Ключ, приносящий богатство, «денежный кирпич» и конюх-коррупционер: В Твери открылся Музей отделения Центробанка

Музей Тверского отделения Центробанка открылся после ремонта. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери возобновил работу Музей Центробанка, или – официально – Музей Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Вообще музею этому уже 27 лет, он открылся в 1995 году – в честь 130-летия основания Тверского отделения Госбанка. Но во время коронавирусной пандемии его закрыли – на ремонт.

Теперь музей опять можно посетить. Но строго по паспорту и организованной группой (как это сделать, расскажем ниже). Ведь располагается он прямо в здании Тверского отделения Банка России, что на Советской.

Экскурсовод Наталья Головлёва рассказывает об истории тверского отделения ЦБ. Фото: Виктория ТУШКОВА

НУМИЗМАТАМ…

Журналистам удалось посмотреть экспозицию одними из первых. Начинающим нумизматам будет интересно: здесь есть монеты разных веков и банкноты – царские «романовки», «думские», знаменитые «катеньки» и много чего другого.

Банкноты царской России. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вот денежки поскромнее на вид – советские. В следующем зале – уже современные. Целая витрина отдана под «юбилейные» – памятные монеты. Есть и тверские, конечно: Ржевский мемориал, Нилова пустынь.

Ржевский мемориал и Нилова пустынь на монетах. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Вот: сто пятьдесят пять с половиной граммов! - говорит, отпирая витрину, сотрудник банка и показывает мне огромную блестящую монету.

- Серебро?

- Cеребро. На самой монете написано: «Ag 900».

155,5 граммов серебра. Фото: Виктория ТУШКОВА

155,5-граммовая монета имеет номинал 25 рублей. Но стоит, конечно, несравнимо больше. Серебро 900 пробы – редкий и прочный (в отличие от чистого серебра) сплав. Из такого, кстати, чеканили рублёвые и 50-копеечные монеты почти сразу после Октябрьской революции, в 20-х годах прошлого века. Это я уже сама в интернете «нагуглила», но ещё больше интересного расскажет экскурсовод.

… И НЕ ТОЛЬКО

Вот, к примеру: оказывается, в XIX веке в Госбанке работали исключительно мужчины.

- Коррективы внесла Первая мировая война, когда многих мужчин мобилизовали и женщинам разрешили там работать, - говорит главный экономист и по совместительству экскурсовод Наталья Головлёва. – Требования к их одежде были строгие: без ярких цветов, декольте, обнажённых рук. Манеры должны были быть приличные, служебные отношения – без флирта. Женщина была обязана иметь безупречную репутацию – зато на ночные дежурства не привлекали.

Ещё на экскурсии расскажут про героизм банковских сотрудников Калининской области в годы Великой Отечественной, про коррупционера Иванова – конюха, который в 1940 году по просьбе некой гражданки за вознаграждение вспахал землю на лошади, принадлежавшей отделению банка, за что и поплатился впоследствии. В общем, интересно будет не только нумизматам.

Сотрудница Бежецкого отделения банка была награждена Орденом Трудового Красного знамени. Фото: Виктория ТУШКОВА

А МОЖНО ПОТРОГАТЬ?

В отличие от большинства других музеев, здесь кое-что разрешат потрогать, приподнять и даже потереть. Например, переносной сейф, который использовали полевые учреждения частей Советской армии на фронтах Великой Отечественной войны - двое мужчин еле-еле приподняли его.

Переносной сейф, который использовали во время Великой Отечественной. Фото: Виктория ТУШКОВА

Или «денежный кирпич» – блок из измельчённых и спрессованных денежных купюр. Его попробовала поднять уже я – тяжёлый и плотный. Такие в 90-х планировали использовать в строительстве, но идея не прижилась, а жаль – это был бы вариант, когда деньги действительно приносят реальную пользу…

Денежный кирпич. Фото: Виктория ТУШКОВА

А вот ещё ключ от дореволюционного денежного хранилища. Его как раз рекомендуют потереть. Сотрудники банка уверяют, что это к деньгам.

Этот ключ обязательно нужно потереть, если разбогатеть хотите. Фото: Виктория ТУШКОВА

КАК ПОПАСТЬ НА ЭКСКУРСИЮ

Прийти в любой день сюда, конечно, нельзя – всё-таки это режимный объект, да и экскурсоводов на ставке в банке нет, ими «работают» сами сотрудники. Но музей всегда примет организованные группы посетителей (в том числе, например, школьников) до 20 человек – по предварительной договорённости. Для всех всё бесплатно.

Записаться на экскурсию и узнать, как правильно оформить заявку, можно по телефону 8 (4822) 33-93-22 или электронной почте 28media@cbr.ru.