverhelpanimals.ru) с пометкой «волонтёр».